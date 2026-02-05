Многотомная эпопея по библеистике Нового Завета Николаса Томаса Райта - Истоки христианства и вопрос о Боге - часть 4 - Апостол Павел и верность Бога «Новый Завет и народ Божий» Коллоквиум, 2013 - читайте на Эсхатосе

«Иисус и победа Бога» ББИ, 2005 - читайте на Эсхатосе

«Воскресение Сына Божьего» ББИ, 2008 - читайте на Эсхатосе

«Апостол Павел и верность Бога» в 3-х томах, Коллоквиум, 2015 - анонс на Эсхатосе

«Paul and the faithfulness of God» Fortress Press Edition 2013 - читайте на Эсхатосе

Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Том 1 Черкассы: Коллоквиум, 784 с., тв. пер., 143 х 215 мм. ISBN: 978-966-8957-00-0 Издательская цена около 350 грн. Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - План издания в 3-х томах

От автора. Пункты восходящей ветви соответствуют пунктам нисходящей.

Подлинная кульминация книги – часть третья, где я изложил новую трактовку богословия Павла, использовав в качестве руководящих категорий три богословских темы, фундаментальных для иудейского мира его времени и нашего, и высказав мнение о том, что все его богословие правильнее всего было бы понимать в ракурсе переработки им этих тем с учетом истин о Мессии и духе.

Но для того чтобы это обрело смысл, какой оно имело для Павла, нам нужно понимать его исторически, то есть в контексте сложного и неоднородного мира его времени. А точнее – миров.

В части первой я постарался, учитывая рамки своего исследования, как можно более подробно описать многогранный мир Павла с его контекстами – иудейским, греческим, римским. Я считаю это чрезвычайно важным.

Без этого мы допустили бы слишком много необоснованных обобщений, сделали бы слишком много опрометчивых шагов.

В главе второй изложен ряд особых соображений относительно иудейского мира Павла; что же касается глав третьей, четвертой и пятой, то здесь в основном я не высказываю каких-то новых идей (хотя идея римской Heilsgeschichte обычно не разрабатывается как таковая).

Но если мы стремимся понять Павла в контексте его мира, нам необходимо учитывать определенные обстоятельства, которые должны занять в нашем изложении надлежащее место.

Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Том 1 - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ПАВЕЛ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

1. Возвращение беглеца

1. Два послания

2. Послание к Филимону и исследования, посвященные Павлу

3. Послание к Филимону как аллегория. Богословие, история и примирение

2. Верность Бога Израиля

1. Введение

2. Фарисеи

3. Праксис и символ. Тора и Храм

4. Истории и вопросы в иудейском мире эпохи второго Храма

5. Фарисейское богословие

6. Цели ревностного фарисея

7. Заключение

3. Афина и ее сова. Мудрость греков

1. Введение

2. Форма и содержание философии первого столетия

3. Реакция иудаизма на языческую философию

4. Петух для асклепия. Религия и культура в мире Павла

1. Введение

2. Религия и культура в восточно-средиземноморском мире времен Павла

3. Размышления о религиозном мире времен Павла

5. Орел приземлился. Рим и испытание империей

1. Введение

2. Реалии империи

3. Риторика империи

4. Религия империи

5. Сопротивление империи. Иудеи

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ОБРАЗ МЫСЛЕЙ АПОСТОЛА

6. Синица в руках. Символические практики мира, где жил Павел

1. Введение

2. Павел и символические практики его трех миров

3. Мир символических Практик, воссозданный Павлом

4. Заключение. Практика апостола Павла

7. Интрига, замысел и мировоззрение в историях

1. Введение. Повествовать или не повествовать?

2. Тем временем в другой части леса… Интрига, побочные линии и темы повествований

3. Внешняя история. Бог и творение

4. В это время в другой части леса… Первая побочная линия сюжета

5. Еще одна часть (Богословского) леса. История Израиля

6. Множественные смыслы лунного света. Роль Торы в истории Израиля

7. Новая царская пьеса. Иисус и его роли в повествовании

8. Заключение. Поиск истории или историй

8. Пять Признаков апостольского мышления

1. Введение

2. Кто мы?

3. Где мы?

4. Что не так? в чем решение проблемы?

5. Какое сейчас время?

6. Заключение. мировоззрение Павла и вопросы, которые остались нерешенными

Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Том 1 - Беглый раб? Научные споры о том, в чем собственно заключалась просьба Павла, в последнее время зашли в тупик. Послание к Филимону иногда называют ярчайшим свидетельством о «подлинном Павле», убежденном аболиционисте, который требовал от своего духовного сына Филимона, чтобы тот дал свободу другому его духовному сыну Онисиму. Но подразумеваемая предыстория этого послания намного сложнее и глубже. Подразумеваемые нарративы – «референциальная последовательность», объясняющая, что происходит, в противоположность «поэтической последовательности», заключающейся в течении мысли в самом тексте, – имеют колоссальное значение, помогающее понять смысл любого текста, будь то стихотворение Катулла, рассуждение Платона, роман Джейн Остин или послание Павла. Как только мы это осознаем, нам откроется подлинная суть послания: не просто сама просьба, но и то, как Павел ее выражает. Но мы забегаем вперед. Можно ли вообще считать Онисима беглым рабом? Разумеется, таковым было мнение большинства, по крайней мере, начиная со Златоуста. Согласно этой точке зрения, Филимон был домовладельцем (вероятно, в Колоссе), который обратился ко Христу вследствие служения Павла, вероятно, в Эфесе. Сам Павел в Колоссе не бывал, но многие из этого города, должно быть, посещали находившийся примерно в восьмидесяти милях от Колоссы вниз по течению Ликуса Эфес, великую метрополию и крупный морской порт области. Онисим, один из рабов Филимона, убежал от своего господина, как часто поступали рабы, возможно, захватив с собой какие- то деньги, опять- таки, как часто делали беглые рабы. Согласно этому гипотетическому повествованию, Онисим пришел к Павлу, находившемуся в заключении, вероятно, именно с тем, чтобы рассказать ему о происшедшем и просить о помощи. Такое предположение не столь безосновательно, как считают некоторые, и, скорее всего, этот вариант развития событий более возможен, чем допущение, что Онисим встретился с Павлом по какому- то необъяснимому стечению обстоятельств, не говоря уже о том, что он случайно мог оказаться в заключении вместе с апостолом. Можно допустить, что он рисковал многим, отправившись к Павлу. Вспомним Плиния. Но Онисим изначально поставил на карту все, убежав от господина. Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - Том 2

Опубликовано 2015-09-09