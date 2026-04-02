Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Рабинович - Алхимия как феномен средневековой культуры

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Алхимия
Series Методы культуры. История (1 book)

Книга «Алхимия как феномен средневековой культуры» выдающегося историка и философа Вадима Рабиновича — это фундаментальное исследование, в котором алхимия рассматривается не как собрание суеверий или предыстория химии, а как уникальный «код» к пониманию всей средневековой цивилизации. Автор предлагает взглянуть на работу алхимика как на медиатора между материей и духом, ремеслом и священнодействием. Алхимия здесь выступает призмой, сквозь которую высвечиваются базовые структуры мышления человека Средних веков: его отношение к тексту, символу, времени и самой идее трансформации мира. Рабинович доказывает, что без понимания «герметического искусства» невозможно в полной мере постичь готическую архитектуру, рыцарский роман или средневековую теологию.

Особенностью монографии является её необычная композиция, имитирующая структуру алхимического трактата. Движение авторской мысли идет по спирали, состоящей из семи глав-витков — по числу металлов и планет в алхимическом пантеоне. Каждый виток возвращает читателя к единому рецепту приготовления философского камня, но на новом уровне глубины: от технологического процесса до глобальных культурологических обобщений. Рабинович исследует алхимию как «диалог в замкнутом мире», анализируя турниры антитез, столкновения Востока и Запада, а также влияние герметических идей на рождение науки Нового времени. Это издание, снабженное богатым иллюстративным материалом и словарем символов, представляет собой глубокое погружение в интеллектуальную атмосферу эпохи, где слово было началом и концом всякого дела.

В. Л. Рабинович — Алхимия как феномен средневековой культуры

М.: Альма Матер, 2026. — 630 с. (Серия «Методы культуры. История»)
ISBN 978-5-00264-017-1. Предисловие Андрея Михайлова.

В. Л. Рабинович — Алхимия как феномен средневековой культуры - Содержание

  • Алхимический рецепт как текст: Анализ магического дискурса, где описание химической реакции одновременно является моральным наставлением и космогоническим мифом.

  • Турнир антитез: Исследование дуалистической природы алхимии — борьбы и единства ртути и серы, мужского и женского начал, фиксированного и летучего.

  • Трансмутация начал: Изучение того, как алхимическая «теория» соотносилась с реальным экспериментом и почему этот процесс называли «Большим Королевским Искусством».

  • Алхимия и Данте: Специальный раздел, посвященный отражению алхимической мифологии в структуре «Божественной комедии».

  • Герметический пантеон: Подробный разбор фигур легендарных мастеров — от Гермеса Трисмегиста до великих анонимов позднего Средневековья.

Views 85
Rating
Added 02.04.2026
Author: Vadim Rabinovich
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

