Библиотека еврейских текстов - Начало мудрости - Ральбаг - Войны Господа

Рабби Леви бен Гершом (Ральбаг), евреям известный также как Гершуни, а европейцам как Герсонид, Учитель Леон Еврей или Леон из Баньоля,— фигура чрезвычайно яркая и многогранная.

Ральбаг был знаменитым математиком и философом, великим астрономом и астрологом, а его комментарии к Танаху и сегодня считаются классическими.

Рабби Леви бен Гершом - Ральбаг - Войны Господа

Рабби Леви бен Гершом / пер. с иврита В Апанасик

Москва: Книжники; Лехаим

Библиотека еврейских текстов. Начало мудрости

ISBN 978-5-9953-0387-9 («Книжники»)

ISBN 978-5-9003-1015-2 («Лехаим»)



Рабби Леви бен Гершом - Ральбаг - Войны Господа - Том 1 - Книги I-IV

Москва: Книжники; Лехаим, - 2015. — 456 с.

ISBN 978-5-9953-0388-6 («Книжники»)

ISBN 978-5-9003-1016-9 («Лехаим»)

Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов

Перевод с иврита Валерий Апанасик

Научная редакция и примечания Евгений Кузьмин, приучастии Софьи Копелян

Примечания Валерий Апанасик и Евгений Кузьмин

Рабби Леви бен Гершом - Ральбаг - Войны Господа - в 2 томах - Том 1 - Книги I-IV - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Хвала Господу

Предисловие автора

Войны господа

Книга первая, о бессмертии души

Глава первая. в ней мы приведем мнения предшественниково сущности человеческого интеллекта

Глава вторая. в ней мы изложим аргументы в защиту каждого из этих мнений

Глава третья. в ней мы покажем, как доказательства в пользу одних мнений опровергают другие мнения

Глава четвертая. в ней будут полностью опровергнуты некоторые из приведенных мнений

Глава пятая. в ней мы проясним, насколько это возможно, сущность материального интеллекта

Глава шестая. в ней мы проясним, насколько это возможно, сущность Активного интеллекта

Глава седьмая. в ней мы разрешим затруднения, связанные с влиянием Активного интеллекта на материальный интеллект, благодаря которому последний обретает умопостигаемое

Глава восьмая. в ней мы приведем мнения наших предшественников о бессмертии материального интеллекта

Глава девятая. В ней мы изложим аргументы в защиту каждого из этих мнений

Глава десятая. В ней мы покажем, что ни один из приведенных аргументов в действительности не доказывает и не опровергает эти мнения

Глава одиннадцатая. В ней мы покажем, что приобретенный интеллект вечен

Глава двенадцатая. В ней мы покажем невозможность постижения Активного интеллекта материальным до такой степени, чтобы между ними было достигнуто полное тождество

Глава тринадцатая. В ней мы разрешим затруднения, которые могут возникнуть в связи с нашим толкованием человеческого счастья [блага]

Глава четырнадцатая. В ней наставление для наших читателей: нельзя отказываться от догматов веры из-за выводов, которые представляются вытекающими из рационального исследования

Книга вторая, о снах, гадании и пророчестве

Глава первая. В ней мы проясним, что источником сообщаемого знания является активная причина, знающая вещи, о которых дается знание, и то, что эти вещи определены и упорядочены

Глава вторая. В ней мы выясним, о каких вещах дается знание и каким образом они определены и упорядочены

Глава третья. В ней мы выясним, кто является агентом сообщаемого знания

Глава четвертая. В ней мы исследуем, возможно ли получение сообщаемого знания о спекулятивных предметах

Глава пятая. Из нее мы узнаем, какова цель сообщаемого знания

Глава шестая. В ней мы разрешим некоторые затруднения, связанные с вопросом о сообщаемом знании

Глава седьмая. В ней мы исследуем два наиболее трудных вопроса, относящихся к снам и гаданиям

Глава восьмая. В ней мы покажем причины различия между людьми в способах и уровнях постижения [которое совершается] посредством каждого из упомянутых видов, сообщаемого знания через сны, гадания и пророчества

Книга третья, о знании вещей Господом, благословен Он

Глава первая. В ней мы приведем мнения [наших] предшественников по интересующему нас вопросу

Глава вторая. В ней мы изложим аргументы, как явно высказанные сторонниками [упомянутых] мнений, так и подразумеваемые, доказывающие каждое из этих мнений

Глава третья. В ней мы изучим аргументы Наставника [Рамбама], да будет благословенна его память, дабы выяснить, достаточны они или нет

Глава четвертая. В ней мы завершим философское исследование [вопроса] о знании Господа, да будет Он благословен, выяснив, что мнения наших предшественников не противоречат нашему мнению

Глава пятая. В ней будет полностью доказано всестороннее преимущество нашей трактовки этого вопроса

Глава шестая. В ней мы покажем, что наши философские выводы относительно этого [Божественного] знания совпадают с мнением нашей Торы

