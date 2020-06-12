Рамхаль - Об основах мироздания

Одно из имеющихся у нас фундаментальных знаний состоит в том, что всему, что есть в нижних мирах, соответствуют наверху кохот нивдалим. Всякий объект и процесс в нижнем мире развивается из этих сил и выходит из них в порядке цепной передачи, установленном Высшей Мудростью (скажем так, единого порядка причинно-следственных связей) . Таким образом, эти силы есть корни нижних объектов, которые, в свою очередь, являются ветвями и порождениями этих сил, и они связаны друг с другом, как звенья в цепи.

Раби Маше Хаим Луцато (Рамхаль) - Путь Творца. Часть 1. Об основах мироздания

Т. : Арктика, 2016. - 80 с.

ISBN 978-5-9907-8703-2

Раби Маше Хаим Луцато (Рамхаль) - Путь Творца. Часть 1. Об основах мироздания - Содержание

Об авторе

От составителя

Глава 1. О Творце, благословенно Его Имя

Глава 2. О цели Творения

Глава 3. О роде человеческом

Глава 4. О положении человека в этом мире

Глава 5. О частях Творения и их состояниях

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение к г лаве 1

Приложение к главе 2

Приложение к главе 3

Приложение к главе 4

Приложение к г лаве 5

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА (к книге "Путь Творца")

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Танах

Западная стена на Храмовой горе

Раби Маше Хаим Луцато (Рамхаль) - Путь Творца. Часть 1. Об основах мироздания - Глава 1. О Творце, благословенно Его Имя

1. Необходимость Его существования

Каждый еврей должен верить и знать, что есть первый Сущий, Первичный и Вечный. Он сотворил все Бытие и продолжает поддерживать его существование (каждую секунду). И это есть Б-г, благословен Он.

2. Невозможность постижения Его и непреложность Его совершенства

Еще нужно знать, что истинная суть этого Сущего ни для кого, кроме Него, совершенно непостижима. И только то известно о Нем, что Он существует и что Он совершенен всеми видами совершенства, и нет в Нем абсолютно никакого недостатка.

Источник знаний о Творце

Знание об этом получено нами от отцов (Авраам, Ицхак, Яаков) и пророков. Стоя у горы Синай, все евреи постигли это и убедились в его истинности, и научили этому Знанию своих сыновей, поколение за поколением, до сего дня. Ибо так приказал им Моше рабейну (учитель наш), мир ему, со слов Творца (книга Дварим, гл. 4, ст. 9) : «Чтобы не забыл ты того, что видели твои глаза , и чтобы это не ушло из твоего сердца все дни твоей жизни. Поведай о них своим сынам и сынам своих сынов».

Возможность постижения этих истин с помощью исследований и наблюдений

Впрочем, истинность всех этих вещей может бьпъ доказана также и с помощью логического исследования. Правильность их можно показать, отправляясь от наблюдений природы - с помощью физики, механики, астрономии и других наук, из которых можно взять первичные истины и совершенно определенно вывести из них эти истинные утверждения. Этим, однако, мы не будем заниматься сейчас, а изложим исходные принципы и упорядочим вещи с предельной ясностью, согласно полученной нами традиции, известной всему нашему народу.