Третья, заключительная, часть сборника «Служение мирян в Церкви» посвящена церковным служениям верных в истории и современности. В книге рассматриваются как общие служения народа Божьего — участие в священнодействии, церковном управлении и учительстве, — так и конкретные пути служения, раскрытые в опыте Русской церкви XX–XXI веков.

Сборник показывает, что церковное служение раскрывается не только как индивидуальное призвание, но и как соборный опыт конкретного церковного собрания, где человек получает общение, научение и поддержку. Особое внимание уделено богословию, миссии, катехизации, поручительству, пастырству, проповеди, диаконии, милосердию и христианской педагогике.

Пути служения – Служение мирян в Церкви – Часть третья

Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 3: Пути служения. – 216 с.

ISBN 978-5-89100-334-7

Пути служения – Содержание