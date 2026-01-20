Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Морозов - Титаны психиатрии XX столетия

П.В. Морозов, Р.А. Беккер, Ю.В. Быков - П.В. Морозов, Р.А. Беккер, Ю.В. Быков - Титаны психиатрии XX столетия
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

П.В. Морозов, Р.А. Беккер, Ю.В. Быков - Титаны психиатрии XX столетия

М.: ИД «Городец», 2020. — 488 с.

ISBN 978-5-907085-64-0

П.В. Морозов, Р.А. Беккер, Ю.В. Быков - Титаны психиатрии XX столетия - Содержание

  • Предисловие

ЭМИЛЬ КРЕПЕЛИН

  • История жизни - Научные заслуги Э. Крепелина - Научные достижения, труды и работы – Другое - Заключение - Литература

ОЙГЕН БЛЁЙЛЕР

  • История жизни - Научные труды и заслуги О. Блёйлера - Заключение - Литература

ЗИГМУНД ФРЕЙД

  1. История жизни - Научные заслуги и работы Зигмунда Фрейда - Заключение – Литература

КАРЛ ЯСПЕРС

  • История жизни - Основные научные труды и идеи Карла Ясперса - Заключение - Литература

Views 272
Rating
Added 20.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books