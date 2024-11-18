Радион – Следуя за Иисусом
Женившись в 1976г., я со своею женою Валюшей, проживал в небольшом шахтёрском посёлке Новодонецкое Донецкой области. Я работал в шахте машинистом подземных установок (углесосов), т.к. это была гидрошахта и уголь добывали не комбайнами, а рубали водой под высоким давлением, подаваемой по спецтрубам. Жизнь вёл распутную и слыл в этом не большом посёлке, как заядлый картёжник, пьяница и анекдотчик.
Жена работала в ПМК машинистом растворного узла. Все её уважали, да и вообще, все в этом 7-ми тысячном посёлке, почти хорошо друг друга знали. Вся жизнь, как говорится, на виду.
Мои родители жили на Волыни, а родители жены, в этом же посёлке. Мои отец и мама были глубоко верующими людьми (пятидесятники), а тесть и тёща были неверующими. Как и все родители, они хотели, чтобы их дети были счастливы, вели прекрасный образ жизни, были богаты и т. д. Мои родители постоянно говорили нам с женою, чтобы мы покаялись и стали настоящими христианами, знающими Бога и служащими Ему. Они постоянно молились за нас Господу, но мы всё игнорировали и обещали, что может быть в старости покаемся. Родители жены не одобряли предложение «сектантов» и вольная жизнь, со всеми её греховными страстями, продолжалась.
Заимели мы с женою две дочки, а жизни нету. Я распился так, что был на принудительном лечении, часто прогуливал, деньги пропивал и проигрывал в карты. Сестра жены побуждала её подать на алименты и на развод, а тёща говорила ей: “Смотри сама. Я в
Вячеслав Радион – Следуя за Иисусом – Документальная повесть
Djerelo, 2009. – 112 с.
Вячеслав Радион – Следуя за Иисусом – Содержание
Предисловие
- Мое покаяние
- Посланники Божии
- Мои первые христианские шаги
- Первые испытания .
- Всеобщее презрение
- Шахтные приключения
- Женя Осипов и его обещание
- Встреча с гипнотизёром
- Противостояние гипнозу
- Тайный агент
- Случай в больнице
- Новодонецк
- Слежка
- Краматорск .
- Рука Господня
- Помощь через ОБХССника
- Чудеса Господни: Картошка от Бога
- Картошка от незнакомки
- Пантелеймоновка. Чудо с молоком
- Дары Духа Святого
- Дар исцеления
- Карпиловка. Фень Соня
- Йосыпко
- Луцк
- Заклятое в доме
- Исповедание и наказание
- Тюремное служение
- Германия
- Поездка в Лозовую
- Луганская улица вместо г. Луганск
- Посещение Александрии Кировоградской области
- Опять тайный агент
- Пантелеймоновка
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