Феноменологическая герменевтика священного открывает новые возможности и для протестантской систематической теологии. Экзистенциально-феноменологическое эксплицирование керигмы свидетельствует о неотъемлемой корреляции между «ультимативной заботой» и священным. «Только то, что свято, может представлять для человека ультимативный интерес, и только то, что заботит человека, ультимативно, имеет качество святости», – отмечал тиллих. и святое, и божественное – это качества Бога, которые открываются в опыте ультимативной заботы.

Тиллих чувствует себя свободным от результатов эмпирического религиоведческого исследования. Его концепция священного, как и у ваха, и леу, закрыта для конкретного изучения религии и поэтому не представляет для нее интереса. При разграничении понятий «святое», «нечистое», «чистое» и «секулярное», тиллих не ссылается и, на наш взгляд, не учитывает классический религиоведческий анализ этих терминов в истории религии у Н. Зедерблома, В. Вундта, Р. Маретта. совершенно некритически он подходит к устаревшей религиоведческой теории динамизма

Пылаев Максим - Категория «священное» в феноменологии религии, теологии и философии ХХ века

2-е изд., доп. и перераб.

М.: РГГУ, 2017. 216 с.

ISBN 978-5-7281-1901-2

Пылаев Максим - Категория «священное» в феноменологии религии, теологии и философии ХХ века - Оглавление

Введение

Глава 1 Категория «священное» в феноменологии религии

Истоки классической феноменологии религии: философская теология ф. Шлейермахера

Священное в классической феноменологии религии Священное как Mysterium Tremendum и Fascinansy Р. Отто Философия религии в феноменологии религии Р. Отто Священное как «последняя реальность»: Й. Вах Священное в качестве «высшей реальности»: Ф. Хайлер Священное как сверхъестественная сила. Динамические образы священного: Г. ван дер Леу, К. Голдаммер, Г. Меншинг

Коммуникация со священным Феноменология молитвы: примитивная молитва

Священное в секулярном мире. Постмодернистская семантика священного Священное как «открытый вопрос» в неофеноменологии религии В. Гантке



Глава 2 Категория «священное» в философии и теологии

Категория «священное» в русской философии и западная феноменология религии: В. Соловьев, С. Трубецкой, Е. Трубецкой, В. Розанов, П. Флоренский, С. Франк, А. Лосев Священное как особая форма мышления: К. Хеммерле Категория «священное» в современной западной философии религии

P.S. неоортодоксия Карла Барта как альтернатива феноменологии священного. Философские дискурсы в диалектической теологии и в теологии Слова Бога Карла Барта Слово Бога в качестве сущности Откровения и фундамента теоцентристской теологии Схоластические рецепции у К. Барта, analogia fidei и analogia entis Теологическая разработка понятия времени у К. Барта Масштаб использования диалектики у К. Барта Рецепции немецкого идеализма и неокантианства у К. Барта



Примечания

Литература

Пылаев Максим - Категория «священное» в феноменологии религии, теологии и философии ХХ века - Введение

Следует признать феноменологию религии одним из наиболее спорных и малоизученных направлений в исследовании религии. методологические установки и категориальный аппарат феноменологии религии, круг ее представителей еще не институализирован в науке о религии. феноменология религии призвана сейчас подтверждать свой статус научной религиоведческой дисциплины. Надо согласиться с дискуссионностью любого понимания места феноменологии религии в системе наук о религии и ее концептуальной природе. Существуют полярные точки зрения на строение дискурса феноменологии религии. в одном случае феноменология религии будет отождествляться с дискуссией о священном, в другом – сохранит свою автономию по отношению к этой категории. история феноменологии религии может быть интерпретирована как в качестве триадологической схемы развития (доклассическая, классическая, постклассическая), так и в рамках эволюции национальных школ, например, голландской и немецкой. Пик популярности феноменологии религии на Западе приходится на середину прошлого столетия. К этому времени были озвучены все классические феноменолого-религиоведческие модели священного. Плодотворная разработка проблематики священного в рамках фундаментальной католической теологии и философии (прежде всего в школе Б. Вельте) продолжалась и в последующие десятилетия. напряженная работа, связанная с анализом категории «священное», шла и в евангелической феноменологической теологии (у Х. Блюменберга, П. Тиллиха). Поражает обилие и высокое качество научных работ, вышедших в Европе и США, посвященных всем основным этапам и формам дискуссии о священном.

Одним из первых в европейской науке сравнительный анализ философии религии Я. Ф. Фриза и Р. Отто осуществил П. Сейферт в своей диссертации 1936 года под названием «философия религии у Рудольфа Отто». Им была описана модель священного у Фриза и убедительно показана связь между понятиями «предчувствие» у Фриза и дивинации у Отто. Классическим философским исследованием априористской концепции отто, его концептуализации религиозного опыта стала работа 1932 года «Учение о священном и дивинации у Рудольфа Отто» Э. Геде. оттовская концепция иррациональности священного подверглась жесткой философско-объективистской критике в книге Й. Гейсера «интеллект или душа?» в 1921 году. Большую известность приобрела работа другого немецкого ученого, посвященная феноменологии священного Отто – «священное» Ф. Фейгеля. существенным был его анализ оттовской идеограммы абсолютной инаковости нуминозного с позиции ее логической противоречивости. определенные итоги первого этапа дискуссии о священном подводит в 1942 году в. Бэтке в книге «священное в древнегерманском». Из англоязычных источников стоит выделить монографию Р. Дэвидсона «интерпретация религии Р. Отто», вышедшая в 1947 году.

Большой интерес с позиции прояснения фризианских истоков философского теоретизирования отто вызывает сборник докладов, посвященных столетию со дня рождения марбургского феноменолога, вышедший в 1971 году. Речь идет о выступлениях Г. Меншинга, Э. Бенца, С. Хольма, Г. Нигрена, Р. Шинцера. Одно из лучших, на наш взгляд, произведений Г. ван дер Леу было написано именно об отто, в связи с проблемой изучения истории религий. следует обратить внимание на апологетов оттовской философии священного. Это, прежде всего, в. Шиллинг, оппонирующий В. Бэтке, в книге «феномен священного», К. Кольпе в своих статьях по феноменологии религии, Э. Кольд в работе «священное» 1957 года. отто как теолог интересует Х. Шютте в монографии «Религия и христианство в теологии Рудольфа отто» (1969 г.). менее убедительными выглядят многочисленные произведения г. ланчковского, поставившего перед собой цель написать историю феноменологии религии. Например, «введение в феноменологию религии». Проблематику категории «священное» затрагивают такие современные философы и теологи, как Р. Шеффлер (в аспекте десакрализации священного, проблемы феномена священного в секулярном мире), Ф. Штольц, А. Рупп, Х. Заборовски, М. Эндерс, Г. Фигал, Х. Климкайт, Б. Вальденфельс, Ф. Файлинг, Х. Хеймброк, Д. Яцык.