Пузиченко - Береза - Люблю Ісуса. ІІ частина. Табірна програма для координаторів

«Люблю Ісуса. II частина» авторства Т. Пузиченко та Ю. Берези — це спеціалізований методичний посібник, розроблений для координаторів та організаторів християнських дитячих таборів. На відміну від академічної програми недільної школи, це видання адаптоване під динамічний темп табірного життя. Воно містить логістичні плани, сценарії загальних зборів та інструкції для команди, допомагаючи створити цілісне середовище, де кожна деталь — від ранкової зарядки до вечірнього вогнища — підпорядкована головній темі пізнання Христа.

Програма другої частини зосереджена на глибшому зануренні в особистість Ісуса через активні форми навчання. Координатори знайдете тут розробки тематичних квестів, ідей для загальнотабірних ігор та методичні поради щодо того, як проводити малі групи (спілкування в загонах) так, щоб діти відчували себе почутими. Авторки пропонують чітку структуру дня та систему мотивації для вихованців, яка базується на християнських цінностях, допомагаючи персоналу табору ефективно взаємодіяти та досягати головної мети — допомогти дітям не просто дізнатися про Ісуса, а щиро полюбити Його.

Рівне: Відділ дитячого служіння Рівненського ООЦ ЄХБ, 2013. — 92 с.

Т.Пузиченко, Ю.Береза - Люблю Ісуса. ІІ частина. Табірна програма для координаторів – Вступ

Тема любові до Ісуса — одна з найактуальніших тем сьогодення, але світ, на жаль, не вважає її популярною. У час, коли потоки бруду вседозволеності, відносності істин, відсутності ідеалів та авторитетів заповнюють свідомість українців; коли нівелюються християнські цінності та духовні твердині, ми маємо зберегти своє серце чистим та незаплямованим. Наше покликання — не лише зберегти у серці непорочні чесноти вірності та любові до Ісуса, а й передати їх наступним поколінням. Прагненням кожного християнина має бути передача живого Євангелія сучасникам та особливо тим, хто завтра стане дорослим і своїм світоглядом та життєвою позицією визначатиме майбутнє наших міст та сіл.

Завдяки програмі «Люблю Ісуса» ми хочемо відкрити дітям і підліткам неймовірну велич та водночас смирення нашого Спасителя, Його любов до усіх людей. А ще ми прагнемо спонукати вихованців дитячих та підліткових програм до того, аби кожен, хто свого часу познайомився з Христом, став місіонером та розповів про своє духовне надбання своїм друзям, у колі своєї родини.

Наша духовна мрія про те, щоб ця програма торкнулася юних сердець, і у майбутньому хтось із наших вихованців став пастором існуючої міської чи сільської церкви, чи поїхав на місіонерську працю у сусіднє село, чи, можливо, далеку країну, де люди гинуть у гріхах і потребують того, хто і їх проведе на стежку спасіння.