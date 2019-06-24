Счастливые семьи кажутся сегодня редким исключением. Их завистники думают, что таким семьям просто повезло, словно они выиграли свое благополучие в лотерею. Мы не всегда понимаем, что счастье на дороге не лежит. И только так кажется, что за ним не стоит никакого труда. Вряд ли люди вступают в брак, чтобы сделать друг друга несчастными, скорее наоборот — чтобы сделать счастливыми.

Но проходят годы, а счастья все нет. Почему-то к некоторым не идет в руки этот дар Божий. Кто-то даже забыл уже, что поначалу этот дар был: разве что вспоминает о нем, разглядывая свадебные фотографии и удивляясь выражению своего невероятно счастливого лица. Значит, не смог (не смогла), вернее, не смогли сохранить его, уберечь свою семью от разрушения.

Рахимова Ирина - Ошибки семейной жизни. Понять и исправить

М.: Никея, 2018. 392 с.

ISBN 978-5-91761-811-1

Рахимова Ирина - Ошибки семейной жизни. Понять и исправить - Содержание

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ. Любовь - это талант, который мы должны приумножать

ЧАСТЬ 1. ПУТИ НЕ БЫВАЕТ БЕЗ ЦЕЛИ И ОРИЕНТИРОВ

Глава первая. На перекрестке двух дорог, или Каждый новый шаг выводит к перекрестку

Глава вторая. Семья — грандиозный проект

Глава третья. Муж жене — пастырь, жена мужу — пластырь

Глава четвертая. Как раскрыть в мужчине его лучшие качества

Глава пятая. Мужественность спутника помогает женщине познать свою красоту

Глава шестая. Закон «даю — беру»

Глава седьмая. Не полюбив себя, не полюбишь другого

Глава восьмая. Семейные конфликты

Глава девятая. «Обида пулею шальной поранила меня...»

Глава десятая. У страха глаза велики

Глава одиннадцатая. Анатомия измены

Глава двенадцатая. «Не хорошо быть человеку одному»

Глава тринадцатая. Любить ребенка — значит его понять

Глава четырнадцатая. О счастье

ЧАСТЬ 2. ЖИЗНЬ СЕМЬИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ. ЧЕМ И КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПСИХОЛОГ?

ПРИЛОЖЕНИЕ. Молитвы о согласии и любви между супругами

Рахимова Ирина - Ошибки семейной жизни. Понять и исправить - Обращение к читателям - Любовь - это талант, который мы должны приумножать

Вас привела друг к другу большая любовь. Вы засвидетельствовали ее перед Богом и людьми — заключили брак. Ваши друзья и родственники пожелали вам столько всего доброго, что даже если бы половина этих пожеланий осуществилась, вы бы стали безмерно счастливой парой. Наверняка вам казалось, что те проблемы, которые возникают в других семьях, никогда не коснутся лично вас — ведь вы так любите друг друга! Бесспорно, любовь — это дар Божий, но и ежедневный труд по созданию и сохранению семейного мира, семейного дома, а этот труд требует и терпения, и тактичности, и гибкости, и мудрости. Вы же хотите любить по-настоящему, а без труда, без глубокого познания другого человека, без достижения гармоничной близости семья не сможет стать настоящей. Только помня об этом, вы не растеряете бесценного дара любви, а еще и приумножите его — в своих детях, а потом и внуках. В семье удивительным образом сосуществуют разные поколения, и мудрость взрослых дополняется непосредственностью и искренностью детей. У детей понимание любви гораздо шире, чем у взрослых. Как-то младших школьников спросили, к кому они испытывают чувство любви.

Варианты детских ответов были самые разные: к маме, к папе, к собаке, к попугайчику. Что же объединяло их ощущение любви? Дети были разные, но испытывали одно и то же — тепло. Поверим детям, что главный признак любви — это тепло в сердце, тепло в душе. Между влюбленными тоже возникает тепло, симпатия. Что-то влечет нас именно к этому человеку, появляются какие-то маленькие сигналы. Но хочется проверить качество этого чувства, понять, любовь это или нет. Ведь далеко не всякое влечение — любовь, ведь любовь — это еще и благодать. Любовь — божественная категория. Бог есть любовь. В чем мы подобны Богу? Бог — это Творец. В человеке тоже есть искра Божия — талант любить. Нам предложено его развивать и тем самым уподобляться Богу. В нас есть творческий задел. Любовь — тоже творчество. Каждый человек имеет какой-то талант и может развить его в себе. Приятно чувствовать творческий порыв. Когда человек завершает такую работу, — например, художник создает картину, — он восхищается своим произведением, доволен результатом и ждет от других признания его успеха. И, наоборот, он будет огорчен, если плоды его творчества не будут радовать других. Любовь схожа с творчеством. Когда мы вместе проходим через непростые жизненные испытания, мы приобретаем самоуважение. Мы сталкиваемся с различными сложностями, препятствиями, барьерами и, преодолевая их, помним о любви как конечном результате. Мы справились с этим — как хорошо! Мы глубже познаем себя. Мы так или иначе исполняем заповедь, данную нам Богом: Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39). Мы узнаем себя и уважаем. А уважать себя можно только за хорошие поступки. Вот цель всей жизни.