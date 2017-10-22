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Раджак - Иосий Флавий - Историк и общество

Иосий Флавий - Историк и общество - Раджак Тесса
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, History, Religious Studies Atheism
Series Библиотека Флавиана (3 books)
Библиотека Флавиана
Этим томом мы открываем серию «Библиотека Флавиана».
Её содержание составят как переводы сочинений Иосифа Флавия, так и монографии, сборники статей, посвященные великому историку.
В последние годы, после снятия антисемитских запретов, российский рынок стремительно наполняется перепечатками старых и не очень хороших переводов («Иудейская война», например, переведена Я. Л. Чертком не с древнегреческого, а с немецкого
языка).
Книг об Иосифе на русском языке практически нет. И это при громадном общественном интересе к древней истории евреев, к истории раннего христианства, к античности вообще.
Мы надеемся, что «Библиотека Флавиана» хотя бы частично заполнит вакуум добропорядочной в научном смысле литературой.
Монография получила широкое признание как наиболее значительный труд об Иосифе Флавии, вышедший за последние 50 лет.

Тесса Раджак - Иосиф Флавий - Историк и общество

Пер. с англ яз. — М.: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 336 с.
ISBN 978-5-93273-493-3

Тесса Раджак - Иосиф Флавий - Историк и общество - Содержание

От издателей
Предисловие
Предисловие к русскому переводу
Хронологическая таблица
Сокращения
Введение. Перевод В. Балакина
  • Глава первая. Семья, воспитание и образование. Перевод В. Балакина
  • Глава вторая. Греческий язык в Иерусалиме во времена Иосифа. Перевод Л. Семенченко
  • Глава третья. Иосиф о нарушении согласия.Перевод С. Куланды
  • Глава четвертая. Иудейское восстание в интерпретации Иосифа. Перевод С. Куланды
  • Глава пятая. Структура Иудейского восстания. Перевод С. Куланды
  • Глава шестая. Иосиф и гражданская война в Галилее. Перевод С. Куланды
  • Глава седьмая. Иосиф как арамейский писатель. Перевод С. Карпюка
  • Глава восьмая. Покровительство Флавиев и еврейский патриотизм. Перевод В. Балакина
Эпилог. Поздний Иосиф. Перевод В. Балакина
Приложения. Перевод В. Балакина
1. Родной язык Иосифа
2. Теория о помощнике
3. Датировка произведений Иосифа «Иудейские древности» и «Жизнеописание»

Тесса Раджак - Иосиф Флавий - Историк и общество - Предисловие

Иосиф был иудейским священником царского происхождения и фарисеем по убеждению. Он родился в Иерусалиме в 37 г. н. э., сразу после того, как Понтий Пилат перестал управлять провинцией. Принял, хотя и неохотно, участие в большом антиримском восстании в 66-73 гг. в качестве одного из предводителей.
Потерпев поражение в Галилее и сдавшись в плен римлянам, он наблюдал за поздней стадией восстания из римского лагеря. Иосиф был свидетелем падения Иерусалима и сожжения Храма, находился в Александрии вместе с римским полководцем Веспасианом вскоре после того, как легионы провозгласили своего предводителя императором. Став римским гражданином, Иосиф провел вторую половину своей жизни в Риме, где, оставаясь евреем, посвятил себя писанию исторических произведений, обычно на греческом языке и на еврейские сюжеты.
Таким образом, Иосиф был тесно связан с некоторыми из наиболее значительных событий первого века н. э. Его книги представляют собой наш единственный цельный источник по истории Палестины времен Ирода и римских прокураторов, свитков Мертвого моря и формирования устной традиции, на которой основывался раввинистический иудаизм, времен Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Его карьера отчетливо отражает главные проблемы и противоречия римского Ближнего Востока в тот период: противоречие между местным патриотизмом и требованиями имперского порядка, между родной культурой и привлекательностью греко-римской цивилизации, между семитскими и греческим языками, между прагматической гибкостью и идейным сектантством, между приверженностью классовым и групповым интересам.
На протяжении веков Иосиф Флавий привлекал к себе, по той или иной причине, пристальное внимание читающей публики.
Почтение, с которым христиане относились к нему как к автору самого первого свидетельства об Иисусе и как к очевидцу наказания евреев — потери ими своего Храма, теперь, пожалуй, стирается из массового сознания. И евреев сегодня тревожит меньше, чем прежде, то, о чем обычно судят как об измене нации и религии.
Вместо этого Иосиф вызывает к себе интерес иного рода — как автор, который позволил нам понять выдающиеся открытия в Кумране, и как удивительно добросовестный рассказчик о
постройках, сооруженных на скале Масада и о происшедших здесь событиях. Все эти отдельные мнения хотя и оказывают нашему автору ту неоценимую услугу, что поддерживают его славу, однако вместе с тем отрывают его от исторического контекста, в который я надеюсь его возвратить.
Столь разнообразный и полный превратностей жизненный путь делает Иосифа чрезвычайно интересной личностью. В то же время это разнообразие не кажется неожиданным в мире, в котором он жил, в мире, изобиловавшем крутыми поворотами. Палестинские евреи испытывали на себе самые различные влияния и могли предполагать, что им придется делать сложный выбор.
Views 992
Rating 5.0 / 5
Added 22.10.2017
Author brat Oleksiy
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (3 comments)

E
esihitos 8 years ago
А где файл?
E
esxatos 8 years ago

как где? Там, где і обычно! 
B
brat librarian 8 years ago

Благодарю

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