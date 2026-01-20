Морозов - Титаны психиатрии XX столетия
П.В. Морозов, Р.А. Беккер, Ю.В. Быков - Титаны психиатрии XX столетия
М.: ИД «Городец», 2020. — 488 с.
ISBN 978-5-907085-64-0
П.В. Морозов, Р.А. Беккер, Ю.В. Быков - Титаны психиатрии XX столетия - Содержание
Предисловие
ЭМИЛЬ КРЕПЕЛИН
История жизни - Научные заслуги Э. Крепелина - Научные достижения, труды и работы – Другое - Заключение - Литература
ОЙГЕН БЛЁЙЛЕР
История жизни - Научные труды и заслуги О. Блёйлера - Заключение - Литература
ЗИГМУНД ФРЕЙД
История жизни - Научные заслуги и работы Зигмунда Фрейда - Заключение – Литература
КАРЛ ЯСПЕРС
История жизни - Основные научные труды и идеи Карла Ясперса - Заключение - Литература
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