Новейший перевод на современный русский язык Пятикнижия - Торы - с классическим комментарием "Сончино" (Сончино - фамилия знаменитейших еврейских типографов, связанных родственными узами и имевших издательские дома в Италии, Испании, Португалии и многих других странах Европы в XV - XVI веках). Издание включает также гафтарот - отрывки из Книг Пророков, читаемые в синагогах по субботам, праздникам и в дни поста. Каждый раздел Пятикнижия и гафтарот снабжен комментариями раввина Йосефа Герца (1872 - 1946) - главного раввина Британской империи. В их основе, разумеется, лежат классические еврейские комментарии библейских текстов, но в своих комментариях и статьях (также помещенных на страницах настоящего издания) р. Герц учитывает современные ему открытия и достижения истории, археологии, этнографии, философии и полемизирует с христианскими и мусульманскими теологами. Настоящее издание Пятикнижия может быть использовано очень широко - и во время синагогальной службы; и как учебное пособие

Пятикнижие и Гафтарот – Комментарий Сончино

Ивритcкий текст c русским переводом и классическим комментарием «Сончино» Комментарий составил главный раввин Британской империи д-р Й. Герц Пер. текста Торы П. Гиль Пер. комментария З. Мешков Soncino press "GЕSАRIМ" Jerusalem/ MOSCOW

5759–1999

ISBN 5-7349-0018-4

Тhе Russian text of the Pentateuch and Haftorahs has bееп takеn from SHAMIR's Russian translated Pentateuch

Пятикнижие и Гафтарот – Комментарий Сончино – Содержание

БРЕЙШИТ

Примечания к книrе Брейшит

ШМОТ

Примечания к книrе Шмот

ВАИКРА

Примечания к книrе Ваикра

БЕМИДБАР

Примечания к книrе Бемидбар

ДВАРИМ

Примечания к книrе Дварим

Праздничные гафтарот

Названия книr Танаха

Список авторов классических комментариев, упоминаемых в тексте

Пятикнижие и Гафтарот – Комментарий Сончино – Книrа Брейшит

В талмудической литературе книrа Брейшит часто называется "Сефер Maасэ Брейшит" "Книrа Созидания основ мира". Этим объясняется, что в rpеческом переводе Брейшит превратилось в 'Тенезис" "Происхождение", в то время как буквальный перевод слова 6рейшuт "в начале".

Брейшит первое слово книrи. По традиции, книrи, как в устной речи, так и на письме, было принято идентифицировать по первому (или по первому значимому) слову. Так как недельные rлавы также идентифицируются по первым словам, Брейшит это еще и название первой из 54 недельных rлав Торы (каждую субботу в синаrоrе во время утренней молитвы читают одну, а иноrда две rлавы).

Традиционное русское название книrи Брейшит - Бытие.

Уже в древности возникал вопрос, почему Тора начинается с рассказа о Cотворении мира. Ведь основное ее предназначение служить сводом законов, на которых должна строиться жизнь как общества в целом, так и каждоrо человека в частности. Но сам тот факт, что повествование начинается с рассказа о сотворении мира, содержит в себе ответ: Тора является чем то rораздо большим, нежели простым перечнем законов и предписаний. Она представляет собой охватывающее все стороны жизни, дея тельности и знаний человека учение, Которое Всевышний дал народу Израиля и которое через Hero должно стать призывом ко всему человечеству. Поэтому oдной из важнейших тем книrи Брейшит является повествование о происхождении еврейскоrо народа, ero связях с дpyrими народами, связях, которые определяются тем фактом, что все человечество происходит от одноrо человека, созданноrо по образу и подобию Творца. Это и есть тема первых одиннадцати rлав книrи Брейшит. Следующие rлавы Торы рассказывают об истории праотцев Toro народа, который единственный оказался способным принять Тору.

1. В начале Первый стих провозrлашает факт, который с очевидностью вытекает из развертываемой дaлее картины: Боr начало и первопричина вcero сущеrо. Дальнейшее повествование посвящено подробному описанию последовательных актов Творения. Toму, кто придерживается теории "Большоrо взрыва" или какой либо друrой Teoрии случайноrо происхождения Вселенной, кажется, что процесс постепенноrо понижения степени хаотичности от момента возникновения материи из ничеrо до установления мировоrо порядка должен был тянуться миллиарды лет. Но Тора rоворит Bcero лишь о семи днях Творения. Нарисованная картина возникновения мира за семь дней не оставляет места для какой бы то ни было Teoрии случайноrо происхождения Bcero cyществующеrо: за такой короткий срок Вселенная моrла сформироваться только под действием целенаправленных сил, как результат претворения в жизнь стройноrо плана. сотворения Букв. "сотворил". В тексте Торы rлаrол, обозначающий акт Творения, употреблен в единственном числе. Таким образом, отрицается сама возможность предположения, что имя Всевышнеrо как Твоорца Элохuм Может кaк то ассоциироваться с множественностью. глаrол бара ("творить") используется в Торе только для описания Божественноrо акта. Действие человека обозначается rлarолами "делать", "формировать"; "творить" Тора понимает только как "создать из ничеrо" (сказуемые, выраженные rлаrолами "делать" и "формировать", во мноrих местах текста служат также для описания действий Bceвышнеrо).

Всесильным Иврит: Элохuм. Cyществование Боrа, как в Торе, так и в текстах пророков, считается аксиомой и не является предметом обсуждения. .Элохuм. как слово языка имеет значение "множество высших сил". Однако, коrда речь идет о Всевышнем, Тора не допускает никакой ассоциации с аспектом множественности. Слово ЭЛОХИМ, используемое как имя, имеет несколько иное значение: "Источник возникновения и поддержания существования всех сил". Оно указывает на то, что все существующие силы, rде бы они ни проявлялись, всеrда находятся во власти Bceвышнеrо. Правильный перевод этоrо имени на русский язык "Всесильный" неба и земли Все существующее; то, что впоследствии воспринимается человеком как находящееся выше (небо), и то, что воспринимается им как находящееся ниже (земля).