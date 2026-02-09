Радаф - Зоар - Избранное

Его память связана с примитивными удовольствиями нашего материального мира, здесь человек замкнут на самом себе, он помнит только свои ощущения, полученные при становлении его личности в социуме. Когда человек начинает читать Книгу ЗОАР, в нем пробуждается память Общей Души человечества. Это называется читать Небесную Книгу. Небо - это цель, к которой идет душа в процессе своего развития. Ей нужно вспомнить то, что она когда-то чувствовала до грехопадения, до поломки сосудов и отключении от своих корней.
Приобретение этой памяти называется воспоминанием Души, и она пробуждается при чтении книги ЗОАР. Поэтому, нужно настроить себя на ощущения Сфирот, которые восстановят в памяти то, о чем мы забыли при вхождении в материальный мир. Различные сочетания и соединения между Сфирот, описанные в книге ЗОАР, напомнят о том, как нужно правильно желать, чего хотеть, как взаимодействовать с миром, людьми и теми, кто находится за пределами физической реальности. Поэтому, изучающему нужно настроить себя на это, а не просто читать книгу, но дать Свету, запечатанному в слова этой книги, пробудить духовную память и начать подниматься по ступеням духовного развития к заданной цели.
Авраам Давид Фишерман – Радаф – Зоар – Избраное
Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)
«Дети пророков» – 320 с.
Израиль – 2019 г.
Авраам Давид Фишерман – Радаф – Зоар – Избраное – Содержание
Введение в книгу ЗОАР
Три правила по изучению книги ЗОАР
Десять Сфирот. Десять постижений одного Света
Отличие Света мира Ацилут, имеющего белый оттенок, от миров БЯА
Четыре пути мышления и два аспекта, о которых повествует ЗОАР
Как ЗОАР объясняет постижение Душ
Тайна сказанного: «Нет ничего кроме Творца»
Книга «ЗОАР» о заповедях Торы
Буквы Рава Амнуна Сабы
Буква [тав] ת
Буква [шин] ש
Буква [куф] ק
Буква [цадик] צ
Буква [пэй] פ
Буква [айн] ע
Буква [самэх] ס
Буква [нун] נ
Буквы [мэм] מ и [ламэд] ל
Буква [каф] כ
Буква ]юд[ י
Буквы ]тэт[ и ]хэт[ ט ח
Буква ]зайн[ ז
Буквы ]вав[ ו и ]хэй[ ה
Буквы ]гимэль[ ג и ]далэт[ ד
Буква ]бэт[ ב
Буква ]алэф[ א
Книга "ЗОАР" - погонщик ослов
Книга «ЗОАР». Глава «Рабби Хия аГадоль»
Недельная глава «Берешит». Сияние небосвода
Недельная глава Балак. Часть 1
Продолжение недельной главы Балак. Часть 2
Недельная глава Балак. Часть 3
Недельная глава «Ваикра». Аелет а Шахар - Утренняя Оленица
Недельная глава «Пинхас». Аелет а Шахар - Утренняя Оленица
