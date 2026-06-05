Пути служения – Служение мирян в Церкви – Часть третья
Третья, заключительная, часть сборника «Служение мирян в Церкви» посвящена церковным служениям верных в истории и современности. В книге рассматриваются как общие служения народа Божьего — участие в священнодействии, церковном управлении и учительстве, — так и конкретные пути служения, раскрытые в опыте Русской церкви XX–XXI веков.
Сборник показывает, что церковное служение раскрывается не только как индивидуальное призвание, но и как соборный опыт конкретного церковного собрания, где человек получает общение, научение и поддержку. Особое внимание уделено богословию, миссии, катехизации, поручительству, пастырству, проповеди, диаконии, милосердию и христианской педагогике.
Пути служения – Служение мирян в Церкви – Часть третья
Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 3: Пути служения. – 216 с.
ISBN 978-5-89100-334-7
Пути служения – Содержание
От составителей
Часть 1. Общие служения Церкви
Протопр. Николай Афанасьев. Служение верных в области священнодействия
Протопр. Иоанн Мейендорф. Иерархия и народ в Православной церкви
Церковное служение верных. Призвание и признание
Круглый стол
Часть 2. Особые служения Церкви
Богословие
Н. А. Бердяев. Хомяков как богослов. Учение о Церкви
Миссия
Миссионеры не рождаются, как булки на деревьях
Интервью с Владимиром Якунцевым
Катехизация
Надежда на взрыв катехизации в церкви остаётся
Интервью со священником Георгием Кочетковым
Интервью с первым оглашаемым, многолетним катехизатором Александром Копировским
Поручительство
М. С. Дикарёва, А. М. Копировский. Возможности использования опыта поручительства древней церкви в современной практике оглашения
Пастырство
Д. С. Гасак. Принципы пастырского служения основателя Крестовоздвиженского трудового братства Н. Н. Неплюева
Проповедничество
Л. В. Крошкина. Аверинцев — проповедник
Диакония
Е. Г. Парфёнова. Вклад игуменьи Екатерины (Ефимовской) в возрождение чина диаконисс в России
Милосердие
Т. А. Трефилова. Братство во имя Царицы Небесной
Христианская педагогика
Н. В. Ликвинцева. Иван Аркадьевич Лаговский как христианский педагог
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