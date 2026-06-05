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Пути служения – Служение мирян в Церкви – Часть третья

Пути служения – Служение мирян в Церкви – Часть третья
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Третья, заключительная, часть сборника «Служение мирян в Церкви» посвящена церковным служениям верных в истории и современности. В книге рассматриваются как общие служения народа Божьего — участие в священнодействии, церковном управлении и учительстве, — так и конкретные пути служения, раскрытые в опыте Русской церкви XX–XXI веков.

Сборник показывает, что церковное служение раскрывается не только как индивидуальное призвание, но и как соборный опыт конкретного церковного собрания, где человек получает общение, научение и поддержку. Особое внимание уделено богословию, миссии, катехизации, поручительству, пастырству, проповеди, диаконии, милосердию и христианской педагогике.

Пути служения – Служение мирян в Церкви – Часть третья

Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 3: Пути служения. – 216 с.

ISBN 978-5-89100-334-7

Пути служения – Содержание

  • От составителей

  • Часть 1. Общие служения Церкви

    • Протопр. Николай Афанасьев. Служение верных в области священнодействия

    • Протопр. Иоанн Мейендорф. Иерархия и народ в Православной церкви

    • Церковное служение верных. Призвание и признание

      • Круглый стол

  • Часть 2. Особые служения Церкви

    • Богословие

      • Н. А. Бердяев. Хомяков как богослов. Учение о Церкви

    • Миссия

      • Миссионеры не рождаются, как булки на деревьях

      • Интервью с Владимиром Якунцевым

    • Катехизация

      • Надежда на взрыв катехизации в церкви остаётся

      • Интервью со священником Георгием Кочетковым

      • Интервью с первым оглашаемым, многолетним катехизатором Александром Копировским

    • Поручительство

      • М. С. Дикарёва, А. М. Копировский. Возможности использования опыта поручительства древней церкви в современной практике оглашения

    • Пастырство

      • Д. С. Гасак. Принципы пастырского служения основателя Крестовоздвиженского трудового братства Н. Н. Неплюева

    • Проповедничество

      • Л. В. Крошкина. Аверинцев — проповедник

    • Диакония

      • Е. Г. Парфёнова. Вклад игуменьи Екатерины (Ефимовской) в возрождение чина диаконисс в России

    • Милосердие

      • Т. А. Трефилова. Братство во имя Царицы Небесной

    • Христианская педагогика

      • Н. В. Ликвинцева. Иван Аркадьевич Лаговский как христианский педагог

  • Об авторах

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Added 05.06.2026
Author brat Vadim
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