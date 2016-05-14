«Меня преследуют не из-за моих ядерных секретов, а потому, что я — христианин. Моя жизнь в опасности», — скупые фразы электронного письма оканчивались фамилией, словно вынырнувшей из шпионского бестселлера: «Мордехай Вануну». Я откинулся на спинку кресла и попытался восстановить ход предшествующих событий. Месяц назад, когда таможенник тель-авивского аэропорта «Бен Гурион» ощупывал рентгеном потертый рюкзак российского туриста, «Моссад» мог спать спокойно. Ни микрофильмов, ни диктофонных кассет с откровениями знаменитого израильского «атомного шпиона» в нем не было. Встретиться с Вануну, скрывшимся от пытливых журналистов за каменной оградой готического храма Сент-Джордж в Иерусалиме, мне так и не удалось. И вот теперь, это даже не послание, а крик о помощи…

18 лет в «одиночке», под круглосуточным освещением люминесцентных ламп, пытки и издевательства охранников, ненависть соотечественников и, что самое худшее — пожизненный «обет молчания» под угрозой повторного суда. Такую цену пришлось заплатить технику ядерного центра Димона за правду о том, что Израиль обладает атомной бомбой. Статья в «Санди таймс» в 1986 году, снабженная фотографиями скрытно сделанными Вануну в Димоне, и указывавшими на производство в Израиле оружия массового уничтожения, произвели в мире эффект разорвавшейся бомбы. «Я работал, — пишет в письме Мордехай, — 9 лет на израильской фабрике ядерного оружия Димона, и узнал, что они собираются делать. Моя работа заключалась в производстве ядерных материалов, таких как плутоний, литий, тритий и других, достаточных для производства 10 атомных бомб в год. Это значит, что начиная с 1985 года к настоящему времени Израиль обладает уже более чем 200 ядерными боезарядами».

И все — таки мне было непонятно, почему еврей по рождению, он все-таки решился выдать главный военный секрет своей страны. Неужели этот человек не чувствует себя предателем? Вот как Вануну объясняет свой поступок: «я решил, что мир должен знать правду, люди должны знать, что израильское правительство готовится использовать атомное оружие в следующей войне с арабами. Я только хочу, чтобы на Ближнем Востоке не было Хиросимы и Нагасаки». Возможно, именно чтение Библии с картинами Апокалипсиса сильно напоминающими результаты атомной бомбардировки Японии как раз и толкнули техника атомного реактора в Димоне на отчаянный шаг.

После выхода статьи Мордехая, «Моссад» решил действовать. Рассматривался даже вопрос об убийстве «предателя», но затем решили расставить ловушку в Риме и доставить его на родину для передачи в руки израильского правосудия. Все было организовано так быстро и ловко, что автор сенсационного материала даже не успел получить причитающийся ему фантастический гонорар в размере 50 000 фунтов стерлингов. Вот что Вануну сообщил мне в письме: «я был в Англии, ожидая выхода своей статьи о Димоне. Они подослали ко мне женщину-американку. Она предложила совершить путешествие из Лондона в Рим. В доме была засада. Как только я вошел в помещение, на меня напали, скрутили и накачали наркотиками. После этого мы сели в машину и приехали на пляж. В море стоял небольшой катер с людьми «Моссада». Затем меня переправили в Израиль, где заключили в тюрьму в Ашкелоне. Там я и провел в изоляции почти 18 лет, весь срок сполна. Даже рецидивисты, как правило, в Израиле выходят на свободу после отбытия двух третей срока. У нас в тюрьме так поступали даже с убийцами. Однако в моем случае мне пришлось отсидеть весь срок — день в день, словно палестинскому террористу».

