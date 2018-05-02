Узнав, что новорожденную дочку знакомого редактора зовут Катей, я бодро посоветовал им посетить как-нибудь на Синае монастырь небесной покровительницы малютки - святой Екатерины. Под пронзительно синим египетским небом, на отрогах библейской горы Джебель Муса (Моисея), прилепился cложенный из пыльных гранитных блоков древний монастырь. Из-за высоких стен выглядывают крест и полумесяц.

Они венчают два одинаковых каменных купола - колокольни и мечети. Но главная ценность обители - это скрюченное деревце с узловатыми ветвями, усеянными зубчатыми зелеными листиками наподобие крапивных. Это Неопалимая Купина, терновый куст, в пламени которого Бог говорил с Моисеем. Святое место глубоко символично для представителей трех мировых религий - христианства, ислама и иудаизма. Циклопические укрепления с круглыми башнями и узкими бойницами выдают в сооружении не столько обитель, сколько неприступную крепость.

К сожалению, защитная грамота пророка Мухаммеда - «ахтинаме», скрепленная его собственной «подписью» - отпечатком руки и украсившая монастырскую стену, не всегда могла укротить алчность и «священный гнев» воинственных кочевников-бедуинов и властителей мусульманского Египта. Как показывают трагедии Беслана, Норд- Оста, 11 сентября, курортных Табы, Эйлата и Шарм эль Шейха, традиция попирать мнение основателя ислама о терпимом отношении к «людям книги» - христианам и иудеям - прижилась. Судя по противоречащим Корану и Сунне, но нередко случавшимся убийствам монахов после мусульманского завоевания Синая, практика ложного джихада берет свое начало практически со времен основания ислама.

Поэтому, поместив «ахтинаме» в резную раму и вывесив его на самое видное место, иноки не забывали регулярно подновлять могучие стены обители. В результате монастырские укрепления за полторы тысячи лет практически не обветшали. Так оно как-то спокойнее... А неподалеку громоздится складчатая громада Джебель Муса. Тоже в своем роде удивительный памятник абсурдности вражды между тремя родственными монотеистическими религиями - христианством, исламом и иудаизмом. На гору босиком однажды поднялся библейский Моисей, чтобы получить от Бога скрижали Завета.

Законодатель Муса, как зовут арабы легендарного еврейского предводителя, почитается мусульманами не меньше, чем иудеями и христианами. Еще бы, ведь через него Всевышний дал людям первые заповеди. Среди которых, как известно, - «не убий». Но что экстремистам до законов Мусы? Ведь называя себя «воинами Аллаха», они своими преступлениями попирают даже собственную священную книгу - Коран.

Сергей Путилов - Крест в мире полумесяца

Издательство «Благо» - 336 с.

Москва , 2006 г.

ISBN 5-98509-077-9

Сергей Путилов - Крест в мире полумесяца - Содержание

От автора

Глава 1 Крест под сенью полумесяца

Глава 2 Правда и ложь о джихаде

Глава 3 Иса бен Мариам - кто Ты?

Глава 4 Правоверные христиане

Послесловие

Библиография

Сергей Путилов - Крест в мире полумесяца - Правда и ложь о джихаде

На протяжении последних десятилетий мировое сообщество постоянно сталкивается с таким широкомасштабным, разнообразным по формам и способам действий явлением, как религиозный экстремизм и его наиболее болезненной формой проявления — терроризмом. По оценке государственного департамента США, в мире ежегодно совершается от 320 до 660 террористических актов, три четверти из которых приходится на исламских террористов. И количество преступлений с применением оружия на религиозной почве непрерывно растет. В последние годы планету захлестнула настоящая волна исламского «джихада».

Экстремизм, прикрывающийся зеленым знаменем ислама, представлен в мире почти 150 неправительственными организациями клерикально-политического профиля, имеющими три основные направления: это суннитские, тяготеющие к Саудовской Аравии (в частности, созданная в Египте в 20-х годах ассоциация «Братья-мусульмане»); проиранские, преимущественно шиитские, выступающие с позиций исламской революции (например, «Хезболлах», «Аль-Джихад аль-ислами»); палестинские, суданские, индонезийские и другие группировки националистического и сепаратистского плана.

Предпринимаются активные попытки придать характер «священной войны («газавата») боевым действиям в Чечне. Политические программы многих из них созвучны идеям ассоциации «Братья- мусульмане» - создание исламского государства через три основные стадии: ведение в массах скрытой пропагандистской работы; отбор наиболее преданных сторонников, готовых к участию в «священной войне»; применение насилия - джихад «без уступок и снисхождения». На вооружении боевиков имеются самые современные виды боевого оружия. Однако исламский экстремизм использует в своем арсенале не только автоматы и бомбы.

Некоторые специалисты в области борьбы с терроризмом склонны считать, что массовое изготовление фальшивых денег или широко- масштабные операции с перемещением наркотиков по своей сути сродни терактам. Большинство исламских экстремистских организаций имеет трансграничный характер. Так, самая воинственная часть палеетинского «ХАМАСа» находится в Сирии и Ливане, его руководство - в Иордании, а оттуда нити ведут в Тегеран. На территории Ирана действуют 11 лагерей для террористов, где готовится до 5 тысяч человек, причем около 500 из них специализируются на производстве бомб, которые используются самоубийцами.

Обучаемые прибывают из Ирана, Ливии, Алжира, Судана, Турции, Египта, Сирии, Ливана, Иордании, сектора Газа и Саудовской Аравии. Как сообщается в западной печати, в лагере Имам-Али, расположенном в восточном районе г. Тегерана, планируется большинство совершаемых в мире террористических актов. В потворстве мусульманскому экстремизму и содействии террористическим вылазкам исламистов в Египте и Алжире общественность исламских государств обвиняет так- же пакистанский режим.

По данным самого пакистанского правительства, на территории страны сегодня находится около двух тысяч арабских террористов, оставшихся не у дел после окончания войны в Афганистане. Экстремисты переплетены связями с разного рода «фондами», благотворительными обществами мусульманского мира, представителями государственных структур, политических партий, финансового капитала и бизнеса. В целом исламский экстремизм угрожает сегодня, по крайней мере, 15 странам и несет ответственность за 80% террористических актов в мире. Жертвами террористов являются в основном гражданские лица.