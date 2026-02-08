Рахматуллин Рустам - Облюбование Москвы

«Облюбование Москвы» — это невероятно поэтичный и интеллектуально насыщенный текст. Рахматуллин пишет о любви не физиологической, а метафизической — о любви как о силе, которая одухотворяет камень и кирпич.

Это книга для «медленного чтения», требующая воображения и готовности смотреть на город глазами влюбленного эрудита. Автор превращает москвоведение в подобие магии: он показывает, как сквозь современный шум мегаполиса проступают тени прошлых свиданий, дуэлей и признаний. Книга обязательна для тех, кто хочет влюбиться в Москву заново или понять, как пространство, в котором мы живем, влияет на наши самые личные чувства.

Рахматуллин Рустам Эврикович - Облюбование Москвы - Топография, социология и метафизика любовного мифа

Москва: Издательство АСТ, 2022. — 304 с.; ил. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-147779-0

Рахматуллин Рустам Эврикович - Облюбование Москвы – Содержание

Введение

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть I. КРЕМЛЬ

Часть II. ОПРИЧНИНА

Часть III. ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК

Часть IV. В СМУТУ

Часть V. СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

Часть VI. ПЕТР

Часть VII. НА ВОЗВРАТЕ

Часть VIII. ЕЛИСАВЕТ

Часть IX. ВЕЛИКАЯ ЖЕНА

Часть X. БЕЛЛЕТРИСТИКА НАЧИНАЕТСЯ

Часть XI. ШЕРЕМЕТЕВ И ДУБЛЕРЫ

КНИГА ВТОРАЯ

Часть XII. ПУШКИН В АРБАТЕ

Часть XIII. ОСТАВЛЕНИЕ ПОКРОВКИ

Часть XIV. ОСТАВЛЕНИЕ ЯУЗЫ

Часть XV. В АРБАТЕ: РАЗНОЕ

Часть XVI. УСПЕНСКИЙ ВРАЖЕК

Часть XVII. ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ

Часть XVIII. ПРЕСНЯ

Часть XIX. ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Часть XX. НЕСКУЧНОЕ, БЕРСЕНЕВКА

Часть XXI. ТАГАНКА

Часть XXII. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ И ВЫШЕ

Часть XXIII. ТВЕРСКАЯ И ТВЕРСКОЙ

Часть XXIV. НИКОЛЬСКИЙ РАДИУС

Эпилог с кинематографом