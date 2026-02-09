Фишерман - Радаф - Зоар - Избранное

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA

Его память связана с примитивными удовольствиями нашего материального мира, здесь человек замкнут на самом себе, он помнит только свои ощущения, полученные при становлении его личности в социуме. Когда человек начинает читать Книгу ЗОАР, в нем пробуждается память Общей Души человечества. Это называется читать Небесную Книгу. Небо - это цель, к которой идет душа в процессе своего развития. Ей нужно вспомнить то, что она когда-то чувствовала до грехопадения, до поломки сосудов и отключении от своих корней.

Приобретение этой памяти называется воспоминанием Души, и она пробуждается при чтении книги ЗОАР. Поэтому, нужно настроить себя на ощущения Сфирот, которые восстановят в памяти то, о чем мы забыли при вхождении в материальный мир. Различные сочетания и соединения между Сфирот, описанные в книге ЗОАР, напомнят о том, как нужно правильно желать, чего хотеть, как взаимодействовать с миром, людьми и теми, кто находится за пределами физической реальности. Поэтому, изучающему нужно настроить себя на это, а не просто читать книгу, но дать Свету, запечатанному в слова этой книги, пробудить духовную память и начать подниматься по ступеням духовного развития к заданной цели.

Авраам Давид Фишерман – Радаф – Зоар – Избраное

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» – 320 с.

Израиль – 2019 г.

Авраам Давид Фишерман – Радаф – Зоар – Избраное – Содержание

  • Введение в книгу ЗОАР

  • Три правила по изучению книги ЗОАР

  • Десять Сфирот. Десять постижений одного Света

  • Отличие Света мира Ацилут, имеющего белый оттенок, от миров БЯА

  • Четыре пути мышления и два аспекта, о которых повествует ЗОАР

  • Как ЗОАР объясняет постижение Душ

  • Тайна сказанного: «Нет ничего кроме Творца»

  • Книга «ЗОАР» о заповедях Торы

  • Буквы Рава Амнуна Сабы

  • Буква [тав] ת

  • Буква [шин] ש

  • Буква [куф] ק

  • Буква [цадик] צ

  • Буква [пэй] פ

  • Буква [айн] ע

  • Буква [самэх] ס

  • Буква [нун] נ

  • Буквы [мэм] מ и [ламэд] ל

  • Буква [каф] כ

  • Буква ]юд[ י

  • Буквы ]тэт[ и ]хэт[ ט ח

  • Буква ]зайн[ ז

  • Буквы ]вав[ ו и ]хэй[ ה

  • Буквы ]гимэль[ ג и ]далэт[ ד

  • Буква ]бэт[ ב

  • Буква ]алэф[ א

  • Книга "ЗОАР" - погонщик ослов

  • Книга «ЗОАР». Глава «Рабби Хия аГадоль»

  • Недельная глава «Берешит». Сияние небосвода

  • Недельная глава Балак. Часть 1

  • Продолжение недельной главы Балак. Часть 2

  • Недельная глава Балак. Часть 3

  • Недельная глава «Ваикра». Аелет а Шахар - Утренняя Оленица

  • Недельная глава «Пинхас». Аелет а Шахар - Утренняя Оленица

Added 09.02.2026
Author brat lexmak
Related Books

All Books