Серия — «Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма»

На протяжении нашего масонского пути, насчитывающего уже полстолетия, и в наших посещениях Соединенных Штатов, Англии, Голландии, Бельгии, Германии и Швейцарии, а равно наших главных городов, населенных большим количеством образованных людей, мы имели много возможностей побрататься и пообщаться с важными масонами, достоинства и степени которых являлись превосходными, но почти всегда оказывавшимися выше масонского просвещения. Кроме редких исключений, не было никакого единомыслия, никакой устойчивости взглядов, никакого установившегося мнения о происхождении ордена, его тайной цели, предположениях, которые должно извлечь в посвятительных набросках, записанных в трех символических степенях: и разве это отвергало только что донесенное суждение? Реплика была следующая: «Вы могли быть правы». Но все соглашались рассматривать Ложи как превосходные школы морали, где научаются практиковать добродетель, почитать Бога с чистым сердцем, благими деяниями, не предаваясь никакому из культов, которые Ему воздаются в иных местах, подчиняться законам и, будучи масонами, не смешиваться с политическими механизмами, их производящими , любить человечество и помогать своим братьям. Несомненно, что мало сообществ настолько полно могли бы гордиться подобными началами, соблюдая их с таким же бескорыстием на протяжении столетий и на равных основаниях. Исходя из данной картины, Франкмасонство должно производить только законопослушных, порядочных и человеколюбивых граждан; и хотя его труды продолжаются втайне, с давних пор известно, что его секреты состоят лишь в средствах распознавания, слагающихся из универсального устного языка и речи, немой для уха, но очень значимой для глаза и осязания; но эти средства сами по себе не являются больше секретными: время и влияние их разоблачили. Тогда, какой смысл в ужасной клятве, накладываемой на посвященного? Безусловно, если бы она являлась современной, то была бы иного стиля; но она древняя; это то, что изрекалось египетским посвященным. Она воспроизводится, чтобы доказать, что учреждение предстает обновлением, продолжением мистерий Азии и Египта, одинаково являвшихся школами, где изучались все науки и все искусства. Тем не менее, эти исследования и эти познания, сколь бы глубокими или возвышенными они ни были, не требовали подобной клятвы, и поскольку существовало то, что заключало в себе таинственное святилище, где богиня Исида появлялась без своего покрова. Там обреталось великое посвящение со знанием священной доктрины, которую придется воспроизвести, если мы хотим, чтобы нынешняя клятва прекратила быть бессмыслицей. Мы одинаково отметили, что, в общем, масоны едва знают Масонство своей страны: им неизвестно ни каким образом оно образовалось, ни история власти, им управляющей; тем не менее, это вещи, которые важно знать. И хотя Масонство было тем же самым на всем земном шаре (мы не говорим о высших степенях, ни одна из которых не является масонской), дух, связующий с ним каждую нацию, никак не представляется однообразным в широком смысле слова: Масонство философическое во Франции, общинное и библейское в Англии и Соединенных Штатах, католическое в Пруссии и т. д.

Жан-Мари Рагон - Масонская Ортодоксия. Об оккультном масонстве и герметическом посвящении

Перевод с французского Владимира Ткаченко-Гильдебрандта (Прандау)

Издательство — «Алетейя» — 498 с.

Санкт-Петербург — 2018 г.

ISBN 978-5-907030-92-3

Жан-Мари Рагон - Масонская Ортодоксия. Об оккультном масонстве и герметическом посвящении - Разоблачаем ложное для возвращения к истинному

Прежде чем приступить к нашему материалу, напомним быстро, чтобы облегчить разумение темы, которой мы займемся в Посвятительной лето- писи, о весьма современном происхождении Франкмасонства в Европе. Мы констатировали в 1-м томе об уничтожении в мире древних посвя- тительных мистерий на руинах Алезии или Ализы, великого города кельтической Галлии, столицы Мандубиев в первой Лионезе, кельтских Фив, древней метрополии и гробницы посвящения друидического культа и галльской свободы. Известно, что Верцингеторикс из страны Арвернов (Arvernes) поднял в 53 году до нашей веры против римского ига всю центральную Галлию, покоренную Цезарю. Его назначили главой конфедерации.

Несмотря на чудеса отваги, этот знаменитый вождь оказался побежденным; затем, будучи осажденным в течение следующего года в Алезии, он поддерживал оттуда героическую борьбу и был вынужден сдаться. После того, как он послужил украшением кровавого триумфа победителя, его задушили в Риме в 47 году до нашей эры. Цезарь, испытывая варварский гнев, перерезал гарнизон, перебил жителей и жрецов коллегии, разграбил и сровнял с землей этот богатый и ученый город. Недалеко отсюда процветал Бибракт, матерь знаний, душа первоначальных наций, город, равно знаменитый своей священной коллегией Друидов, цивилизацией, своими школами, в которых 40 000 учеников изучали философию, литературу, грамматику, юриспруденцию, медицину, астрологию, оккультные науки, архитектуру и пр.

Соперничающий с Фивами, Мемфисом, Афинами и Римом, он располагал амфитеатром для гладиаторов, окруженным колоссальными статуями, размещавшим 100 000 зрителей, капитолием, храмами Януса, Плутона, Прозерпины, Юпитера, Аполлона, Минервы, Кибелы, Венеры, Анубиса; и посреди этих великолепных зданий имелась навмахия со своим огромным бассейном, неверо- ятной конструкции, гигантским памятником, где плавали барки и галеры, предназначенные для морских поединков; затем шли Марсово поле, ак- ведук, фонтаны, публичные бани и, наконец, стены, основание которых восходило к героическим временам. Но Сакровир, вождь Галлов, восставших против римского деспотизма, был разбит в царствование Тиберия в 21 году до нашей эры Силием (Silius) вблизи этого великого города и предан смерти со своими заговорщиками на костре на глазах осаждающих и перед разграблением самого города.

Царедворцы эпохи (в Галлии их всегда оказывалось предостаточно) изменили знаменитое имя Бибракта на название Августодунум (Augustodunum), которое путем сокращения и как бы для сокрытия увековечивания срама льстецов стало Отюном (Autun). Основанный в 2000 году до Рождества Христова Арль был разорен в 270 году. Эта метрополия Галлов, восстановленная сорок лет спустя Константина, сохраняет еще некоторые остатки своего античного блеска: амфитеатр, капитолий, гранитный обелиск 17-ти метров в высоту, триумфальную арку, катакомбы и т. д. Так заканчивается кельтская и галльская цивилизация; уже Цезарь, в варварстве достойный Рима, довершил уничтожение древних мистерий разграблением храмов и посвятительных коллегий, перебив посвященных и друидов.

Оставался Рим; но он обладал всегда лишь малыми мистериями, этой тенью тайного знания; великое посвящение угасло. Историки (практического масонства) говорят о корпорациях строителей, которые сенат направлял в Галлию в обозе римских войск, чтобы возвести здесь восемьсот городов, которые, по сообщению Плиния, Цезарь разрушил вместе с кельтскими и друидическими памятниками. Эти зодчие сумели хорошо восстановить пояса укреплений и реконструировать здания; но они не могли основать посвятительных коллегий. Сведущие в гражданской и священной архитектуре, они были чужды мистериям тайной доктрины, погрузившимся в сон более чем на пятнадцать веков перед своим пробуждением.