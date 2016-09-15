Великий раввин, великий учитель мусара нашего поколения, великий праведник раби Вольбе, да продлит Всевышний его годы, писал, что книга «Даат Твунот» должна стать проводником веры для нашего поколения. Его слова я проверял на себе и своих учениках и видел разительные перемены в каждом, кто серьёзно изучал эту книгу. И хотя, безусловно, невозможно проникнуть в ее глубины, не обладая основательными познаниями в Торе и не владея языком оригинала и источников, у меня нет сомнения, что внимательное и вдумчивое чтение перевода поможет увидеть в новом свете краеугольные вопросы бытия.

Простой перевод на другой язык лишает оригинал жизненной силы, «души» - т.е. внутреннего, глубинного смысла. Однако представленный читателю перевод выполнен человеком, вложившим душу в понимание «Даат Твунот» и стремившимся насколько это возможно сохранить «жизненную силу» оригинала. Исходя из всего вышесказанного, несомнено, что эта книга вместе с переводом принесёт пользу всякому, кто стремится к истине, даже если это «аврех» с солидным опытом учёбы. В том числе и я уже не раз изучавший «Даат Твунот» с учениками чтение перевода помогло мне в точном понимании нескольких мест книги.

Известно, что у есть у Торы чудесное свойство: на каком бы уровне не находился человек, великий мудрец или пятилетний ребёнок, читая её он извлечёт для себя урок. Несомнено, это является ярким свидетельством Б-жественного происхождения Торы. В определённом смысле то же самое можно отнести и к словам мудрецов, в том числе и к книге «Даат Твунот» любой стремящийся к истине найдёт для себя пользу в этой книге.

Рамхаль - Рабейну Моше-Хаим Луцатто - Даат Твунот - Диалог об основах мироздания - Введение в книгу «Даат Твунот»

Рабейну, наш учитель и наставник, посвятил свой труд «Даат Твунот» объяснению четырех из тринадцати основ веры (по классификации Рамбама): Провидение, Награда и Наказание, Приход Машиаха и Воскрешение мёртвых. Именно эти основы нуждаются в глубоком и подробном объяснении, поскольку события, происходящие в мире, «. . . на первый взгляд демонстрируют отсутствие всякого провидения, и тем более трудно проследить, к чему всё движется, чего хочет Творец от созданного Им мира, к чему Он его ведёт и что произойдет в будущем» (п. 7). Сюда отнесена также проблема «праведника, которому плохо» и «злодея, которому хорошо».

На самом деле, книга охватывает гораздо более широкий круг вопросов, чем просто объяснение четырех названных основ веры, поскольку, раскрывая смысл этих основ, Рабейну расширяет тему и объясняет также предназначение человека и всю совокупность проявлений власти Всевышнего в разные периоды, от начала творения вплоть до достижения цели творения и до сокровенных миров получения награды. В своей книге Рабейну открывает нам общую идею как отношений Всевышнего с миром, так и цели нашего служения и возвышений в наслаждениях будущего мира.

В свете этого мы постигаем, какая основная функция отведена нам в этом мире и что мы должны делать, чтобы достичь совершенства и приблизить весь мир к той цели, ради которой он создан.

РАСКРЫТИЕ ЕДИНСТВА ВСЕВЫШНЕГО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИДЕЯ ТВОРЕНИЯ

Основа, пронизывающая все действия Всевышнего от начала творения и до конца всех времён раскрытие Его единства, благословен Он:«... что нет никакого Властителя, кроме Него; и нет того, кто управлял бы миром или каким-то отдельным созданием, кроме Него; и нет препятствий для Него, и нет того, кто смог бы Ему помешать» (п. 36). К этому открытию Святой, благословен Он, ведёт всё созданное.

Более того, в будущем откроется, что все, выглядевшее так, как будто оно сопротивляется Его воле, на самом деле является инструментом, с помощью которого Всевышний реализует свою волю в мире. И благодаря этому Его единство раскроется ещё больше. «Нет дел малых или больших, которые бы не доказывали тебе Его намерение полное исправление, подобно тому, как сказано: “всё, что делают небеса к добру”» (п. 54). Понимание этого скрыто от нас сейчас, но откроется в будущем.

Также награда и безграничное наслаждение будущего мира раскрытие единства Его, благословен Он во всём великолепии. И уровни восхождения в мире награды это ступени глубины понимания, следующие одна за другой, до бесконечности.

Кроме того, «раскрытие единства» делает возможным само наше служение. Поскольку для раскрытия и яркого освещения единства необходимо было создать зло как альтернативную возможность обратной стороны, противостоящей воле Всевышнего и Его единству. И создаётся впечатление, что существование зла наносит ущерб единству Творца. Единство раскрывается посредством отрицания этой альтернативы; оно раскрывается, когда становится очевидным: всё, даже зло, происходит от Него, благословен Он, и управляется Им в глубочайшей мудрости, продвигаясь навстречу полному исправлению. Единство раскрывается полностью посредством полного отрицания (уничтожения) зла в будущем. Таким образом, «прояснение единства» требует создания недостатков и зла; а поскольку зло создано, появляется возможность выбора, так что благо, ожидающее нас в конце, будет получено не как подарок, а как награда за служение. И само раскрытие единства передано в наши руки.