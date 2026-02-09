Фишерман - Радаф - О воскрешении мертвых
Данный материал раскрывает духовную суть Воскрешения из мёртвых (Тхият ха-Метим) как ключевого этапа исправления Творения, в котором главное внимание уделяется работе с желанием получать(телом) и желанием отдавать (душой).
Суть Тела и Смерть
Суть тела — это желание получать только ради себя. Это желание является "смертным и ничтожным," поскольку оно должно быть уничтожено при достижении Конца Исправления (Гмар Тикун).
Жизнь, прожитая ради удовлетворения этого эгоистического желания, считается потраченной зря, так как все его приобретения не подлежат вечному существованию, подобно тени.
Физическая смертьрассматривается как аналог полного уничтожения испорченной, замкнутой на себе формы желания получать.
Суть Души и Вечная Жизнь
Суть души — это желание отдавать. Душа вечна, и смерть тела не влияет на неё и на ее духовные приобретения.
Духовное постижение, или «знание», является лишь наградой для души, которая раскрывается ей в процессе развития, даже если душа не желает принимать ничего для себя.
Воскрешение (Тхият ха-Метим)
Воскрешение мёртвых — это возвращение великого желания получать (тела), которое было умерщвлено в процессе исправления, но уже в очищенном виде.
Тела воскреснут «со всеми своими повреждениями», чтобы не сказали, что это кто-то другой, то есть чтобы сохранить его величину и пригодность для получения всего изобилия блага Замысла Творения.
Новая работа заключается в превращении этого великого желания получать в абсолютную отдачу (равенство формы с Творцом). Это называется двойной прибылью: получить великое благо, но с намерением насладить Творца.
Духовная работа при жизни
Духовное продвижение и постижения, которые могут открыться после смерти, должны быть наработаны при жизни.
Лучше совершить работу по ускорению своего исправления (переходу в отдачу) при жизни через Тору и заповеди (путь любви — ахишена), чтобы избежать длительного пути страданий (путь времени — беита).
Существует особая «кость Луз», которая не сгнивает в могиле, поскольку не получала наслаждения от еды и питья, и именно из нее будет заново построено тело при воскрешении.
Пророческие и каббалистические детали
Трапеза Праведников: В будущем Всевышний устроит трапезу для праведников, где пищей и питьем станет высшее сияние (Свет Шхины) и «оберегаемое вино» (сокровенные постижения), что принесёт абсолютную радость и совершенное знание.
Последовательность Освобождения:Дни Прихода Машиаха и Воскрешение мёртвых — не одно и то же. Сначала будет отстроен Храм, затем Собрание Изгнанников, и только потом, через 40 лет, Воскрешение мёртвых, которое является последним этапом исправления.
Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – О воскрешении из мёртвых
Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)
«Дети пророков» – 82 с.
Израиль
Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – О воскрешении из мёртвых - Зачем тело сгнивает, а затем воскресает из мертвых
1. ИЗ КНИГИ «ПРЕДИСЛОВИЕ К ЗОАРУ» О ВОСКРЕШЕНИИ ИЗ МЕРТВЫХ
Суть тела и души: Тело — это желание получать только для себя (смертное и ничтожное), а душа — желание отдавать (жива и вечна).
Постижение и знания: Духовное постижение не связано с количеством приобретенных интеллектуальных знаний; знание — это награда души.
Сгнивание и воскрешение тела: Тело сгнивает, потому что не получило исправления, но должно воскреснуть, чтобы большое желание получать не исчезло и могло быть исправлено (управляться экраном/душой). Сгнивание в духовном означает потерю прежней формы восприятия (намерение ради себя) перед переходом к новой.
Четыре раздела в работе человека (этапы развития):
Достичь большого желания получать, во всем своем испорченном виде (стать колесницей для нечистых оболочек).
Период с 13 лет и дальше (духовный возраст): пробуждение «точки в сердце» и начало роста духовного желания получать.
Работа в Торе и заповедях ради них самих, ради отдачи (достижение абсолютной отдачи, получение пяти уровней души НаРаНХай).
Работа, которая будет происходить после воскрешения мертвых, когда желание получать восстанет во всей своей силе и будет преобразовано в отдачу (эту работу можно совершить и при жизни).
2. РАБАШ НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА
Авраам и Сара: Авраам – это душа (свет), Сара – это тело, то есть желание получать.
Мудрый ученик: Тело становится мудрым учеником, когда учится качествам Мудреца (Всевышнего), то есть учится быть в отдаче.
