Громадные Золотые ворота в восточной стене Старого города, через которые Христос вошел в город на роковую Пасху, уже много столетий не действуют. И вот почему. По еврейскому преданию, именно через них должен войти в город Мессия - Машиах, которого иудеи продолжают упорно ждать, отвергнув истинного Сына Божия. Завоевав Иерусалим, турки узнали об этой легенде и из опасения, что «еврейский Мессия» изгонит их из города, в 1536 году заложили Золотые ворота камнями. Так уже много столетий они и стоят - замурованные, увенчанные мощной зубчатой башней наверху. Никто не может ни въехать, ни выехать через самые большой, но бездействующий вход в Иерусалим.

Так исполнилось пророчество Иезекииля: «Ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими; ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» (44:2). Примечательно, что когда Иисус шел через эти ворота, толпы людей приветствовали его радостными криками: «Осанна Сыну Давидову!». Когда же Его, преданного Иудой, схватили ночью в Гефсиманском саду, связали и повели через них на неправедный суд Каиафы и Пилата - ни пальмовых листьев, ни постилаемых на земле одежд уже не было. За отвержение и распятие Сына Божия еврейский народ был рассеян по всему свету, его столица Иерусалим и святой храм разрушены до основания.

Сергей Путилов - Просите мира Иерусалиму

Москва, Издательство «Благо», 2006 - 288 c.

ISBN 5-98509-115-5

Сергей Путилов - Просите мира Иерусалиму - Оглавление

Предисловие. «Горячая точка» христианства

Глава 1. Кровоточащий «пуп Земли»

Лучшее вложение средств на случай конца света

Спаситель и бульдозер

Иерусалим между прошлым и будущим

Между войной и рэкетом

«Атомный шпион» или узник совести?

Время сбывшихся пророчеств

Мог бы Иисус стать гражданином Израиля?

Виа Долороза

Храм Гроба Господня - разделенная святыня

«Чернопиджачники» против Иешуа

Фарисеи XXI века

Встретимся у Стены плача... две тысячи лет спустя

Гражданская война в канун Апокалипсиса

Так кто же «взыдет на гору Господню»?

Тень ядерного Армагеддона

Апельсины - рабочим, земля - христианам

Собиратели земли Русской... в Израиле

Глава 2. Христиане Палестины - заложники террора и равнодушия

Экстремизм с клеймом: «Сделано в Палестине»

Христиане в палестинском гетто

Кросс по-иерихонски

По заветам Ирода

Святая земля - чья она?

Эпилог. Восток готовится встретить Христа

Приложение. Мордехай Вануну: «Не чувствую себя свободным в Израиле»

Сергей Путилов - Просите мира Иерусалиму - «Горячая точка» христианства

Когда наша паломническая группа через испещренные пулями и осколками Сионские ворота входила в еврейский квартал Старого Иерусалима, то гид откровенно предупредил: «Если в вас плюнут - не удивляйтесь и не реагируйте». Недавно такой «атаке» подвергся армянский священник. Полиция задержала хулигана, но вскоре отпустила восвояси. Казалось бы, пустяк, однако это лишь один из многих фактов, делающих жизнь христиан в Святой земле отнюдь не сладкой.

Сегодня христиане составляют всего 2 процента от общего числа населения Израиля и Палестины, насчитывающих свыше 6 миллионов человек (иудеи - 79,2 процента, мусульмане - 14,9 процента). Это, видимо, не намного больше, чем в те времена, когда здесь проповедовал Спаситель. Как и во времена Иисуса, христианская проповедь в считающем себя демократическим государством Израиле сопряжена с колоссальными трудностями. Если ты не еврей, но живешь в этой стране и веришь в Христа, на это смотрят нормально. Но если еврей и христианин, это вызывает у одних удивление, у других - раздражение: общественное мнение смотрит на таких людей как на предателей.

Одна из причин подобной нетерпимости состоит в том, что Израиль можно назвать светской страной лишь с большой натяжкой. Религия здесь не отделена от государства. Это особенно бросается в глаза, когда начинается шаббат - священная суббота. В шесть часов вечера прекращается движение общественного транспорта, большинство магазинов закрывается, не работают никакие службы. Люди спешат в синагоги - и стар и млад. Кто не спешит, тот не высовывает носа из дому. Упаси Бог заехать в это время на машине в Меа Шарим - квартал Иерусалима, где живут харедим - «богобоязненные»: закидают камнями. Жителей квартала легко отличить по черным шляпам, длиннополым костюмам-лапсердакам и пейсам.

