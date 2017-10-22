Иосий Флавий - Историк и общество - Раджак Тесса

Библиотека Флавиана Этим томом мы открываем серию «Библиотека Флавиана». Её содержание составят как переводы сочинений Иосифа Флавия, так и монографии, сборники статей, посвященные великому историку. В последние годы, после снятия антисемитских запретов, российский рынок стремительно наполняется перепечатками старых и не очень хороших переводов («Иудейская война», например, переведена Я. Л. Чертком не с древнегреческого, а с немецкого языка). Книг об Иосифе на русском языке практически нет. И это при громадном общественном интересе к древней истории евреев, к истории раннего христианства, к античности вообще. Мы надеемся, что «Библиотека Флавиана» хотя бы частично заполнит вакуум добропорядочной в научном смысле литературой. Монография получила широкое признание как наиболее значительный труд об Иосифе Флавии, вышедший за последние 50 лет.

Тесса Раджак - Иосиф Флавий - Историк и общество

Пер. с англ яз. — М.: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 336 с.

ISBN 978-5-93273-493-3

Тесса Раджак - Иосиф Флавий - Историк и общество - Содержание

От издателей

Предисловие Предисловие к русскому переводу Хронологическая таблица Сокращения Введение. Перевод В. Балакина Глава первая. Семья, воспитание и образование. Перевод В. Балакина

Глава вторая. Греческий язык в Иерусалиме во времена Иосифа. Перевод Л. Семенченко

Глава третья. Иосиф о нарушении согласия.Перевод С. Куланды

Глава четвертая. Иудейское восстание в интерпретации Иосифа. Перевод С. Куланды

Глава пятая. Структура Иудейского восстания. Перевод С. Куланды

Глава шестая. Иосиф и гражданская война в Галилее. Перевод С. Куланды

Глава седьмая. Иосиф как арамейский писатель. Перевод С. Карпюка

Глава восьмая. Покровительство Флавиев и еврейский патриотизм. Перевод В. Балакина Эпилог. Поздний Иосиф. Перевод В. Балакина Приложения. Перевод В. Балакина 1. Родной язык Иосифа 2. Теория о помощнике 3. Датировка произведений Иосифа «Иудейские древности» и «Жизнеописание»

Тесса Раджак - Иосиф Флавий - Историк и общество - Предисловие

Иосиф был иудейским священником царского происхождения и фарисеем по убеждению. Он родился в Иерусалиме в 37 г. н. э., сразу после того, как Понтий Пилат перестал управлять провинцией. Принял, хотя и неохотно, участие в большом антиримском восстании в 66-73 гг. в качестве одного из предводителей.

Потерпев поражение в Галилее и сдавшись в плен римлянам, он наблюдал за поздней стадией восстания из римского лагеря. Иосиф был свидетелем падения Иерусалима и сожжения Храма, находился в Александрии вместе с римским полководцем Веспасианом вскоре после того, как легионы провозгласили своего предводителя императором. Став римским гражданином, Иосиф провел вторую половину своей жизни в Риме, где, оставаясь евреем, посвятил себя писанию исторических произведений, обычно на греческом языке и на еврейские сюжеты.

Таким образом, Иосиф был тесно связан с некоторыми из наиболее значительных событий первого века н. э. Его книги представляют собой наш единственный цельный источник по истории Палестины времен Ирода и римских прокураторов, свитков Мертвого моря и формирования устной традиции, на которой основывался раввинистический иудаизм, времен Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Его карьера отчетливо отражает главные проблемы и противоречия римского Ближнего Востока в тот период: противоречие между местным патриотизмом и требованиями имперского порядка, между родной культурой и привлекательностью греко-римской цивилизации, между семитскими и греческим языками, между прагматической гибкостью и идейным сектантством, между приверженностью классовым и групповым интересам.

На протяжении веков Иосиф Флавий привлекал к себе, по той или иной причине, пристальное внимание читающей публики.

Почтение, с которым христиане относились к нему как к автору самого первого свидетельства об Иисусе и как к очевидцу наказания евреев — потери ими своего Храма, теперь, пожалуй, стирается из массового сознания. И евреев сегодня тревожит меньше, чем прежде, то, о чем обычно судят как об измене нации и религии.

Вместо этого Иосиф вызывает к себе интерес иного рода — как автор, который позволил нам понять выдающиеся открытия в Кумране, и как удивительно добросовестный рассказчик о

постройках, сооруженных на скале Масада и о происшедших здесь событиях. Все эти отдельные мнения хотя и оказывают нашему автору ту неоценимую услугу, что поддерживают его славу, однако вместе с тем отрывают его от исторического контекста, в который я надеюсь его возвратить.