Пещера Махпела: Означает объединение суда и милосердия (Малхут поднялась в Бину) — исправление тела, чтобы оно стало пригодным сосудом для света души.
3. ЗОАР ГЛАВА «ТОЛДОТ» О БУДУЩЕЙ ТРАПЕЗЕ ПРАВЕДНИКОВ
Воскрешение: Всевышний оживит мертвых, вытряхнув из них прах, и души спустятся в приготовленные тела в стране Исраэль.
Любовники (Дудаим/Додим): Мандрагора (Дудаим) — это «Любовники» (Додим), тело и душа, которые будут близки.
Будущая радость: В будущем Всевышний будет радоваться с праведниками. Праведники постигнут совершенное знание.
Трапеза праведников: Праведники будут получать подпитку от высшего сияния. На трапезе будет оберегаемое вино (древние постижения, которые раскроются), а также Левиатан и бык.
4. СОБРАНИЕ ИЗГНАННИКОВ И ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ
Последовательность событий: Храм предшествует собранию изгнанников, а собрание изгнанников предшествует воскрешению мертвых, которое является последним.
Срок до воскрешения: Между этим миром и воскрешением мертвых есть только чиста и постижение знания. Сорок лет пройдет перед собранием изгнанников и воскрешением мертвых.
Кто встанет первым: Абсолютные праведники встанут первыми, раньше на несколько лет.
5. ЗОАР - ХЭЙ САРА ДУМА ПОЛУЧАЕТ РАСЧЕТ
Ангел Дума: Назначен над мертвыми, судит их в могилах и подготавливает к воскрешению; грешников судит в аду. Он получает силу для суда от «расчета экрана серединной линии».
Различия в суде: Дума судит только те тела, которые при жизни удостоились света Мохин серединной линии. Те, кто были прилеплены к левой линии, подвергаются судам первого вида, и Дума их тела не получает.
6. Зоар Хаей Сара — Четыресто Шекелей
Авраам и Сара: Авраам – душа, Сара — тело.
Письмо Думе: Ангел Дума не отнесет тело в счет праведников, пока душа не покажет ему «знак, письмо» (экран), подтверждающий готовность тела получить 400 миров.
400 шекелей серебра (кесев): Это 400 миров наслаждения и страсти (кисуф), которые тело получает в наследство.
Воскрешение: Все тела, которые передаются в руки Думы, встанут из мертвых.
7. ЗОАР ХАЕЙ САРА – ПЕЩЕРА МАХПЕЛА
Раскрытие пещеры: Авраам нашел пещеру, увидев в ней свет. Раскрытие было только для владельца (Авраама).
Адам и Хава: Они не хотели быть там похороненными из-за стыда перед Всевышним и перед добрыми делами Авраама.
8. ЗОАР ГЛАВА «ХАЕЙ САРА» О ВОСКРЕШЕНИИ МЕРТВЫХ
Кость «Луз»: Не сгнивает в могиле, потому что не получает удовольствия от еды и питья. Метатрон сделает из нее основу для тела. Это кость относится к ГАР ДЭ ГАР (части, не получившей исправления) и является «повреждением тела», которое невозможно вылечить до конца 6000 лет.
Ривка и Ицхак: Ицхак — сын (душа), Ривка — женщина (тело).
Клятва Нешамы: Душа (Авраам) берет клятву со своего слуги (Метатрона), чтобы он не взял ей «чуждое» тело, а вернул ее в то самое тело, которое осталось в тайне кости «Луз».
Роль ангелов: Ангел Гавриэль исправит тело, а Метатрон поднимет его для получения души, поскольку один ангел не совершает две миссии сразу.
Тфилин и Шхина: Человек, одевающий тфилин и настроивший намерение на две колесницы (высшую и нижнюю), становится подобен им, и на нем прибывает Шхина.
Ктура (грешники): «И добавил Авраам, и взял женщину, которую зовут Ктура» — сказано про грешников, которые воскреснут, и душа им даст от своего свечения, чтобы они вернулись и удостоились совершенства.
Воскресение тел: Спор о том, воскреснут ли все тела, или только последнее. Сказано, что только последнее тело, в котором человек преуспел в духовном, встанет при воскрешении. Все тела включены в воскрешение, но не удостоившиеся останутся прахом.
День расчета: Душа и тело дают отчет за деяния перед уходом из мира.
Роса (ТАЛЬ): Все тела встанут из праха с помощью росы (ТАЛЬ), настоящего света, который даст жизнь миру.
