Рамак - Раби Моше Кордоверо - Томер Двора
Еврейские первоисточники
Р. Моше родился в 1522 году в семье бежавшего из Испании р. Яакова Кордоверо. Его учителем Талмуда был р. Йосеф Каро, а р. Шломо Алькабец посвящал его в тайны Торы.
Еще в юности познав вкус Кабалы, молодой раввин полностью посвятил себя ее изучению. Р. Шломо Алькабец увидел в нем тот «дорогой сосуд», который достоин этого «старого вина». И р. Моше становится его ближайшим учеником и преемником на посту главы йешивы. Два великих кабалиста породнились: р. Шломо выдал замуж за р. Моше свою сестру.
Р. Моше воспитал целую плеяду кабалистов. Жил он очень бедно, отдавая себя целиком изучению Торы. За то короткое время, которое было отпущено ему на земле - сорок восемь лет, он написал очень много книг. Умер р. Моше в 1570 году и похоронен на кладбище Цфата.
На могиле р. Моше р. Йосеф Каро сказал, что сегодня хоронят «книгу Торы». Ари га-Кадош увидел и рассказал собравшимся, что две колонны света провожали умершего до могилы. В книге «Нахаль кдумим» («Древний поток») р. Х.-Й.-Д. Азулай приводит слова, сказанные Аризалем на могиле Рамака. Написано в книге «Дварим», что если человек совершил грех, за который полагается смертная казнь, то после приведения ее в исполнение нужно повесить его на дереве: «Если будет на ком-либо грех, за который ему полагается смертный приговор, он будет умерщвлен, и повесишь его на дереве» (21:22). Как объяснил Ари га־Кадош, грех - свидетельство того, что у человека есть недостаток. Именно недостатки являются причиной смерти каждого. А если так, то как понять смерть р. Моше Кордоверо, у которого не было недостатков? Причину смерти таких людей надо, образно говоря, «повесить на дереве». В этом содержится намек на грех первого человека, попробовавшего плод с запрещенного дерева.
Раби Моше Кордоверо - Рамак - Томер Двора
Перевод, составление, комментарии - р. Бен-Цион Меламед
Литературная редактура - Барух Авни (Камянов)
Издательство «Пардес» Иерусалим - Москва 5775 (2015), 256 стр
ISBN 978-965-92422-0-7
Раби Моше Кордоверо - Рамак - Томер Двора
О ЧЕМ ЭТА КНИГА
Мудрецы Торы о книге «Томер Двора»
Исторический очерк
Раби Моше Кордоверо (Рамак)
О терминах и понятиях, используемых в этой книге
Глава первая Качество КЕТЕР, состоящее из тринадцати проявлений милосердия....
- 1. «Кто Бог, подобный Тебе»
- 2. «Несущий ангела зла»
- 3. «Очищающий последствия преступления»
- 4. «[Относящийся к нам, как] к части Его Самого»
- 5. «Он не гневается бесконечно»
- 6. «Потому что желает [знать о наших] добрых делах»
- 7. «Снова проявляет Свое милосердие»
- 8. «"Задерживает" грехи»
- 9. «И сбросит в пучину моря все их грехи»
- 10. «Дарует истину Яакову»
- 11. «Любовь к Аврагаму»
- 12. «Он - тот, Кто поклялся нашим отцам»
- 13. «С прежних времен»
Глава вторая Дополнительные проявления качества КЕТЕР
Глава третья Каким образом человек может развить в себе качество ХОХМА
Глава четвертая Каким образом человек может развить в себе качество ВИНА
Глава пятая Каким образом человек может развить в себе качество ХЕСЕД
Глава шестая Каким образом человек может развить в себе качество ГВУРА
Глава седьмая Каким образом человек может развить в себе качество ТИФЕРЕТ
Глава восьмая Каким образом человек может развить себе качества НЕЦАХ, ТОД и ЙЕСОД
Глава девятая Каким образом человек может развить в себе качество МАЛХУТ
- 1. Величие Творца - над всем творением
- 2. Творец все время внимательно следит за каждым Своим созданием
- 3. Все души коренятся в Его сфирот
- 4. Преступления человека отдаляют ШХИНУ от ее Мужа
Глава десятая 36 ПРАВИЛ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ РАМАКОМ
Примечания
Раби Моше Кордоверо - Рамак - Томер Двора - Мудрецы Торы о книге «Томер Двора»
Мудрецы Торы - законодатели, главы общин и йешив - призывали своих учеников сделать книгу р. Моше Кордоверо «Томер Двора» настольной. Пишет р. Йешаягу fo-ровиц: «Тот, у кого эта книга на устах и кто повторяет ее раз в неделю или раз в месяц, может быть уверен в том, что у него есть доля в грядущем мире». А в своей книге «Шней-лухот fa-брит» («Две скрижали Завета») он пишет так: «Если ты поднялся на ступень познания тайн Торы, то поймешь, что Десять дней тшувы - начиная с Судного дня и до Дня искупления - это десять сфирогпу расположенных по восходящей. Углубись в эти дни в книгу "Томер Двора", чтобы исправить в каждый из этих дней то качество, которое соответствует одной из десяти сфирот».
Р. Аврагам Азулай, знаток наследия р. Моше Кордоверо, включил «Томер Двора» как раздел в свою книгу «Хесед ле-Аврагам». Он считал «Томер Двора» обязательной для изучения. Его внук р. Йосеф-Хаим Азулай, известный также под акронимом Хида, пишет в своей книге «Аводат-га-кодеш»: «Посмотри - и ты увидишь, какие чудесные советы дает Рав в этой книге. Счастлив тот, кто будет прилежно ее изучать».
Еще на заре зарождения движения хасидизма, основанного Бааль-Шем-Товом и его учениками, р. Шалом Шахна наставлял своих детей и учеников в завещании: «...и чтобы книга "Томер Двора" не выходила из твоих рук. Изучай как минимум по странице в день, и ты увидишь чудеса».
И как не упомянуть слова великого мудреца, воспитавшего целую плеяду преподавателей и наставников учеников литовских йешив, р. Исраэля Салантера о том, что для тех, кто хочет заниматься самовоспитанием, эта книга должна стать одной из главных. Он специально организовал выпуск нового издания «Томер Двора» в Кенигсберге и написал предисловие к нему (некоторые, правда, считают, что автор предисловия - кто-то из его учеников, но если они и правы, то это так или иначе произошло с ведома и под влиянием р. Исраэля).
Один из его учеников, р. Симха-Зисл, известный также как Алтер из Кельме, основатель знаменитой йешивы в этом литовском городке, пишет своему брату: «Насколько мы должны быть благодарны милосердному Творцу за то, что Он дал нам эту святую книгу - "Томер Двора"! С Его помощью она окажет нам большую поддержку в воспитании любви к людям и других необходимых качеств, а также в борьбе со злословием...». В другом письме он обращается к своим ученикам: «Постоянные занятия по книге "Томер Двора" должны стать для вас обязательными». Один из руководителей йешивы «Мир» р. Йехезкель Левинштейн во время пребывания ее в Шанхае в годы Второй мировой войны попросил издать эту книгу и написал в предисловии к ней, что Альтер из Кельме назвал ее «"Шульхан арух" человеческих качеств».
Действительно, "Шульхан арух человеческих качеств". Всем верующим в Творца рекомендую)
Спасибо!