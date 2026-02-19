Ради Евангелия Христова

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Ради Евангелия Христова» — это мемориальное издание, посвященное жизни и мученическому пути Александра Бема, верного служителя Божьего, чей путь оборвался в годы жестоких сталинских репрессий. Сборник был составлен как дань памяти человеку, который предпочел узы и смерть отречению от своих убеждений.

Основу книги составляют документальные свидетельства, воспоминания очевидцев и архивные данные о следственном деле Бема. Автор (или составитель) реконструирует образ мужественного проповедника, чья деятельность в Поволжье и других регионах вызывала ярость атеистических властей. Книга описывает не только внешние факты — аресты, допросы и приговор, — но и внутреннюю чистоту его жизни, его любовь к Слову Божьему и непоколебимое желание служить братьям по вере даже под угрозой гибели.

Особое место в повествовании занимают письма и свидетельства о последних днях Александра Бема. Его жизнь представлена как живая жертва, принесенная на алтарь проповеди Евангелия. Книга служит не только историческим документом о гонениях на немцев-христиан и евангельское движение в СССР, но и мощным духовным призывом для современных верующих дорожить истиной, за которую предшественники платили своей кровью.

Ради Евангелия Христова - Памяти брата по вере Александра Бема

Издательство «Христианин» СЦ ЕХБ, 2001. – 36 с.

Ради Евангелия Христова – Содержание

  • СЛАВНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

  • СЕМЬЯ

  • ЛУЧШИЙ ДРУГ – ИИСУС

  • «...НУЖЕН ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ»

  • БОЖИЙ РАБОТНИК

  • СЕВЕР

  • ПОСЕЛОК НОВОРЫБНАЯ

  • СЛУЖЕНИЕ

  • ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ ОКОВ

  • СНОВА В ПУТЬ

  • ВЕЧЕРЯ

  • РЕМОНТ НА СНЕГУ

  • ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

  • ДВА ПОПРИЩА

  • ПРИГОВОРЕННЫЕ К СМЕРТИ

  • ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПОСЕЛОК

  • ЧУДЕСА БОЖЬИ

  • ПРОЩАНИЕ

Он и по смерти говорит с нами (Посвящается брату Александру Бему)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

