Фишерман - Радаф - О воскрешении мертвых

Радаф - О воскрешении мертвых
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA

Данный материал раскрывает духовную суть Воскрешения из мёртвых (Тхият ха-Метим) как ключевого этапа исправления Творения, в котором главное внимание уделяется работе с желанием получать(телом) и желанием отдавать (душой).

  • Суть Тела и Смерть

    • Суть тела — это желание получать только ради себя. Это желание является "смертным и ничтожным," поскольку оно должно быть уничтожено при достижении Конца Исправления (Гмар Тикун).

    • Жизнь, прожитая ради удовлетворения этого эгоистического желания, считается потраченной зря, так как все его приобретения не подлежат вечному существованию, подобно тени.

    • Физическая смертьрассматривается как аналог полного уничтожения испорченной, замкнутой на себе формы желания получать.

  • Суть Души и Вечная Жизнь

    • Суть души — это желание отдавать. Душа вечна, и смерть тела не влияет на неё и на ее духовные приобретения.

    • Духовное постижение, или «знание», является лишь наградой для души, которая раскрывается ей в процессе развития, даже если душа не желает принимать ничего для себя.

  • Воскрешение (Тхият ха-Метим)

    • Воскрешение мёртвых — это возвращение великого желания получать (тела), которое было умерщвлено в процессе исправления, но уже в очищенном виде.

    • Тела воскреснут «со всеми своими повреждениями», чтобы не сказали, что это кто-то другой, то есть чтобы сохранить его величину и пригодность для получения всего изобилия блага Замысла Творения.

    • Новая работа заключается в превращении этого великого желания получать в абсолютную отдачу (равенство формы с Творцом). Это называется двойной прибылью: получить великое благо, но с намерением насладить Творца.

  • Духовная работа при жизни

    • Духовное продвижение и постижения, которые могут открыться после смерти, должны быть наработаны при жизни.

    • Лучше совершить работу по ускорению своего исправления (переходу в отдачу) при жизни через Тору и заповеди (путь любви — ахишена), чтобы избежать длительного пути страданий (путь времени — беита).

    • Существует особая «кость Луз», которая не сгнивает в могиле, поскольку не получала наслаждения от еды и питья, и именно из нее будет заново построено тело при воскрешении.

Пророческие и каббалистические детали

  • Трапеза Праведников: В будущем Всевышний устроит трапезу для праведников, где пищей и питьем станет высшее сияние (Свет Шхины) и «оберегаемое вино» (сокровенные постижения), что принесёт абсолютную радость и совершенное знание.

  • Последовательность Освобождения:Дни Прихода Машиаха и Воскрешение мёртвых — не одно и то же. Сначала будет отстроен Храм, затем Собрание Изгнанников, и только потом, через 40 лет, Воскрешение мёртвых, которое является последним этапом исправления.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – О воскрешении из мёртвых

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» – 82 с.

Израиль

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – О воскрешении из мёртвых - Зачем тело сгнивает, а затем воскресает из мертвых



1. ИЗ КНИГИ «ПРЕДИСЛОВИЕ К ЗОАРУ» О ВОСКРЕШЕНИИ ИЗ МЕРТВЫХ

  • Суть тела и души: Тело — это желание получать только для себя (смертное и ничтожное), а душа — желание отдавать (жива и вечна).

  • Постижение и знания: Духовное постижение не связано с количеством приобретенных интеллектуальных знаний; знание — это награда души.

  • Сгнивание и воскрешение тела: Тело сгнивает, потому что не получило исправления, но должно воскреснуть, чтобы большое желание получать не исчезло и могло быть исправлено (управляться экраном/душой). Сгнивание в духовном означает потерю прежней формы восприятия (намерение ради себя) перед переходом к новой.

  • Четыре раздела в работе человека (этапы развития):

    1. Достичь большого желания получать, во всем своем испорченном виде (стать колесницей для нечистых оболочек).

    2. Период с 13 лет и дальше (духовный возраст): пробуждение «точки в сердце» и начало роста духовного желания получать.

    3. Работа в Торе и заповедях ради них самих, ради отдачи (достижение абсолютной отдачи, получение пяти уровней души НаРаНХай).

    4. Работа, которая будет происходить после воскрешения мертвых, когда желание получать восстанет во всей своей силе и будет преобразовано в отдачу (эту работу можно совершить и при жизни).

2. РАБАШ НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА

  • Авраам и Сара: Авраам – это душа (свет), Сара – это тело, то есть желание получать.

  • Мудрый ученик: Тело становится мудрым учеником, когда учится качествам Мудреца (Всевышнего), то есть учится быть в отдаче.

