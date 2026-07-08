«Ситрей Тора» раскрывает внутреннее измерение книги «Зоар», обращаясь не столько к внешнему повествованию Торы, сколько к скрытым духовным силам, стоящим за сотворением мира, судьбами праотцов, устройством человеческой души и соотношением высших и нижних миров. Текст предлагает читать библейские имена, события, буквы, образы колодца, патриархов, праздников и телесных знаков как символический язык, в котором проявляется невидимая структура бытия.

Эта книга представляет собой мистико-богословское исследование, где Тора понимается как многослойная реальность: её буквальный смысл не отменяется, но становится входом к более глубокому созерцанию. Через темы семи праведников, Шхины, сфирот, небесных академий, покаяния, посмертного очищения и тайн человеческого облика «Ситрей Тора» показывает, как духовный порядок высших миров отражается в истории Израиля, судьбе человека и внутренней работе души.

Рабби Шимон Бар Иохай – Ситрей Тора – Зоар

Сост. А. Бабий. – Б. м.: «Автор», 2026. – 23 с. – (Корпус Зоар.)

Рабби Шимон Бар Иохай – Ситрей Тора – Содержание

Ситрей Тора История и авторство

Содержание и влияние на каббалу Семь Вышних Дней Авраам – Светильник Первозданный И было после того Колодец Шева

Колодец Живого Видящего

Семь праведников Тайны глаз Черты на челе

Приглушённое ухо

Глаза огромные и зеленоватые

Боящийся греха

Иные тайны в глазах Отпечаток под пуповиной Время смерти

Глаза кривые

Глаз один прикрыт Черты на челе На губе его

Птицы

Отпечаток того удара

Когда достигнет дней старости

Глаза малые

На колене его Тысяча, что собираются из мира Небесные академии

Собирание душ

Образы носа

Удостоился малого И дали записку ангелу смерти Четыре черты на челе

Нос, идущий путём прямым

Нос длинный и один

В дни эти выходят души О проявлении посредством Высшего Света О сокрытии высших букв от месяца Элул

О выходе иных букв с седьмого Адара

О лике праведника, коему сопутствует удача

О лике, пребывающем меж заключённых в скорлупы

О челе, на коём начертаны буквы Далет и Бет О трёх начертаниях на левом плече

О рождении порока в час власти Сатурна

О тайне власти над народом Сатурна

О уделе связанных со звездой Сатурна

О видении в книге царя Шломо

Об основании и корне, освящённом отцами

О странствии обнажённых духов

О пребывании в Шабат

О возвращении душ и духов по исходе Шабата

О нисхождении с семидесяти ступеней назад

О душе, не находящей разрешения

О кривом носе, обращённом к правой стороне

О чертах на челе и знаках судьбы

О том, что сокрыто было в глубинах земли