Рахматуллин Рустам - Облюбование Москвы
«Облюбование Москвы» — это невероятно поэтичный и интеллектуально насыщенный текст. Рахматуллин пишет о любви не физиологической, а метафизической — о любви как о силе, которая одухотворяет камень и кирпич.
Это книга для «медленного чтения», требующая воображения и готовности смотреть на город глазами влюбленного эрудита. Автор превращает москвоведение в подобие магии: он показывает, как сквозь современный шум мегаполиса проступают тени прошлых свиданий, дуэлей и признаний. Книга обязательна для тех, кто хочет влюбиться в Москву заново или понять, как пространство, в котором мы живем, влияет на наши самые личные чувства.
Рахматуллин Рустам Эврикович - Облюбование Москвы - Топография, социология и метафизика любовного мифа
Москва: Издательство АСТ, 2022. — 304 с.; ил. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-147779-0
Рахматуллин Рустам Эврикович - Облюбование Москвы – Содержание
Введение
КНИГА ПЕРВАЯ
Часть I. КРЕМЛЬ
Часть II. ОПРИЧНИНА
Часть III. ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК
Часть IV. В СМУТУ
Часть V. СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
Часть VI. ПЕТР
Часть VII. НА ВОЗВРАТЕ
Часть VIII. ЕЛИСАВЕТ
Часть IX. ВЕЛИКАЯ ЖЕНА
Часть X. БЕЛЛЕТРИСТИКА НАЧИНАЕТСЯ
Часть XI. ШЕРЕМЕТЕВ И ДУБЛЕРЫ
КНИГА ВТОРАЯ
Часть XII. ПУШКИН В АРБАТЕ
Часть XIII. ОСТАВЛЕНИЕ ПОКРОВКИ
Часть XIV. ОСТАВЛЕНИЕ ЯУЗЫ
Часть XV. В АРБАТЕ: РАЗНОЕ
Часть XVI. УСПЕНСКИЙ ВРАЖЕК
Часть XVII. ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ
Часть XVIII. ПРЕСНЯ
Часть XIX. ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Часть XX. НЕСКУЧНОЕ, БЕРСЕНЕВКА
Часть XXI. ТАГАНКА
Часть XXII. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ И ВЫШЕ
Часть XXIII. ТВЕРСКАЯ И ТВЕРСКОЙ
Часть XXIV. НИКОЛЬСКИЙ РАДИУС
Эпилог с кинематографом
