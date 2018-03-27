Ислам — религия строго монотеистическая. Базовый принцип, являющийся основой всех составных частей вероучения и ритуальной практики, называется таухид, что означает уникальность и единство Бога. Чтобы стать мусульманином, человек свидетельствует, что нет иного божества, кроме Единого Бога, и что Мухаммад — Посланник Божий. Эти две составные части свидетельства веры называются шахадой и одновременно служат как самостоятельными постулатами, так и взаимодополняющими: первое утверждение свидетельствует об истине Послания всех предшествующих пророчеств (существование Единого Бога), а второе признает Послание последнего Пророка, согласно вероучению ислама.

Бог (в переводе на арабский — Аллах, причем арабские христиане и арабоязычные иудеи так же, как мусульмане, используют именно это слово) заявил о Себе человечеству, Он Создатель, Которому нет подобных в Его трансцендентности, и Он является абсолютом. Одна из сур Корана резюмирует сущность принципа Единобожия в четырех кратких аятах. Эта сура, согласно пророческой традиции, символически считается третью всего коранического Послания: «Скажи: Он Бог Единый, Бог, от Которого зависит все и вся [Извечный Источник всего сущего], Он не родил никого и не был рожден, и нет ничего подобного Ему» (112:1–4).

Тарик Рамадан - Ислам. Прошлое и настоящее

Перевод Зейнаб Нестерова

Азбука-Аттикус, 2018

ISBN 978-5-389-14330-2

Тарик Рамадан - Ислам. Прошлое и настоящее - Содержание

Благодарность

Предисловие автора

Предисловие переводчика

Глава 1 История

Мухаммад: зарождение религии

После смерти Пророка

Религия, философия, цивилизация

Глава 2 Основные доктрины

Послание

Письменные источники: Коран и хадисы

Смысл термина «ислам»

Единый Вечный Бог

Многообразие и монотеистическая традиция

Исламская концепция человека

Глава 3 Вера и практика

Столпы веры

Столпы ислама

Социальные отношения

Единство и разнообразие: интерпретации веры

Духовность и этика

Глава 4 Путь

Шариат

Джихад

Общество

Человек и его окружение

Глава 5 Проблемы современности

Прошлое и настоящее

Прочтение священных текстов

Женщины и мужчины

Заключение

Десять вещей об исламе, которые, как вам казалось, вы знали

Месяцы исламского календаря

Глоссарий

Тарик Рамадан - Ислам. Прошлое и настоящее - Предисловие автора

Без упоминания ислама не проходит и дня, однако большинство людей, если их спросить, призна́ются, что знают очень мало о религии, которую исповедует четверть населения всей планеты. Мы постоянно слышим разговоры о насилии, терроризме, положении женщин и рабстве. От мусульман часто требуют ответить и разъяснить, принадлежит ли то или иное явление исламу. И наряду с этим общественное и медийное пространство практически не дают нам возможности узнать и понять, что же в действительности представляет собой истинный ислам.

Цель этой небольшой книги — познакомить читателей с исламом в простой и доступной форме и в то же время максимально подробно с основами этой религии, разными ее формами и эволюцией, практикой, историей, а также рассмотреть проблемы современности, с которыми сегодня сталкиваются мусульмане. Чтобы постичь суть этой религии и цивилизации, нужна определенная ментальная подготовка. Мир ислама так же глубок, как мир индуизма, буддизма, иудаизма или христианства. Тексты, составляющие основу религии, порой сложны для понимания, их интерпретация очень разнится и иногда противоречива, исламские школы мысли со своими культурными традициями не всегда доступно раскрывают сущность ислама как мировой религии.

Прежде чем углубиться в рассмотрение всей системы этой веры — гармоничной, с присущими ей незыблемыми принципами, четкой концепцией человеческой личности, жизни и смерти, читателям рекомендуется оставить свои предубеждения и настроиться на непредвзятое восприятие. Возможно, что-то их поразит, оказавшись хорошо знакомым, либо, напротив, покажется странным. Ислам — это законченное совершенное учение с собственными священными текстами, системой ценностей, вечными принципами и их воплощением в повседневной жизни. Чтобы понять душу ислама, его историческое развитие и те проблемы современности, которые приходится решать сейчас, надо обладать определенными религиозными, историческими и правовыми знаниями, которые можно почерпнуть из этой книги.

Я приглашаю читателей в путешествие, в котором их ждут открытия, если они проявят любознательность и приложат некоторые интеллектуальные усилия. По мере продвижения вперед им надо быть готовыми пересмотреть сложившиеся стереотипы, преодолеть упорные предубеждения и не спешить с выводами. В дальнейшем рассмотренные темы сыграют свою роль, позволив нам принять участие в дискуссии по ключевым вопросам в духе критического мышления, что так остро необходимо сегодня, без точно предсказуемой реакции, без страха и попыток найти оправдания тому, что оправдания иметь не может.

Это краткое введение в основы ислама написано в предельно доступной форме и не требует от читателей специальных знаний. Моя книга — путеводитель в сложный и многогранный мир религии и цивилизации ислама. Первая глава познакомит читателей с историей ислама начиная с Пророка Мухаммада и ниспослания Корана. В ней освещены цели пророческой миссии и центральные составляющие Послания ислама, затем следуют краткий обзор развития религии после смерти Пророка Мухаммада, рассказ о большом расколе на шиитов и суннитов и становлении великой империи. Во второй главе говорится об основных доктринах ислама, письменных источниках, рассказывается о смысле слова «ислам», поиске Бога и об отношении ислама к другим религиям монотеизма. Третья глава посвящена столпам веры и ритуальной практики, обязанностям и запретам. В четвертой главе представлена концепция шариата — Пути, приоритеты и определения этого понятия, говорится о формах джихада и об общественных отношениях. Последняя, пятая, глава посвящена различным проблемам современности, с которыми сталкиваются мусульмане сегодня как в мусульманских странах, так и в тех, где они составляют меньшинство населения.

Каждая глава состоит из небольших разделов — это помогает читателям сосредоточиться на конкретном вопросе рассматриваемой темы, найти краткое и доступное истолкование. Представленный материал не является чисто теоретическим. Схема подачи такова: вначале описывается базовый принцип, затем рассматриваются его разные интерпретации вплоть до противоречий между существующими принципами и практикой их применения мусульманами на протяжении всей истории, до нашего времени.

В книге разбираются очень болезненные темы современности, такие как шариат, джихад, положение женщины в исламе, полигамия, рабство, насилие. Я не встаю на позицию защиты, а представляю читателям общий, но вместе с тем глубокий анализ учения ислама. Далее эти вопросы сведены в общий анализ — он представлен в конце книги, так как их отдельное рассмотрение было бы слишком громоздким. Итак, я предлагаю читателям открыть для себя нечто новое — терминологию, принципы, практики ислама и, конечно, попытаться понять мусульман. В книге они найдут ответы на многие острые вопросы, однако увлекательность путешествия в сердце ислама и его учения не ограничивается лишь злободневными темами.

В заключение читателям предложен тест под названием «Десять вещей об исламе, которые, как вам казалось, вы знали», где они могут опровергнуть некоторые типовые схемы и стереотипы, сложившиеся в последнее время, чтобы не стать заложниками определенных представлений, которые многие (включая значительное число мусульман) понимают неверно: шариат, джихад, фатализм, правила ношения одежды, равенство мужчины и женщины, ритуальный забой скота, ответ на вопрос, кто считается мусульманином, и т. д. Этот раздел поможет читателям оценить полученные ими знания и закрепить их.