Пыжьянова - Разделяя боль
Каждый раз, когда я слышу сообщения о чрезвычайных ситуациях и фразу «с родственниками и близкими погибших работают психологи МЧС», я вспоминаю, что несколько лет назад сама была этим «близким погибших».
Семья моих друзей попала в ДТП, и я тогда старалась поддержать подругу, у которой в один миг погибли муж и трое детей, а младшая дочка получила очень тяжелые травмы. Удивительно, но мне казалось, будто со мной-то все в порядке, и только потом пришло понимание, что я тоже находилась в состоянии глубокого шока, и опытные специалисты на ЧС работали не только с подругой, но и мне незаметно и деликатно оказывали психологическую помощь.
Позднее я сделала несколько интервью с психологом МЧС Ларисой Пыжьяновой, опубликованных на интернет-портале «Православие и мир». Эта работа очень помогла мне в переживании своих потерь, и по откликам читателей сайта было очевидно, как важно рассказывать о том, что происходит с человеком в беде и каким образом люди могут справиться с отчаянием, потеряв близкого человека. Тогда и возникла идея о книге «Разделяя боль».
Книга написана от лица Ларисы. На разных примерах из своей жизни и практики она рассказывает, как работают специалисты на чрезвычайных ситуациях, что такое этапы горевания, что происходит с человеком, когда он сталкивается с утратой или смертью. «В то же время, — подчеркивает Лариса, — при встрече с переживаниями и чувствами, владеющими человеком в критический момент, рассыпаются все классификации, прогнозы и советы по „поиску ресурсов". Нет одинаковых слов, и нет одинаковых людей — одному человеку какие-то слова дадут силы, а другого они приведут в отчаяние. Как и нет правильного и неправильного поведения, когда человек горюет».
Пыжьянова Лариса Григорьевна - Разделяя боль - Опыт психолога МЧС, который пригодится каждому
М.: Никея, 2020. — 176 с.
ISBN 978-5-907307-06-3
Пыжьянова Лариса Григорьевна - Разделяя боль - Опыт психолога МЧС, который пригодится каждому - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
1. К ГОРЮ НАДО ПОДХОДИТЬ НА ЦЫПОЧКАХ
- Когда рушатся иллюзии
- Сочувствие и отстраненность: как совместить несовместимое?
- Кому нужна помощь
- в первую очередь?
- Слова, которые ранят
- Как мы можем помочь
- Зачем проводить опознание
- Зона беды
- Герой семьи
2. ГОРЕ КАК ПРОЦЕСС 53
- Что значит «нормальная реакция»?
- Шок и отрицание
- Искаженная реакция на горе
- Кризис горя
- Работа горя
- Когда заканчивается горе?
3. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОТЕРИ
- Все будет по-другому, но будет и хорошее
- Чувство вины
4. ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ГОРЯ
- Как с возрастом меняется детское восприятие смерти
- Как разговаривать с детьми о смерти?
- Дети вас слышат!
- «Ты под моей защитой»
- Право на прощание
- Несколько правил, которые помогут ребенку пережить утрату в семье
5. КАЖДОЕ ГОРЕ - ОСОБЕННОЕ
- Агрессия
- Великодушие
- «Что со мной не так?»
6. ДОБРА В МИРЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗЛА
- Навстречу страху
- Пока есть сострадание, есть надежда
- Величие страдания
- Любовь никогда не перестает
Пыжьянова Лариса Григорьевна - Разделяя боль - Опыт психолога МЧС, который пригодится каждому - Предисловие
В период острого горя человеку кажется, что состояние ужаса и беды не прекратится никогда, но крайне важно понять, что горевание — это конечный процесс, а значит — это то, что имеет начало и, безусловно, имеет и окончание. И конечно, надо осознавать, что пережить и переработать свое горе совсем не просто, это огромный внутренний труд — сохранив любовь и память об умершем, пойти дальше по жизни без него.
«Мое глубокое убеждение, подкрепленное практикой: мы способны пережить практически все, что может произойти в жизни. Мы даже не представляем, насколько мы сильные, особенно если есть любовь и вера», — говорит Лариса.
Надеемся, что кому-то эта книга поможет справиться с собственными переживаниями потери, кому-то — узнать, что происходит с человеком, который похоронил близкого, а кому-то — понять, как помочь скорбящему.
Я хочу посвятить эту работу моей дорогой тете Валечке, показавшей в смертельной болезни пример мужества, огромного терпения и безусловной любви к близким.
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