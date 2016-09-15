Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Даат Твунот
Слава Всевышнему, после напряжённой работы мы можем представить русскоязычному читателю перевод одной из важнейших книг великого мудреца и знатока тайн Торы раби Моше Хаим Луцатто ־ книги «Даат Твунот». Мы взялись за перевод, осознавая, с одной стороны, нашу слабость и неспособность постичь всю глубину труда Рамхаля, а с другой стороны необходимость дать возможность широкому кругу читателей прикоснуться к сокровищнице еврейской мысли, истоки которой восходят к Синайскому откровению.
Книга очень сложна, даже для тех, кто учит её на Святом языке и имеет немалый опыт учёбы. Переводя книгу, мы постоянно сталкивались с трудновыполнимой задачей. С одной стороны, сохранить дословную точность текста, а с другой как можно более полно и понятно донести до читателя его простой смысл, учитывая ограниченность во времени.
Вполне возможно, что внимательный читатель найдёт огрехи и неточности в переводе. Мы будем рады получить любые замечания, которые смогут помочь при последующем издании книги (с Б־жьей помощью).
Перевод включает в себя не только сам текст «Даат Твунот», но и комментарий к ней, составленный уже в наши дни равом Фридлендером, благословенна память праведника. Этот комментарий по общепринятому мнению сделал «Даат Твунот» доступной для современного читателя. Разбивка книги на главы и подзаголовки, кратко выражающие суть каждой главы, также принадлежат раву Фридлендеру. Мы выражаем благодарность его семье, любезно предоставившей нам право перевести и напечатать принадлежащие ей комментарии.
Рабейну Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Даат Твунот - Диалог об основах мироздания
С комментариями рава Хаима Фридлендера и переводом на русский язык
Общая редакция: р. И. Полищук
Перевод: Лейб-Александр Саврасов
ИЕРУСАЛИМ 5763
Рабейну Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Даат Твунот - Диалог об основах мироздания - Содержание
Рекомендации
Предисловие переводчика
Введение
- Мы обязаны понять образ правления Всевышнего
- Для того, чтобы принести человеку добро, хотел Всевышний, чтобы он восполнил себя
- Раскрытие единства Всевышнего основа творения
- Период сокрытия единства Всевышнего
- Воскрешение мёртвых очищение тела душой
- Сокрытие и освещение лица Всевышнего корни существования души и тела
- Различные состояния соотношения души и тела
- Создание зла и его границы
- Сущность человека и его миссия
- Природа творения и роль Израиля в ней
- Пути правления правосудия и любви
- Порядок принятия влияния Всевышнего
- Пути правления единства
- Круговорот времён
- Пророчество
Рамхаль - Рабейну Моше-Хаим Луцатто - Даат Твунот - Диалог об основах мироздания - Отзыв
Известно, что у есть у Торы чудесное свойство: на каком бы уровне не находился человек, великий мудрец или пятилетний ребёнок, читая её он извлечёт для себя урок. Несомнено, это является ярким свидетельством Б-жественного происхождения Торы. В определённом смысле то же самое можно отнести и к словам мудрецов, в том числе и к книге «Даат Твунот» любой стремящийся к истине найдёт для себя пользу в этой книге.
Простой перевод на другой язык лишает оригинал жизненной силы, «души» - т.е. внутреннего, глубинного смысла. Однако представленный читателю перевод выполнен человеком, вложившим душу в понимание «Даат Твунот» и стремившимся насколько это возможно сохранить «жизненную силу» оригинала. Исходя из всего вышесказанного, несомнено, что эта книга вместе с переводом принесёт пользу всякому, кто стремится к истине, даже если это «аврех» с солидным опытом учёбы. В том числе и я уже не раз изучавший «Даат Твунот» с учениками чтение перевода помогло мне в точном понимании нескольких мест книги.
Великий раввин, великий учитель мусара нашего поколения, великий праведник раби Вольбе, да продлит Всевышний его годы, писал, что книга «Даат Твунот» должна стать проводником веры для нашего поколения. Его слова я проверял на себе и своих учениках и видел разительные перемены в каждом, кто серьёзно изучал эту книгу. И хотя, безусловно, невозможно проникнуть в ее глубины, не обладая основательными познаниями в Торе и не владея языком оригинала и источников, у меня нет сомнения, что внимательное и вдумчивое чтение перевода поможет увидеть в новом свете краеугольные вопросы бытия.
