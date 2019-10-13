Еврейские первоисточники

Р. Моше родился в 1522 году в семье бежавшего из Испании р. Яакова Кордоверо. Его учителем Талмуда был р. Йосеф Каро, а р. Шломо Алькабец посвящал его в тайны Торы.

Еще в юности познав вкус Кабалы, молодой раввин полностью посвятил себя ее изучению. Р. Шломо Алькабец увидел в нем тот «дорогой сосуд», который достоин этого «старого вина». И р. Моше становится его ближайшим учеником и преемником на посту главы йешивы. Два великих кабалиста породнились: р. Шломо выдал замуж за р. Моше свою сестру.

Р. Моше воспитал целую плеяду кабалистов. Жил он очень бедно, отдавая себя целиком изучению Торы. За то короткое время, которое было отпущено ему на земле - сорок восемь лет, он написал очень много книг. Умер р. Моше в 1570 году и похоронен на кладбище Цфата.

На могиле р. Моше р. Йосеф Каро сказал, что сегодня хоронят «книгу Торы». Ари га-Кадош увидел и рассказал собравшимся, что две колонны света провожали умершего до могилы. В книге «Нахаль кдумим» («Древний поток») р. Х.-Й.-Д. Азулай приводит слова, сказанные Аризалем на могиле Рамака. Написано в книге «Дварим», что если человек совершил грех, за который полагается смертная казнь, то после приведения ее в исполнение нужно повесить его на дереве: «Если будет на ком-либо грех, за который ему полагается смертный приговор, он будет умерщвлен, и повесишь его на дереве» (21:22). Как объяснил Ари га־Кадош, грех - свидетельство того, что у человека есть недостаток. Именно недостатки являются причиной смерти каждого. А если так, то как понять смерть р. Моше Кордоверо, у которого не было недостатков? Причину смерти таких людей надо, образно говоря, «повесить на дереве». В этом содержится намек на грех первого человека, попробовавшего плод с запрещенного дерева.