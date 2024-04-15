Комментарий Рамбама к Мишне является инновационным произведением. До него никто не пытался взять на себя задачу последовательного комментирования содержания Мишны. В принципе, это объясняется тем, что существовал Талмуд, вобравший в себя Мишну как отправной текст для рассуждений и споров Гемары. Как указывал профессор Тверский, одной из целей Рамбама было возвращение Мишне статуса самостоятельного произведения. Сам Рамбам перечисляет четыре задачи, которые решает его комментарий: 1) объяснение того, о чем говорит Мишна (это необходимо потому, что извлечь соответствующее объяснение из Талмуда не так просто, и зачастую сказанное в одном месте становится ясным лишь в сопоставлении с другими трактатами); 2) вынесение галахического решения, относительно которого в Мишне нет определенности; 3) подготовка к восприятию Талмуда; 4) облегчение запоминания Мишны.

Все перечисленные задачи носят пропедевтический характер и, казалось бы, всецело лежат в русле традиции. Однако вместе с подчеркнутым традиционализмом комментарий Рамбама содержит ряд тем и подходов, которые многим его современникам должны были казаться отнюдь не традиционными. В первую очередь это широкое использование философии, что критики Рамбама позднее назовут привнесением «чуждой мудрости». Философское содержание особенно ярко выражено в других предисловиях Рамбама, вошедших в данное издание. Достаточно упомянуть отождествление талмудических понятий Маасе Берешит («Учение о Творении») и Маасе Меркава («Учение о Небесной колеснице») с физикой и метафизикой соответственно5. Правда, Рамбам, по его словам, полагал, что философское знание является исконно еврейским и в определенной мере Талмуд его содержит.

Слова традиции нужно относить к Письменной Торе, объяснение этих вещей — к Устной Торе, а темы, называемые Пардес, — к Талмуду (Мишне Тора, Законы об изучении Торы, 1:12)6.

Но ведь, говоря о Пардесе, Рамбам, как правило, имеет в виду именно Маасе Берешит и Маасе Меркава, то есть физику и метафизику. А в «Путеводителе растерянных» после анализа глагола рахав («восседать верхом»), отсылающего к Маасе Меркава, и описания небесных сфер, Рамбам так пишет о причинах утери философского знания:

Знай, что многочисленные сведения относительно истинной сути этих предметов, хранившиеся в нашей общине, были утеряны за долгие годы из-за власти невежественных народов над нами и из-за того, что предметы эти не были, как мы объясняли, достоянием всех людей.

<... > Передавались они [только] от избранных индивидуумов к из- бранным индивидуумам, как я разъяснял тебе на основании речения: «Не передают тайны Торы никому, кроме мужа совета, умудренного в неслышимом, и т. д.» (Хагига, 13а). Это и было причиной того, что сии великие принципы были утрачены нашим народом и не уцелело из них ничего, кроме редких намеков и указаний, встречающихся в Талмуде и мидрашах... («Путеводитель растерянных», ч. 1, гл. 71).

Рабби Моше бен Маймон [Рамбам] – Предисловия

Москва: «Книжники», 2024. – 384 с.

ISBN 978604974-03-2

Рабби Моше бен Маймон [Рамбам] – Предисловия – Содержание

Ури Гершович Предисловие редактора

Александр Фейгин Предисловие переводчика

ПРЕДИСЛОВИЯ РАМБАМА

Предисловие к Комментарию к Мишне

Из Комментария к Мишне

Предисловие к главе Хелек

Предисловие к трактату Авот

Предисловие к трактату Шабат (и Эрувин)

Предисловие к разделу Кодашим

Предисловие к комментарию к «Афоризмам» Гиппократа

Предисловие к комментарию к «Книге сокращений Галена»

ПРИЛОЖЕНИЕ