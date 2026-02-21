Пятидесятилетие Русско-Украинского Союза ЕХБ

Книга «Пятидесятилетие Русско-Украинского Союза Евангельских Христиан-Баптистов в США (1919–1969)» представляет собой юбилейное историческое издание, посвященное полувековому пути объединения славянских баптистских церквей в Америке. В ней подробно описывается процесс формирования Союза, начавшийся с конференции в Филадельфии в апреле 1919 года, где собрались делегаты от 20 русскоязычных церквей. Основное внимание уделяется роли лидеров-основателей, таких как Платон Давидюк, и тому, как вера помогала иммигрантам «третьей волны» сохранять свою идентичность и создавать духовные общины в новой культурной среде.

Повествование охватывает ключевые этапы развития организации: от первых миссионерских шагов среди рабочих-мигрантов до создания разветвленной сети служений, включая радиовещание на СССР, издание христианской литературы и организацию молодежных лагерей. Книга подчеркивает, что Союз стал не только духовным центром, но и важным институтом взаимопомощи, объединившим украинских и русских верующих в едином евангельском порыве. Авторы подробно описывают вызовы, с которыми сталкивались общины, включая вопрос сохранения родного языка в богослужениях и интеграцию второго и третьего поколений в американское общество.

Издание богато фактологическим материалом о благотворительной деятельности Союза, поддержке сиротских приютов и миссионеров в Европе и Южной Америке. Оно служит ценным источником для изучения истории протестантизма и славянской диаспоры в США, показывая, как небольшое объединение иммигрантов превратилось во влиятельную религиозную организацию. Книга завершается обзором достижений к 1969 году, представляя Союз как зрелую структуру, сохранившую верность своим евангельским корням на протяжении пяти десятилетий.

Ашфорд, Коннектикут: Издание «Сеятеля Истины», 1969. – 66 с.

Пятидесятилетие Русско-Украинского Союза Евангельских Христиан-Баптистов в США – Содержание