Обитатели квартала покупают еду только в специальных, особо кошерных магазинах. Дети воспитываются в строгости и целомудрии. Телевизора - «рассадника пороков» - в большинстве домов харедим нет. Такие же правила некоторые израильские политики хотели бы сделать обязательными для всего населения страны. Что и говорить, там, где на государственном уровне насаждается диктат одной религии, всем прочим конфессиям, особенно малочисленным, приходится весьма туго. И это при том, что израильские законы декларируют равные права всех граждан независимо от вероисповедания.

Еще хуже обстоят дела в Палестинской автономии. Существующее только на бумаге государство после смерти светского лидера палестинской нации Ясира Арафата вместе с остальным арабским миром накрыла волна исламизма и воинствующей религиозной нетерпимости. В итоге некогда христианские города, такие, как Вифлеем, превращаются в мусульманские изза массового исхода оттуда последователей Иисуса. Причина отъезда заключается не только в невыносимых условиях, вызванных палестино-израильским конфликтом. Напротив, две противоборствующие стороны заключили в декабре 2004 года худну - перемирие. И сейчас на основе мирного плана под названием «Дорожная карта» разруливают свои отношения. Но только палестинскому «стаду Христову» - тем же арабам, только крещеным - от этого легче не становится. Исламисты на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа последовательно проводят политику выживания «неверных» соплеменников, запугивая их, заставляя продавать свое жилье и эмигрировать либо переходить в ислам.

Есть еще одна причина, заставляющая россиян пристально вглядываться в развивающееся над Святой землей зеленое знамя джихада - это участие арабских террористов в войне на Кавказе и захвате Арафат по-прежнему в сердцах палестинцев. бесланской школы. Не секрет, что в последние годы начал формироваться настоящий «террористический интернационал». И Палестина, которая среди большинства россиян ассоциируется с романтическим образом Ясира Арафата - борца за права угнетенного палестинского народа, к сожалению, не исключение. Важно поняты Палестина уже не та, что при легендарном лидере Организации освобождения Палестины (ООП). Сейчас на «территориях» заправляют финансируемые из-за рубежа «ХАМАС», «Исламский джихад» и другие террористические организации.

Побывав в Палестине, воочию видишь, чем оборачивается грубое искажение религии, особенно такой воинственной, как ислам. Психологически воюющие с Израилем здешние исламисты уже давно готовы к тому, чтобы, как поется в популярной у них песенке, «сначала покончить с людьми субботы [евреями], а потом заняться людьми воскресенья [христианами]». И они не только по обыкновению жгут дома веками живущих на этой земле христиан, но и уже начали экспорт террора за рубеж - в ту же Россию. Например, осенью 2005 года Нижегородский суд начал уголовный процесс против международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» с уроженцем палестинского города Хеврон в роли главного обвиняемого. Однако если у россиян есть ОМОН и ФСБ, то наши единоверцы в Палестине перед лицом такой угрозы полностью беззащитны. В итоге на «территориях» происходит неуклонное сокращение количества последователей Иисуса, в том числе православных.

Но не только террор, но и равнодушие являются причинами неуклонного превращения родины Христа в туристический аттракцион под названием «каменный музей христианства». По библейским холмам бродят толпы «духовных туристов», не замечая того, что коренные жители - их единоверцы уже практически исчезли. Только в Вифлееме за последние десять лет количество христиан сократилось вдвое. К счастью, в последние годы наблюдается постепенный приток сюда подвижников и паломников из России. Наши соотечественники получили возможность не только прикоснуться к святыням, но и своими глазами увидеть, в какой непростой обстановке живут здесь наши братья и сестры во Христе.

Поскольку большинство пилигримов, вернувшись на родину, имеют возможность поделиться своими впечатлениями разве что за чашкой чая на тесной кухне, автор книги и издательство «Благо» решили восполнить этот пробел. Книга написана под впечатлением от визита автора в Израиль в числе тысяч других паломников. Наряду с паломническими заметками в ней приведены многие вопиющие факты притеснения христиан в Святой земле, о которых в нашей стране, к сожалению, мало что известно.