Выдающийся еврейский мыслитель раби Моше бен Нахман (Рамбан) родился в испанском городе Герона в 4955 (1195) году. Начав учиться у известных раввинов своего времени раби Иеуды бен Якара и раби Натана бен Меира, он постепенно стал признанным алахическим авторитетом, чьими решениями руководствовались общины во многих странах рассеяния.

Труды Рамбана, в особенности его пояснения к Талмуду и монументальный комментарий на Пятикнижие, до сих пор широко изучаются во всем еврейском мире.

В 5023 (1263) году арагонский король принудил Рамбана участвовать в диспуте о вере с монахом-выкрестом Пабло. Великий мудрец с достоинством опроверг нападки христиан на Талмуд и со всей ясностью показал вздорность их толкования Священного Писания. Вскоре после диспута Рамбан по приказу короля покидает Испанию и отправляется в Эрец Исраэль. После длительного путешествия осенью 5027 (1267) года он прибывает в Акко, откуда вскоре посылает в Испанию своему сыну Нахману знаменитое письмо, содержащее основные принципы еврейской этики.

Рамбан побывал во многих святых местах Эрец Исраэль и на основании увиденного существенно переработал свой комментарий к Торе. После посещения Иерусалима он поселился в Акко, бывшем тогда центром еврейской жизни, где и скончался в 5030 (1270) году.

Раби Моше бен Нахман - Рамбан - Врата воздаяния

Переводчик: Александр Кац

Израиль, издательство Швут Ами, 2000

Раби Моше бен Нахман - Рамбан - Врата воздаяния - Содержание

Суд Рош ашана

Грядущий Великий Суд

«Средние» и награда за заповеди нечестивцам

Страдания народа Израиля в этом мире

Причина страданий в этом мире

Страдания для испытания

Праведник, которому плохо, и грешник, которому хорошо

Исследование книги Иова в связи с вопросом о «праведнике,

которому плохо»

Рамбам о причинах страданий этого мира

О Геиноме

Разновидности наказания карет

Рамбам о наказании карет

Рамбам о Геиноме

О Ган Эдене

О Будущем мире

О существовании тела в Будущем мире

«Свет» Будущего мира

Рамбам о Будущем мире

Раби Моше бен Нахман - Рамбан - Врата воздаяния - Суд Рош ашана

1) Учили наши мудрецы: Сказал раби Круспидай от имени раби Йоханана: "Три книги открываются в Рош ашана: книга совершенных праведников, книга законченных грешников и книга "средних". Совершенным праведникам немедленно даруется жизнь, и решение суда запечатывается. Законченным грешникам сразу же выносится и утверждается смертный приговор. А "средние" остаются в "подвешенном" состоянии от Рош ашана до Йом шпура: если заслуживают, им даруется жизнь, не заслуживают - выносится смертный приговор" (Рош ашана 166).

Но мудрецы не имеют в виду, что только "совершенным праведникам", у которых нет грехов, даруется жизнь, и что только "законченные грешники", у которых вовсе нет заслуг, приговариваются к смерти, - ведь сколько праведников умирает безвременно, и сколько нечестивцев обретает безмятежное долголетие! И Писание недвусмысленно заявляет, что "есть праведники, которым воздается, как если бы они вершили злые дела, и есть нечестивцы, которым воздается как за праведные дела" (Коэлет 8:14). И сказали наши мудрецы: Сказал раби Янай: "Не дано нам объяснить, ни безмятежности нечестивых, ни страданий праведных" (Авот 4:15).

А причина в том, что за одни грехи Святой, благословен Он, взыскивает с праведных в этом мире, а за другие - в мире грядущем. И то же с заслугами: за одни Воздающий награждает в этом мире, за другие - в мире грядущем. Человек, грешивший весь год, испачкался в преступлениях, замарался в грехах, катился от злодеяния к злодеянию. Но он также совершал праведные и добрые поступки. И предстают его дела перед Владыкой Вселенной, и Он, благословенно Его Имя, взвешивает эти поступки - одни в сравнении с другими. Праведнику - если он совершенный праведник - даруется жизнь. Но и нечестивцу, совершившему добрый поступок, за который по закону полагается награда в этом мире, даруется жизнь, и приговор запечатывается. То есть определяют ему жизнь в покое, богатстве, благополучии и почете, - и получается, исходя из приговора, что он "совершенный праведник". А нечестивец, если он абсолютно нечестив во всех отношениях, немедленно приговаривается к смерти.

Подобно этому, добродетельный человек, совершивший, оступившись, лишь одно прегрешение, может быть приговорен к смерти в Рош ашана. То есть он либо умрет в этом году, либо, претерпев страшные недуги, будет вести жизнь, полную невзгод и страданий. И окажется, что, согласно приговору, он - "законченный грешник", несмотря на то, что он праведник, который удостоится жизни в будущем мире. А тот, первый, которому была дарована жизнь, - законченный нечестивец и исчезнет без следа после смерти. И величайший из пророков, которого судят и наказывают за одно легкое прегрешение, называется (в Писании) "законченным грешником". А такой злодей, как царь Ахав, о котором сказано: "Видишь, как покорился Мне Ахав? За то, что он покорился Мне, Я не наведу на него беду в его дни, - в дни его сына наведу беду на его дом" (7 Мелахим 2\\29), назван (в Писании) "совершенным праведником".

2) И когда мудрецы сказали, что одним "даруется жизнь", а другим выносится "смертный приговор", они не имели в виду лишь продолжительность жизни. Но любое наказание, которое может поразить человека в этом мире, - болезни, нищета, смерть детей и т.п. - всему этому мудрецы дали имя "смерть". А награду и воздаяние добром они назвали словом "жизнь".

3)Тот суд, перед которым, по словам мудрецов, каждый предстает в Рош ашана, не решает, удостоится ли человек Ган Эдена и жизни в будущем мире или же попадет в Геином и будет истреблен без следа. Но в Рош ашана человек судится лишь по отношению к этому миру: достоин ли он жизни и благоденствия или смерти и страданий. Так сказали мудрецы о суде в Рош ашана: "Этот день - начало Твоих деяний, память о первом дне Мира. Ведь это закон для Израиля и правосудие Б-га Яакова. И о государствах в этот

день будет сказано: кому меч и кому мир, кому голод и кому сытость. В этот день будут сосчитаны все творения, чтобы вспомнить их к жизни или к смерти" (Рош ашана 27а).

Таков общий принцип: в Рош ашана взвешиваются поступки человека, и выносится и скрепляется печатью приговор - оправдательный или обвинительный, - определяющий судьбу человека в этом мире в соответствии с тем, что он заслужил своими делами в этом мире. А когда человек переходит в обитель вечности, там отмеряется и определяется удел, которого он удостоится в Мире Душ.