Пузанков - Неслучайные встречи

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Неслучайные встречи» Олега Пузанкова представляет собой сборник автобиографических рассказов и духовных размышлений, объединенных темой Божьего провидения в повседневной жизни. Автор делится историями из своего многолетнего пастырского и миссионерского опыта, показывая, что за каждым «случайным» знакомством или неожиданным поворотом обстоятельств часто стоит невидимая рука Творца. Пузанков подчеркивает, что Бог говорит с человеком не только через Писание, но и через людей, которых посылает нам на пути, превращая обыденные события в судьбоносные моменты спасения или поддержки.

В центре повествования находятся живые портреты самых разных людей — от простых прохожих до тех, кто переживает глубокий кризис веры. Автор с теплотой и искренностью описывает, как короткий диалог, искренняя молитва или простое проявление доброты способны изменить направление человеческой жизни. Книга учит читателя быть внимательным к окружающим и чутким к голосу Духа Святого, призывая видеть в каждом встречном не просто прохожего, а личность, для которой у Бога есть свой план. Рассказы Пузанкова лишены сухого наставничества; они строятся на доверительной беседе, где автор честно признает свои ошибки и восхищается величием Божьей милости.

Эти мемуары служат ценным напоминанием о том, что христианство — это прежде всего живые отношения, а не застывшие догмы. Книга вдохновляет верующих выйти за рамки церковных стен и осознать свою миссию в мире, где каждая встреча может стать дверью к Евангелию. Легкий стиль изложения в сочетании с глубоким духовным подтекстом делает «Неслучайные встречи» прекрасным чтением для тех, кто ищет подтверждения того, что Бог активно участвует в жизни современного человека, направляя нас к Себе через тонкое переплетение судеб.

Олег Пузанков – Неслучайные встречи

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2018. – 288 с.

ISBN 978-5-7454-1527-2

Олег Пузанков – Неслучайные встречи – Содержание

Предисловие

  • Введение

  • Родители

  • Дядя Юра

  • Мои предки

  • Детство

  • Юность

  • Уборка урожая

  • Морфлот

  • На рынке

  • Встреча с Богом

  • Работа

  • Николай

  • Супруга

  • Дети

  • Служение

  • Люди веры

  • Фильм «Иисус»

  • Письмо по нужному адресу

  • Доцент

  • Лиллехаммер

  • Петр

  • Александр

  • Костя

  • Иван Денисович

  • Необычный багаж

  • Болезнь

  • Авария

  • Одержимый

  • «Афганец»

  • Неожиданное посещение

  • Вопрос жизни и смерти

  • Православная

  • Ответ на молитву

  • Моряк

  • Гречанка

  • На вокзале

  • В аэропорту

  • Заключение

Приложения

  • Важность свидетельства о Боге. Проповедь на Деяния 17:15-32

  • Характеристики великодушного сердца. Проповедь на Екклесиаста 7:20-22

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books