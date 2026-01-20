Тысячи христиан с радостью поют песни «Тихо и мирно в Божьем собрании», «Очень рано на рассвете», «Недостоин я всех Твоих милостей», но немногие знают, кто их автор. Это — Николай Рахуба, который жил в свое время в белорусской деревне Самойловичи, а в настоящее время проживает в Запорожье.

Николай Рахуба родился в 1927 году в деревне Самойловичи Березовского района Брестской области в семье крестьянина. Его мать была верующей, и каждое воскресенье она водила сына на евангельские служения. С детства мальчик много читал, а также нередко заучивал наизусть стихи и рассказывал их потом на собрании верующих. Особенно нравились Николаю стихи Д. Ясько, который служил примером для него. У мальчика появилось желание научиться писать стихи, и в двенадцать лет он написал свое первое стихотворение.

Безоблачное детство нарушила война. 23 апреля 1943 года отец ушел в партизаны, забрав с собой мать, брата и сестру. Николая, находящегося в городе, полиция арестовала и бросила в камеру смертников. Он усиленно молился: «Господи, если Ты спасешь мою жизнь, то я посвящу ее Тебе». На глазах у Николая многих арестованных увезли на расстрел, а его казнь заменили отправкой в Германию.

Находясь на работах в Германии, Николай вел дневник. В лагере, где он жил, во время обыска гестаповцы нашли этот дневник и изъяли. Этой же ночью, опасаясь расстрела, Николай совершил побег из лагеря.

Николай Рахуба - Хранимый Божьей милостью - Автобиографическая повесть

Свет на Востоке, 2004

«Хранимый Божьей милостью» — это свидетельство о том, что даже в «стране врага» и в эпицентре мировой катастрофы человек не остается покинутым Богом. Николай Рахуба описывает свой путь не как серию случайных удач, а как последовательное действие Божьего Промысла.

Книга написана живым, искренним языком и читается как захватывающая повесть. Она ценна не только как историческое свидетельство о судьбе человека в годы войны, но и как глубокое духовное наставление о силе молитвы и верности Божьим обетованиям в самых экстремальных обстоятельствах. Это классика христианской автобиографической литературы, вдохновляющая доверять Богу в любые времена.