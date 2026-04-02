Книга «Алхимия как феномен средневековой культуры» выдающегося историка и философа Вадима Рабиновича — это фундаментальное исследование, в котором алхимия рассматривается не как собрание суеверий или предыстория химии, а как уникальный «код» к пониманию всей средневековой цивилизации. Автор предлагает взглянуть на работу алхимика как на медиатора между материей и духом, ремеслом и священнодействием. Алхимия здесь выступает призмой, сквозь которую высвечиваются базовые структуры мышления человека Средних веков: его отношение к тексту, символу, времени и самой идее трансформации мира. Рабинович доказывает, что без понимания «герметического искусства» невозможно в полной мере постичь готическую архитектуру, рыцарский роман или средневековую теологию.

Особенностью монографии является её необычная композиция, имитирующая структуру алхимического трактата. Движение авторской мысли идет по спирали, состоящей из семи глав-витков — по числу металлов и планет в алхимическом пантеоне. Каждый виток возвращает читателя к единому рецепту приготовления философского камня, но на новом уровне глубины: от технологического процесса до глобальных культурологических обобщений. Рабинович исследует алхимию как «диалог в замкнутом мире», анализируя турниры антитез, столкновения Востока и Запада, а также влияние герметических идей на рождение науки Нового времени. Это издание, снабженное богатым иллюстративным материалом и словарем символов, представляет собой глубокое погружение в интеллектуальную атмосферу эпохи, где слово было началом и концом всякого дела.

В. Л. Рабинович — Алхимия как феномен средневековой культуры

М.: Альма Матер, 2026. — 630 с. (Серия «Методы культуры. История»)

ISBN 978-5-00264-017-1. Предисловие Андрея Михайлова.

