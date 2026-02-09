Радаф - Колесница Йехезкеля

Данное издание представляет собой компиляцию и анализ каббалистических источников, посвященных сокровенному смыслу Видения Божьей Славы и Колесницы (Меркавы), которое пророк Йехезкель увидел в Иерусалимском Храме.Книга построена на уроках, проведенных автором для его учеников в 2017 году, и включает в себя:

Историческую справку о жизни пророка Йехезкеля, который жил во времена Вавилонского царства.

Отрывок из Священного Писания (Книга пророка Йехезкеля, Глава 1), содержащий слова пророка о самом видении.

Главы из Книги Зоар Рабби Шимона бар Йохая, посвященные Видению Йехезкеля, с целью расшифровать сакральный смысл небесного послания.

Комментарий «Сулам» величайшего каббалиста Бааль Сулама, интегрированный в текст.

Собственные пояснения и комментарии Аврама Давида Фишермана («Дети пророков»), которые подробно разбирают нюансы, необходимые для проведения персональной духовной работы.

Основная заслуга автора состоит в том, что он собрал, перевел и прокомментировал эти фундаментальные труды, сделав их доступными для русскоязычной публики. Цель материала — помочь читателю найти ответы на вопросы о пророчестве Йехезкеля и духовной жизни в целом.

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ, Израиль)

Редактор русского текста - Наталья Романовская (Россия)

Издательство ООО "Арден-тех"

Отпечатано в типографии ООО «ИПК БИОНТ» 199026, Санкт-Петербург

2018 г. - 436 с.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Колесница Йехезкеля - Вступление. Историческая справка о пророке Йехезкеле

Книга пророка Йехезкеля Глава 1Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля. ЧАСТЬ І

«И было в тридцатый год...»

«И увидел образы Всесильного»

«На реке Кевар»

«Ураган»

«Тайна Хашмаль - электричество»

«Четыре животных внутри Хашмаля»

Объяснение Бааль Сулама

Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля. ЧАСТЬ ІІ

«Свет искрящийся и пылающий»

Объяснение Бааль Сулама

Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «Куда идет дух, туда и они пойдут» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «И Сияние к Огню» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «И животные двигались вперед и назад» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «В направлении каждой из четырех сторон СВОИХ ШЛИ ОНИ» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «И ободья эти кругом полны глаз у всех четырех» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «И когда шли живые существа эти, двига- ЛИСЬ КОолеса» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «И над головами этих животных подобие небосвода» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «Крылья» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение «И увидел я как бы Хашмаль» Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»

Книга «Зоар». Колесница Йехезкеля продолжение Объяснение Бааль Сулама Комментарий «Дети Пророков»



Послесловие автора