Раджабов - Гусейханов - История и философия естественных наук

Основной задачей данного издания является ознакомление аспирантов, соискателей магистров с историей и современных достижений естественных наук, их философско-методологическим анализом. При всем различии и специфике философских и естественнонаучных знаний они глубоко взаимосвязаны. Эта взаимосвязь, кроме прочих обстоятельств, обусловливается, во-первых, тем, что в современных условиях существенно возросли удельный вес и значение науки в системе человеческой практики и культуры, во-вторых, тем, что возрастает потребность в философском компоненте культуры в целях придания подлинно-гуманистической направленности развитию человечества.

Сущность концепции взаимоотношений этих важнейших форм духовной культуры заключается в том, что с одной стороны, развивающаяся наука постоянно предоставляет философии качественно новое содержание, которое включается в структуру философского мировоззрения в переосмысленном и переработанном виде, а с другой стороны, философия дает знанию специальных наук мировоззренческую интерпретацию исходя из предельно общих и глубоких по своему содержанию основополагающих принципов. Авторы анализируют своеобразие естественных наук как способа постижения и познания многообразия окружающего мира, показывают основные этапы формирования естественных наук как сложно организованного социального института. Содержанием работы являются:

1. Рассмотрение общих философских вопросов науки как целого: понятие науки, структуры научного знания, его уровней, типов, видов и т.п., общей методологии научного познания, теории развития научного знания, функционирования науки.

2. Изложение и анализ основной хронологии важнейших наук, научные революции в истории научной дисциплины, динамика основных идей в развитии области знания, актуальные проблемы и перспективы развития данной дисциплины.

3. Учетом современных достижений этих наук.

Интерес к философии у ученых возрастает в периоды развития науки, предшествующие революционным нововведениям, как это было в конце XXIX - начале XX в. В наступающий после этого относительно спокойный этап развития науки, что было характерно для последних двух третей XX - и начале XXI века ученые обычно мало интересуются философией науки. Поэтому большинство современных ученых, как правило, не идут в своих познаниях философии науки дальше упомянутой революционной эпохи. С последней они (в первую очередь физики-теоретики) знакомы через работы А. Эйнштейна, А. Пуанкаре и других крупных ученых, участвующих в дебатах начала XX в. В то же время в философии науки в 1930-х и 1960-1970-х гг. появились существенно новые концепции, которые малоизвестны представителям естественных наук. Именно тогда возникли «логический позитивизм» и критикующий его «постпозитивизм».

Раджабов О.Р., Гусейханов М.К. - История и философия естественных наук – Учебник

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. - 496 с.

ISBN 978-5-88373-678-9

Раджабов О.Р., Гусейханов М.К. - История и философия естественных наук – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

1.1. Предмет и основные концепции современной философии естественных наук

1.2. Наука и философия в культуре современной цивилизации

1.3. Основные философские функции и проблемы естествознания

1.4. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции

1.5. Общее и особенное философии и науки

1.6. Структура научного знания

Раздел 2. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ФИЗИКИ

2.1. Место физики в системе наук

2.7. 1. Физика как фундамент естествознания

2.7.2. Онтологические и методологические основания фундаментальности физики

2.7.3. Фундаментальность физики и проблема редукционизма

2.7.4. Синтез естественного и гуманитарного знаний

2.2. Онтологические проблемы физики

2.2.7. Онтологический статус физической картины мира

2.2.2. Эволюция физической картины мира

2.2.3. Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической картины мира

2.2.4. Типы и природа фундаментальных взаимодействий в физике

2.2.5. Физический вакуум и поиски новой онтологии

2.2.6. Проблема темной материи и темной энергии

2.2.7. Проблемы создания единой теории поля

2.3. Проблемы пространства и времени

2.3.7. Пространство и время в классической физике

2.3.2. Пространство и время в специальной теории относительности

2.3.3. Общая теория относительности о пространстве и времени

2.3.4. Концепции геометризации физики

2.4. Проблемы детерминизма в физике и философии

2.4.1. Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании

2.4.2. Философское толкование причинности физических процессов

2.4.3. Современная концепция детерминизма

2.4.4. Философское осмысление детерминизма симметрий природы

2.5. Познание сложных систем и физика

2.5.1. Системные идеи в физике

2.5.2. Синергетика. Теория самоорганизации

2.5.3. Самоорганизация и антропный космологический принцип

2.5.4. Глобальный эволюционизм -основа современной физической картины мира

2.6. Проблема объективности в современной физике

2.6.1. Проблема объективности в квантовой физике

2.6.2. Трудности достижения объективности истинного знания

2.7. Физика, математика и компьютерные науки

2.7.1. Математика - язык физики

2.7.2. Кибернетика - наука о сложных системах

2.7.3. Методы математического моделирования

2.7.4. Квантовые компьютеры

Раздел 3. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ХИМИИ

3.1. История химической науки

3.2. Философское осмысление проблем химии

3.3. Онтологические основы химии

3.4. Современная химическая картина мира

Раздел 4. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ БИОЛОГИИ

4.1. История и философия биологии и её эволюция

4.2. Биология в контексте философии и методологии науки XX в

4.3. Сущность живого и проблема его происхождения

4.4. Принцип эволюции в биологии

4.5. От биологической эволюционной теории к глобальному эволюционизму

4.6. Концептуальные уровни познания и системная организация в биологии

4.7. Воздействие современной биологии на формирование этики общества

Раздел 5. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ И ЭКОЛОГИИ

5.1. Научные представления о Земле

5.2. Тектоника литосферных плит Земли

5.3. Естественные процессы на поверхности Земли

5.4. Биосфера и ноосфера Земли

5.5. Проблемы поиска внеземных разумов, цивилизации и жизни

5.6. История и философия экологии

5.7. Предмет экофилософии

5.8. Экологические проблемы современного общества

Раздел 6. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ АСТРОНОМИИ

6.1. Научный статус астрономии и космологии, их место в культуре

6.2. История астрономической науки

6.3. Основы научных методов в астрономии

6.4. Проблема объективности знаний в астрономии и космологии

6.5. Современные представления о структурах Вселенной

6.5.1. Состав и строение Солнечной системы

6.5.2. Солнце, звезды и межзвездная среда

6.5.3. Галактики

6.5.4. Экзотические объекты Вселенной

6.6. Эволюционная проблема в астрологии и космологии

6.6.1. Современная космология

6.6.2. Космологические теории эволюции галактик и звезд

6.6.3. Происхождение Солнечной системы

6.6.4. Происхождение и эволюция Земли

6.7. Влияние космоса на Землю

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Выдающиеся естествоиспытатели

2. Таблица научных открытий XX столетия

3. Примерная тематика рефератов для сдачи кандидатского минимума по истории и философии науки по естественным наукам

4. Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену

5. Примерные экзаменационные вопросы по кандидатскому экзамену курса «История и философия науки» (по естественным наукам)

6. Список литературы