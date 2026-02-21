Книга «Неслучайные встречи» Олега Пузанкова представляет собой сборник автобиографических рассказов и духовных размышлений, объединенных темой Божьего провидения в повседневной жизни. Автор делится историями из своего многолетнего пастырского и миссионерского опыта, показывая, что за каждым «случайным» знакомством или неожиданным поворотом обстоятельств часто стоит невидимая рука Творца. Пузанков подчеркивает, что Бог говорит с человеком не только через Писание, но и через людей, которых посылает нам на пути, превращая обыденные события в судьбоносные моменты спасения или поддержки.

В центре повествования находятся живые портреты самых разных людей — от простых прохожих до тех, кто переживает глубокий кризис веры. Автор с теплотой и искренностью описывает, как короткий диалог, искренняя молитва или простое проявление доброты способны изменить направление человеческой жизни. Книга учит читателя быть внимательным к окружающим и чутким к голосу Духа Святого, призывая видеть в каждом встречном не просто прохожего, а личность, для которой у Бога есть свой план. Рассказы Пузанкова лишены сухого наставничества; они строятся на доверительной беседе, где автор честно признает свои ошибки и восхищается величием Божьей милости.

Эти мемуары служат ценным напоминанием о том, что христианство — это прежде всего живые отношения, а не застывшие догмы. Книга вдохновляет верующих выйти за рамки церковных стен и осознать свою миссию в мире, где каждая встреча может стать дверью к Евангелию. Легкий стиль изложения в сочетании с глубоким духовным подтекстом делает «Неслучайные встречи» прекрасным чтением для тех, кто ищет подтверждения того, что Бог активно участвует в жизни современного человека, направляя нас к Себе через тонкое переплетение судеб.

Олег Пузанков – Неслучайные встречи

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2018. – 288 с.

ISBN 978-5-7454-1527-2

Олег Пузанков – Неслучайные встречи – Содержание

Предисловие

Введение

Родители

Дядя Юра

Мои предки

Детство

Юность

Уборка урожая

Морфлот

На рынке

Встреча с Богом

Работа

Николай

Супруга

Дети

Служение

Люди веры

Фильм «Иисус»

Письмо по нужному адресу

Доцент

Лиллехаммер

Петр

Александр

Костя

Иван Денисович

Необычный багаж

Болезнь

Авария

Одержимый

«Афганец»

Неожиданное посещение

Вопрос жизни и смерти

Православная

Ответ на молитву

Моряк

Гречанка

На вокзале

В аэропорту

Заключение

Приложения