  • Пещера Махпела: Означает объединение суда и милосердия (Малхут поднялась в Бину) — исправление тела, чтобы оно стало пригодным сосудом для света души.

3. ЗОАР ГЛАВА «ТОЛДОТ» О БУДУЩЕЙ ТРАПЕЗЕ ПРАВЕДНИКОВ

  • Воскрешение: Всевышний оживит мертвых, вытряхнув из них прах, и души спустятся в приготовленные тела в стране Исраэль.

  • Любовники (Дудаим/Додим): Мандрагора (Дудаим) — это «Любовники» (Додим), тело и душа, которые будут близки.

  • Будущая радость: В будущем Всевышний будет радоваться с праведниками. Праведники постигнут совершенное знание.

  • Трапеза праведников: Праведники будут получать подпитку от высшего сияния. На трапезе будет оберегаемое вино (древние постижения, которые раскроются), а также Левиатан и бык.

4. СОБРАНИЕ ИЗГНАННИКОВ И ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ

  • Последовательность событий: Храм предшествует собранию изгнанников, а собрание изгнанников предшествует воскрешению мертвых, которое является последним.

  • Срок до воскрешения: Между этим миром и воскрешением мертвых есть только чиста и постижение знания. Сорок лет пройдет перед собранием изгнанников и воскрешением мертвых.

  • Кто встанет первым: Абсолютные праведники встанут первыми, раньше на несколько лет.

5. ЗОАР - ХЭЙ САРА ДУМА ПОЛУЧАЕТ РАСЧЕТ

  • Ангел Дума: Назначен над мертвыми, судит их в могилах и подготавливает к воскрешению; грешников судит в аду. Он получает силу для суда от «расчета экрана серединной линии».

  • Различия в суде: Дума судит только те тела, которые при жизни удостоились света Мохин серединной линии. Те, кто были прилеплены к левой линии, подвергаются судам первого вида, и Дума их тела не получает.

6. Зоар Хаей Сара — Четыресто Шекелей

  • Авраам и Сара: Авраам – душа, Сара — тело.

  • Письмо Думе: Ангел Дума не отнесет тело в счет праведников, пока душа не покажет ему «знак, письмо» (экран), подтверждающий готовность тела получить 400 миров.

  • 400 шекелей серебра (кесев): Это 400 миров наслаждения и страсти (кисуф), которые тело получает в наследство.

  • Воскрешение: Все тела, которые передаются в руки Думы, встанут из мертвых.

7. ЗОАР ХАЕЙ САРА – ПЕЩЕРА МАХПЕЛА

  • Раскрытие пещеры: Авраам нашел пещеру, увидев в ней свет. Раскрытие было только для владельца (Авраама).

  • Адам и Хава: Они не хотели быть там похороненными из-за стыда перед Всевышним и перед добрыми делами Авраама.

8. ЗОАР ГЛАВА «ХАЕЙ САРА» О ВОСКРЕШЕНИИ МЕРТВЫХ

  • Кость «Луз»: Не сгнивает в могиле, потому что не получает удовольствия от еды и питья. Метатрон сделает из нее основу для тела. Это кость относится к ГАР ДЭ ГАР (части, не получившей исправления) и является «повреждением тела», которое невозможно вылечить до конца 6000 лет.

  • Ривка и Ицхак: Ицхак — сын (душа), Ривка — женщина (тело).

  • Клятва Нешамы: Душа (Авраам) берет клятву со своего слуги (Метатрона), чтобы он не взял ей «чуждое» тело, а вернул ее в то самое тело, которое осталось в тайне кости «Луз».

  • Роль ангелов: Ангел Гавриэль исправит тело, а Метатрон поднимет его для получения души, поскольку один ангел не совершает две миссии сразу.

  • Тфилин и Шхина: Человек, одевающий тфилин и настроивший намерение на две колесницы (высшую и нижнюю), становится подобен им, и на нем прибывает Шхина.

  • Ктура (грешники): «И добавил Авраам, и взял женщину, которую зовут Ктура» — сказано про грешников, которые воскреснут, и душа им даст от своего свечения, чтобы они вернулись и удостоились совершенства.

  • Воскресение тел: Спор о том, воскреснут ли все тела, или только последнее. Сказано, что только последнее тело, в котором человек преуспел в духовном, встанет при воскрешении. Все тела включены в воскрешение, но не удостоившиеся останутся прахом.

  • День расчета: Душа и тело дают отчет за деяния перед уходом из мира.

  • Роса (ТАЛЬ): Все тела встанут из праха с помощью росы (ТАЛЬ), настоящего света, который даст жизнь миру.

