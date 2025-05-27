рав Гамлиэль А-Коэн Рабинович – Сердце Молитвы

Наши мудрецы объясняют (Авода зара 8а), что наши личные просьбы следует добавлять в благословение «Шомеа тфи- ла» («Внимающий молитве»), входящее в молитву «Шмонэ- эсре». А Рав указывает, что если в доме есть больной, то нужно просить о его исцелении в благословении «Рофе холей амо Исраэль» («Исцеляющий больных в Его народе Израиля»). А если есть проблемы с пропитанием, то следует упомянуть об этом в «Биркат а-шаним» (Благословении годов). Раби Йеошуа бен Леви сказал, что в завершение молитвы (перед тем, как произнести «Йеhью ле-рацон») можно добавить все, что необходимо, - хоть молитву Йом- Кипура, если есть такая потребность.

Вот как это определено в качестве закона в кодексе «Шулхан арух» (Орах хаим 119:1): «Если молящийся хочет добавить что-либо к одному из средних благословений, он может это сделать, если добавка относится к теме этого благословения. Например: если он молится за исцеление больного, ему следует попросить о милосердии в благосло­вении «Рефаэйну...» («Исцели нас»). Если он нуждается в пропитании, он должен попросить об этом в «Биркат а- шаним» (Благословении годов)». Но, хотя нам разрешено добавлять наши личные просьбы к каждому из благословений, в кодексе «Мишна брура» (122:8) указано, что предпочтительно произнести все личные просьбы в конце «Шмонэ-эсре», чтобы чрезмерно не затягивать основную часть молитвы и не упустить возможность ответить на Кадиш или Кдушу. Этот отрывок из кодекса «Мишна брура» начинается с объяснения завершающего фрагмента молитвы «Йеhью ле-рацон»:

«В книге «Седер а-йом» (Каванат «Элокай нецор») отмеча­ется, что фрагмент «Йеhью ле-рацон» является чудодейст­венным средством для разрешения многих проблем. Этот фрагмент начинается с буквы йуд и заканчивается йуд. В нем йуд (числовое значение этой буквы - 10) слов, а сама буква йуд употреблена в нем десять раз. В нем содержится 42 слова, и тайна этого фрагмента чрезвычайно велика. В связи с этим этот фрагмент следует произносить сосредото­ченно и осознанно. Это в высшей степени способствует тому, чтобы наша молитва была принята - чтобы мы не ушли после молитвы с пустыми руками. В книге «Хаей адам» (24:19) говорится: «Каждому чело­веку следует изо дня в день молиться о своих нуждах и пропитании, а также о том, чтобы Тора не сходила с его уст и с уст его детей и потомков - чтобы все его потомки стали подлинными служителями Творца и чтобы среди них не было недостойных.

Точно так же надо молиться обо всех потребностях, о которых ведает его сердце. А если он не знает, как правильно выразить свою просьбу на святом языке, то может молиться на своем разговорном языке - главное, это должно исходить из глубин его сердца. И лучше молиться о своих личных нуждах в самом конце молитвы «Шмонэ-эсре», чем добавлять эти просьбы в благословение «Шомеа тфила», - ведь, если ему будет нужно ответить на Кадиш или Кдушу, то, согласно мнениям всех законоучи­телей, он сможет ответить после того, как уже произнес «Йеhъю ле-рацон...». И, тем не менее, безусловно, разрешено мысленно добав­лять (без артикуляции слов) необходимые просьбы ко всем благословениям и всем сердцем молить о том, что соответ­ствует теме того или иного благословения.

рав Гамлиэль А-Коэн Рабинович – Сердце Молитвы

Иерусалим – 5781 (2021 г.) / 259 с.