Одиннадцать лет Вануну был в полной изоляции. Ему не позволяли встречаться ни с кем, даже с другими заключенными, только с ближайшими родственниками. Запрещено было разговаривать по телефону. Годы в одиночестве, разнообразившиеся только 2-часовыми прогулками по маленькому тюремному двору. По каменному мешку Мордехай вышагивал тоже один — тюремные власти опасались, как бы он не сболтнул заключенным чего-нибудь лишнего. Все это время секретная служба «ШАБАК» вела против него психическую войну. «Эти люди, — пишет Ваунуну, — пытались сломать меня, сделать сумасшедшим, разрушить мой мозг, здоровье. Они надеялись, что я выйду из тюрьмы ненормальным, или мертвым или больным, чтобы я не смог заговорить опять. Они использовали изощренные средства психической войны каждый день: не давали мне спать, заставляли меня голодать лишая еды…».

21 марта 2004 года ровно в полдень дверь камеры открылась. «Держи язык за зубами», — охранник ашкелонской тюрьмы расстегнул наручники на запястьях седовласого мужчины в синей рубашке, и подтолкнул его к выходу. На дворе, окруженном бетонной стеной, с натянутой поверху электрической «колючкой», его уже ожидала толпа журналистов. Растопырив пальцы буквой «V» Мордехай Вануну вскинул руки в победном приветствии. За железными воротами волновалась пестрая толпа людей с транспарантами и национальными флагами. Одни из них были готовы тут же растерзать его на куски, другие, преимущественно иностранцы — нести на руках до самого Иерусалима. Так началась «свобода».

Еще накануне освобождения, министр внутренних дел Авраам Пораз подписал распоряжение, строго ограничивающее свободу действий человека, который, по его мнению, «слишком много знал». Ядерщику-пацифисту запретили ближе, чем на 400 метров приближаться к аэропортам и причалам, пограничным пунктам, не говоря уже об иностранных посольствах. Не допускаются какие-либо разговоры о бывшей работе, и даже участие в интернет-чатах. Чтобы выехать за пределы Тель-Авива или ночевать вне дома нужно сообщить «куда следует» за сутки. О любой попытке вступить с ним в контакт, Вануну также обязан информировать спецслужбы. Нарушение хотя бы одного из этих условий автоматически влекло новое судебное разбирательство.

Так длилось год. И вот в апреле 2005 года суд опять собрался, чтобы решить дальнейшую судьбу Мордехая Вануну. Вместо отмены, статус «живого мертвеца» был продлен еще на год. «Они решили, — сообщили в организации «Campaign to Free Vanunu and for a Nuclear Free Middle East», — обновить все ограничения. К нему приходил офицер полиции. Он принес бумаги, в которых говорится, что такие условия сохранятся еще как минимум год. Сам же Вануну полагает, что гораздо дольше». На каком основании? Как старательно подсчитал израильский суд, с момента выхода на свободу подопечный «Моссада» 21 раз общался с зарубежными журналистами, что ему было запрещено. Кроме того, он пытался «покинуть территорию Израиля». Под последним подразумевается, что в конце прошлого года, как и все здешние христиане, он хотел попасть в Вифлеем на праздник Рождества Христова. Вместо этого Мордехай Вануну, оказался в «обезьяннике» секретной службы «ШАБАК», где просидел несколько дней, отвечая на каверзные вопросы. Непонятно, правда, с каких пор Вифлеем, расположенный хотя в Палестинской автономии, но в пределах Израиля, вдруг стал «другой страной». Ведь израильское правительство не признает права палестинцев на свое государство.

С точки зрения подавляющего большинства израильтян, он не только подорвал обороноспособность страны, но и, перейдя из иудаизма в христианство, тем самым еще больше усугубил свое предательство. От него отвернулись даже ближайшие родственники кроме брата. После серии угроз в свой адрес, Вануну из опасения за жизнь укрылся за стенами небольшой англиканской церкви Сент Джордж в Восточном Иерусалиме. Но желанного покоя не нашел и здесь. 11 ноября 2004 года в храм ворвались несколько десятков «коммандос» в бронежилетах с автоматами наперевес. Не предъявив никаких официальных бумаг, они арестовали Вануну и допросили священника Абу эль-Ассала, давшего приют изгою.