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Радион – Следуя за Иисусом

Вячеслав Радион – Следуя за Иисусом – Документальная повесть
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
Женившись в 1976г., я со своею женою Валюшей, проживал в небольшом шахтёрском посёлке Новодонецкое Донецкой области. Я работал в шахте машинистом подземных установок (углесосов), т.к. это была гидрошахта и уголь добывали не комбайнами, а рубали водой под высоким давлением, подаваемой по спецтрубам. Жизнь вёл распутную и слыл в этом не большом посёлке, как заядлый картёжник, пьяница и анекдотчик.
Жена работала в ПМК машинистом растворного узла. Все её уважали, да и вообще, все в этом 7-ми тысячном посёлке, почти хорошо друг друга знали. Вся жизнь, как говорится, на виду.
Мои родители жили на Волыни, а родители жены, в этом же посёлке. Мои отец и мама были глубоко верующими людьми (пятидесятники), а тесть и тёща были неверующими. Как и все родители, они хотели, чтобы их дети были счастливы, вели прекрасный образ жизни, были богаты и т. д. Мои родители постоянно говорили нам с женою, чтобы мы покаялись и стали настоящими христианами, знающими Бога и служащими Ему. Они постоянно молились за нас Господу, но мы всё игнорировали и обещали, что может быть в старости покаемся. Родители жены не одобряли предложение «сектантов» и вольная жизнь, со всеми её греховными страстями, продолжалась.
Заимели мы с женою две дочки, а жизни нету. Я распился так, что был на принудительном лечении, часто прогуливал, деньги пропивал и проигрывал в карты. Сестра жены побуждала её подать на алименты и на развод, а тёща говорила ей: “Смотри сама. Я в

Вячеслав Радион – Следуя за Иисусом – Документальная повесть

Djerelo, 2009. – 112 с.

Вячеслав Радион – Следуя за Иисусом – Содержание

Предисловие
  • Мое покаяние
  • Посланники Божии
  • Мои первые христианские шаги
  • Первые испытания .
  • Всеобщее презрение
  • Шахтные приключения
  • Женя Осипов и его обещание
  • Встреча с гипнотизёром
  • Противостояние гипнозу
  • Тайный агент
  • Случай в больнице
  • Новодонецк
  • Слежка
  • Краматорск .
  • Рука Господня
  • Помощь через ОБХССника
  • Чудеса Господни: Картошка от Бога
  • Картошка от незнакомки
  • Пантелеймоновка. Чудо с молоком
  • Дары Духа Святого
  • Дар исцеления
  • Карпиловка. Фень Соня
  • Йосыпко
  • Луцк
  • Заклятое в доме
  • Исповедание и наказание
  • Тюремное служение
  • Германия
  • Поездка в Лозовую
  • Луганская улица вместо г. Луганск
  • Посещение Александрии Кировоградской области
  • Опять тайный агент
  • Пантелеймоновка
Views 360
Rating 4.8 / 5
Added 18.11.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (3)

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