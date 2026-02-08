Рахматуллин Рустам - Облюбование Москвы

Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Облюбование Москвы» — это невероятно поэтичный и интеллектуально насыщенный текст. Рахматуллин пишет о любви не физиологической, а метафизической — о любви как о силе, которая одухотворяет камень и кирпич.

Это книга для «медленного чтения», требующая воображения и готовности смотреть на город глазами влюбленного эрудита. Автор превращает москвоведение в подобие магии: он показывает, как сквозь современный шум мегаполиса проступают тени прошлых свиданий, дуэлей и признаний. Книга обязательна для тех, кто хочет влюбиться в Москву заново или понять, как пространство, в котором мы живем, влияет на наши самые личные чувства.

Рахматуллин Рустам Эврикович - Облюбование Москвы - Топография, социология и метафизика любовного мифа

Москва: Издательство АСТ, 2022. — 304 с.; ил. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-147779-0

Рахматуллин Рустам Эврикович - Облюбование Москвы – Содержание

Введение

КНИГА ПЕРВАЯ

  • Часть I. КРЕМЛЬ

  • Часть II. ОПРИЧНИНА

  • Часть III. ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК

  • Часть IV. В СМУТУ

  • Часть V. СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

  • Часть VI. ПЕТР

  • Часть VII. НА ВОЗВРАТЕ

  • Часть VIII. ЕЛИСАВЕТ

  • Часть IX. ВЕЛИКАЯ ЖЕНА

  • Часть X. БЕЛЛЕТРИСТИКА НАЧИНАЕТСЯ

  • Часть XI. ШЕРЕМЕТЕВ И ДУБЛЕРЫ

КНИГА ВТОРАЯ

  • Часть XII. ПУШКИН В АРБАТЕ

  • Часть XIII. ОСТАВЛЕНИЕ ПОКРОВКИ

  • Часть XIV. ОСТАВЛЕНИЕ ЯУЗЫ

  • Часть XV. В АРБАТЕ: РАЗНОЕ

  • Часть XVI. УСПЕНСКИЙ ВРАЖЕК

  • Часть XVII. ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ

  • Часть XVIII. ПРЕСНЯ

  • Часть XIX. ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

  • Часть XX. НЕСКУЧНОЕ, БЕРСЕНЕВКА

  • Часть XXI. ТАГАНКА

  • Часть XXII. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ И ВЫШЕ

  • Часть XXIII. ТВЕРСКАЯ И ТВЕРСКОЙ

  • Часть XXIV. НИКОЛЬСКИЙ РАДИУС

Эпилог с кинематографом

Added 08.02.2026