Игаль Полищук
Рамхаль - Рабейну Моше-Хаим Луцатто - Даат Твунот - Диалог об основах мироздания - Введение в книгу «Даат Твунот»
Рабейну, наш учитель и наставник, посвятил свой труд «Даат Твунот» объяснению четырех из тринадцати основ веры (по классификации Рамбама): Провидение, Награда и Наказание, Приход Машиаха и Воскрешение мёртвых. Именно эти основы нуждаются в глубоком и подробном объяснении, поскольку события, происходящие в мире, «. . . на первый взгляд демонстрируют отсутствие всякого провидения, и тем более трудно проследить, к чему всё движется, чего хочет Творец от созданного Им мира, к чему Он его ведёт и что произойдет в будущем» (п. 7). Сюда отнесена также проблема «праведника, которому плохо» и «злодея, которому хорошо».
На самом деле, книга охватывает гораздо более широкий круг вопросов, чем просто объяснение четырех названных основ веры, поскольку, раскрывая смысл этих основ, Рабейну расширяет тему и объясняет также предназначение человека и всю совокупность проявлений власти Всевышнего в разные периоды, от начала творения вплоть до достижения цели творения и до сокровенных миров получения награды. В своей книге Рабейну открывает нам общую идею как отношений Всевышнего с миром, так и цели нашего служения и возвышений в наслаждениях будущего мира.
В свете этого мы постигаем, какая основная функция отведена нам в этом мире и что мы должны делать, чтобы достичь совершенства и приблизить весь мир к той цели, ради которой он создан.
РАСКРЫТИЕ ЕДИНСТВА ВСЕВЫШНЕГО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИДЕЯ ТВОРЕНИЯ
Основа, пронизывающая все действия Всевышнего от начала творения и до конца всех времён раскрытие Его единства, благословен Он:«... что нет никакого Властителя, кроме Него; и нет того, кто управлял бы миром или каким-то отдельным созданием, кроме Него; и нет препятствий для Него, и нет того, кто смог бы Ему помешать» (п. 36). К этому открытию Святой, благословен Он, ведёт всё созданное.
Более того, в будущем откроется, что все, выглядевшее так, как будто оно сопротивляется Его воле, на самом деле является инструментом, с помощью которого Всевышний реализует свою волю в мире. И благодаря этому Его единство раскроется ещё больше. «Нет дел малых или больших, которые бы не доказывали тебе Его намерение полное исправление, подобно тому, как сказано: “всё, что делают небеса к добру”» (п. 54). Понимание этого скрыто от нас сейчас, но откроется в будущем.
Также награда и безграничное наслаждение будущего мира раскрытие единства Его, благословен Он во всём великолепии. И уровни восхождения в мире награды это ступени глубины понимания, следующие одна за другой, до бесконечности.
Кроме того, «раскрытие единства» делает возможным само наше служение. Поскольку для раскрытия и яркого освещения единства необходимо было создать зло как альтернативную возможность обратной стороны, противостоящей воле Всевышнего и Его единству. И создаётся впечатление, что существование зла наносит ущерб единству Творца. Единство раскрывается посредством отрицания этой альтернативы; оно раскрывается, когда становится очевидным: всё, даже зло, происходит от Него, благословен Он, и управляется Им в глубочайшей мудрости, продвигаясь навстречу полному исправлению. Единство раскрывается полностью посредством полного отрицания (уничтожения) зла в будущем. Таким образом, «прояснение единства» требует создания недостатков и зла; а поскольку зло создано, появляется возможность выбора, так что благо, ожидающее нас в конце, будет получено не как подарок, а как награда за служение. И само раскрытие единства передано в наши руки.
Спасибо огромное! Низкий поклон членам клуба! Книга очень ценная. Кому нужна более подробная информация - есть подробные видеолекции по этой книге с комментариями от авторитетных источников https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZm8CD3YuxzwewocfN-qddWCSA0nR-dh