Радаф - О воскрешении мертвых

Кость «Луз»: Не сгнивает в могиле, потому что не получает удовольствия от еды и питья. Метатрон сделает из нее основу для тела. Это кость относится к ГАР ДЭ ГАР (части, не получившей исправления) и является «повреждением тела», которое невозможно вылечить до конца 6000 лет.

Клятва Нешамы: Душа (Авраам) берет клятву со своего слуги (Метатрона), чтобы он не взял ей «чуждое» тело, а вернул ее в то самое тело, которое осталось в тайне кости «Луз».

Роль ангелов: Ангел Гавриэль исправит тело, а Метатрон поднимет его для получения души, поскольку один ангел не совершает две миссии сразу.

Тфилин и Шхина: Человек, одевающий тфилин и настроивший намерение на две колесницы (высшую и нижнюю), становится подобен им, и на нем прибывает Шхина.

Ктура (грешники): «И добавил Авраам, и взял женщину, которую зовут Ктура» — сказано про грешников, которые воскреснут, и душа им даст от своего свечения, чтобы они вернулись и удостоились совершенства.

Воскресение тел: Спор о том, воскреснут ли все тела, или только последнее. Сказано, что только последнее тело, в котором человек преуспел в духовном, встанет при воскрешении. Все тела включены в воскрешение, но не удостоившиеся останутся прахом.