Рахманин - Религиоведение

Возникновение науки о религии было обусловлено комплексом обстоятельств, чрезвычайно разнородных по своему характеру — политических, культурных, интеллектуальных, академических и социальных. Согласно традиционной точке зрения история религиоведения начинается во второй половине XIX в., причем можно выделить несколько «очагов» развития религиоведческих (или предрелигиоведческих) идей, оказавшихся впоследствии существенно важными и для становления данной науки, и для ее самоосмысления в отношении тематически близких областей знания. При этом важно подчеркнуть, что история религиоведения имеет не только «архивное» значение, но и позволяет выявить ключевые особенности и принципы организации знания, свойственные этой науке и сегодня.

Одним из основателей религиоведения как науки считается Фридрих Макс Мюллер (1823—1900). Академическая карьера Мюллера началась в немецком Лейпциге, продолжилась в Берлине и Париже, однако большая часть его профессиональной карьеры связана с английским Оксфордом, в котором он обосновался в 1850 г. и получил место профессора в 1868 г. Преимущественно интересы Мюллера были связаны со сравнительно-историческим языкознанием, переживавшим в середине XIX в. невероятный подъем. Именно увлечение Мюллером историей древних языков (особенно санскритом) способствовало формулировке первых в истории отчетливых принципов исследования древних религиозных текстов. Действительно, источником сведений о древних языках являются дошедшие до нас тексты, а они, в свою очередь, оказываются документами преимущественно религиозного характера. Для того чтобы исследовать их эффективно, интерпретировать верно и понимать заключенное в них содержание, историк (и прежде всего историк языка) должен владеть знаниями о религии, ее сущности и многообразии исторических форм.

Для Макса Мюллера, таким образом, научное нсследование религии поначалу выступало в качестве своего рода вспомогательной исторической дисциплины, подспорья для занятий сравнительно-исторической индоевропеистикой. Однако результатом таких вспомогательных исследований стала организация Мюллером фундаментальной издательской серии «Священные книги Востока», в которой он выступил в качестве переводчика и редактора. Пятьдесят томов серии (издававшихся с 1879 по 1904 г., в 1910 г. был издан «Указатель») стали огромным достижением европейской науки, поскольку во многом впервые знакомили западного читателя с памятниками воеточных культур, прежде известных по зачастую превратным и непрофессиональным пересказам. Интересно, что переводы Мюллером (напомним, немцем) санскритских текстов на английский язык и до сих пор остаются классическими.

Область исследований религии, ценность которых поначалу оценивалась Мюллером, скорее, в прикладном ключе, постепенно завоевывает право на самостоятельность. В знаменитых лекциях, прочитанных в 1870 г. в Лондонском Королевском институте и изданных в 1873 г., Мюллер говорит о том, что подобно науке о языке, наука о религии должна получить общественное признание и стать полноправным элементом современной ему академической культуры. Именно поэтому 1870 г. можно считать формальной точкой отсчета истории религиоведения.

А. Ю. Рахманин - Религиоведение - Учебник и практикум для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 307 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-03120-1

А. Ю. Рахманин - Религиоведение – Содержание

Авторский коллектив

Предисловие

Раздел I. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Глава 1. Возникновение и история религиоведения

Глава 2. Элементы религиоведения

Глава 3. Методы и методики религиоведческих исследований

Раздел II. ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Глава 4. Религиозное умозрение

Глава 5. Элементы религии

Глава 6. Взаимосвязь религии с другими видами деятельности

Раздел III. РЕЛИГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Глава 7. Особенности современной религиозности

Глава 8. Новые религии, эзотерические учения

Глава 9. Религиозные объединения

Глава 10. Религия в системе государства и права