Книга четвертая, о провидении

Глава первая. В ней мы приведем мнения [наших] предшественников по интересующему нас вопросу

Глава вторая. В ней мы приведем аргументы, используемые для подтверждения некоторых из упомянутых мнений

Глава третья. В ней мы покажем абсурдность некоторых из этих мнений

Глава четвертая. в ней мы частично проясним вопрос о провидении

Глава пятая. в ней будет показано соответствие [нашего] понимания вопроса о провидении [нашему] толкованию знания Господом, благословен Он, [частных] вещей

Глава шестая. в ней будут разрешены все сомнения относительно [нашего] толкования вопроса о провидении с точки зрения философии, чувственного опыта и Торы

Глава седьмая. в ней будет показано, что выводы, к которым нас привела метафизика, совпадают с точкой зрения Элигу [из книги Иова]

Приложения

Рабби Леви бен Гершом - Ральбаг - Войны Господа - в 2 томах - Том 1 - Книги I-IV - Предисловие к русскому изданию

О жизни Ральбага известно немногое. Он не занимался общественной деятельностью, не оставил после себя обширной переписки, а автобиографические сведения, которые он сообщает в своих трудах, чрезвычайно скудны. Важнейшие сферы деятельности Ральбага—математика и астрономия—требовали сосредоточенности и уединения. Например, в «Войнах Господа» он сетует, что для установления истины необходимы длительные наблюдения за звездами, для которых человеческая жизнь слишком коротка". И все же Ральбаг пытался установить истину и, несмотря на жалобы, не жалел времени на исследования и написание книг.

Доподлинно известен год его появления на свет— 1288-й. Р. Леви бен Гершом сам сообщает об этом в некоторых своих сочинениях. В «Войнах Господа», например, он отмечает, когда именно была закончена книга и сколько лет на тот момент автор. Точное место его рождения не установлено, известен лишь регион— Прованс. Многочисленные источники связывают Ральбага с Баньоль-сюр-Сез. Однако невозможно установить, родился ли он там или поселился уже в зрелом возрасте.

О родителях Ральбага также ничего неизвестно доподлинно. В эпоху Ренессанса предпринималось немало попыток установить его генеалогию. Но исследования не привели к однозначным результатам. Например, Аврагам Закуто (1452— ок. 1515) и Гедалья ибн Яхья (1515— ок. 1587) полагали, что он был сыном Гершона бен Шломо из Арля (XIII в.), автора книги Шаар га-шамаим («Врата небес»). Согласно свидетельству Ицхака Латтеса (XTV в.), отец Ральбага—р. Гершом бен Шломо из Безье (XIII в.). Второе предположение представляется более достоверным, потому что Ральбаг в своих библейских комментариях нередко ссылается на мнение отца. Известным комментатором был Гершом из Безье, а не Гершон из Арля. Кроме того, Ральбаг называет отца раввином, а Гершон из Арля вряд ли носил такой титул. Известно также, что у Ральбага был брат, которого, видимо, звали Шломо. Хотя Ральбаг нигде не упоминает свою жену, считается, что он был женат на двоюродной сестре.

Ральбаг, судя по всему, не был раввином в общепринятом смысле этого слова, но уже при жизни считался авторитетным комментатором Танаха. Источники его доходов нам неизвестны, хотя в некоторых книгах сообщается, что он зарабатывал медициной и ростовщичеством. Он также консультировал христианских клириков по вопросам, связанным с астрономией и астрологией, и, возможно, учительствовал или занимался некой педагогической деятельностью.

Все свои труды Ральбаг писал на иврите. Сложные или редкие слова он поясняет провансальскими эквивалентами. Все установленные цитаты в его произведениях тоже заимствованы из ивритских текстов. Похоже, что нееврейскую философскую традицию Ральбаг тоже воспринял из переводов философских трудов на иврит. Владел ли он арабским и латынью, а если да, то на каком уровне, издавна является предметом споров между исследователями.

Наследие Ральбага огромно и по объему, и по числу охваченных им тем. Авторство ряда приписываемых ему произведений спорно, некоторые его тексты утрачены. Среди прочего, он написал целый ряд работ по еврейскому законодательству, Галахе, среди которых как галахические трактаты, так и сборники респонсов, ответов на вопросы юридического и религиозного содержания. Собственно, тот факт, что к Ральбагу обращались с подобными вопросами, свидетельствует о его значительном авторитете. Ральбаг широко известен и как комментатор Танаха. Он написал десять комментаторских произведений, охватывающих большую часть Священного Писания. Наследие этого мыслителя включает и целый ряд поэтических сочинений. Результаты его исследований, посвященных арифметике, геометрии и тригонометрии, изложены в четырех книгах, подлинник одной из которых утерян, но сохранился латинский перевод. Большой вклад Ральбаг внес и в развитие астрономии. Его важнейшие астрономические идеи изложены в данном труде, «Войны Господа», отдельные части которого на протяжении веков циркулировали как отдельные трактаты. Также сохранилось одно астрологическое произведение Ральбага.