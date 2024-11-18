Женившись в 1976г., я со своею женою Валюшей, проживал в небольшом шахтёрском посёлке Новодонецкое Донецкой области. Я работал в шахте машинистом подземных установок (углесосов), т.к. это была гидрошахта и уголь добывали не комбайнами, а рубали водой под высоким давлением, подаваемой по спецтрубам. Жизнь вёл распутную и слыл в этом не большом посёлке, как заядлый картёжник, пьяница и анекдотчик.

Жена работала в ПМК машинистом растворного узла. Все её уважали, да и вообще, все в этом 7-ми тысячном посёлке, почти хорошо друг друга знали. Вся жизнь, как говорится, на виду.

Мои родители жили на Волыни, а родители жены, в этом же посёлке. Мои отец и мама были глубоко верующими людьми (пятидесятники), а тесть и тёща были неверующими. Как и все родители, они хотели, чтобы их дети были счастливы, вели прекрасный образ жизни, были богаты и т. д. Мои родители постоянно говорили нам с женою, чтобы мы покаялись и стали настоящими христианами, знающими Бога и служащими Ему. Они постоянно молились за нас Господу, но мы всё игнорировали и обещали, что может быть в старости покаемся. Родители жены не одобряли предложение «сектантов» и вольная жизнь, со всеми её греховными страстями, продолжалась.

Заимели мы с женою две дочки, а жизни нету. Я распился так, что был на принудительном лечении, часто прогуливал, деньги пропивал и проигрывал в карты. Сестра жены побуждала её подать на алименты и на развод, а тёща говорила ей: “Смотри сама. Я в

Вячеслав Радион – Следуя за Иисусом – Документальная повесть

Djerelo, 2009. – 112 с.

Вячеслав Радион – Следуя за Иисусом – Содержание

Предисловие