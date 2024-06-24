Следует понимать, что к тому моменту, когда я начал изучать культуру виннебаго, она уже стала маргинальной как для древней коренной культуры, так и для американской. Это утверждение истинно и для той части племени, которая осталась на своей исконной земле в Висконсине, и для того сегмента, который переселился в восточную Небраску. Иногда высказывают мнение, что группа из Висконсина более консервативна, чем часть племени в Небраске, что первой удалось сохранить более полную и древнюю культуру, в более естественном виде и, наконец, что у обоих наблюдается существенна разница словаря. Эти соображения совершенно безосновательны. В действительности группа из Небраски, составляющая две трети всего племени, получала дотации от правительства и жила в небольшой, замкнутой области, потому находилась в более благоприятных условиях для того, чтобы сохранить старые традиции в неприкосновенности. В Висконсине этот народ распространился по существенно большей территории, что затрудняло сообщение друг с другом и часто приводило отдельные семьи на грань голодной смерти.

Я назвал культуру виннебаго в 1908 году маргинальной в сравнении с той традицией, которая существовала до прихода французов в 1634 году, когда исчезла древняя система экономики и собственная политическая структура индейцев, а привычный образ жизни сменился на безнадежную смесь из индейского и белого.

И все же память об экономической структуре, предшествовавшей французам, что удивительно, отчасти сохранилась, и пожилые виннебаго рассказывали о старой политической системе так, как будто она еще существовала во времена их отцов. Конечно же, эти представления во многом были легендарными. Их отцы едва ли могли много знать о древней жизни деревни. Однако, стоит отметить, что не очень успешные попытки по сохранению старой клановой экзогамии продолжались даже в девятнадцатом веке. Еще в 1908 году многие представители племени говорили, что межклановые союзы во многом привели к упадку цивилизации виннебаго.

Тем не менее, несмотря на то что экономическая структура древней культуры отошла в прошлое, и повседневные привычки виннебаго практически не отличались от поведения их белых соседей, цельная идеологическая надстройка, возникшая на ее основе — религия, ритуалы, музыка, мифология, литература — все еще существовала. Можно даже сказать, что по мере того, как такие старинные надстройки, как методы добычи пропитания, материальная культура и политическая организация, уходили в прошлое, эта надстройка обретала новую значимость и ценность в психологическом и историческом контексте. Оставшаяся жизненность и творческая энергия племени лихорадочно цеплялась за этот аспект прошлого, не особенно подвергая его изменениям.

Пол Радин - Культура виннебаго в их собственном изложении (с транскрипцией языка виннебаго, переводом и комментариями)

Переводчик: Наталья Соколова. - М.: «Касталия», 2024. — 230 с.

ISBN 978-5-521-24161-3

Пол Радин - Культура виннебаго в их собственном изложении – Содержание

Предисловие

Общее введение

1. Культура виннебаго 1908-1913 годов

2. Метод получения текстов и их надежность

3. Метод транскрипции виннебаго

4. Суть переводческой деятельности

5. Примечания и комментарии

ГЛАВА 1

Два друга, получившие новое рождение: происхождение обряда Пробуждения Четырех Ночей

1. Введение

2. Виннебаго

3. Перевод

4. Примечания и комментарии

ГЛАВА 2

Человек, который вернул жену из мира духов

1. Введение

2. Виннебаго

2. Перевод

4. Примечания и комментарии

ГЛАВА 3

Путешествие призрака в страну духов: как ее передают в Обряде Исцеления

1. Введение

2. Виннебаго

3. Перевод

4. Примечания и комментарии

ГЛАВА 4

Как сирота вернул к жизни дочь вождя