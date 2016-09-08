Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Исследователь и каббалист

Рабби Моше-Хаим бар Яаков-Хай Луцатто, один из величайших знатоков сокровенного учения, родился в итальянском городе Падуя в 5467/1707/ году. Он получил широкое образование, наряду со святым языком Торы и арамейским языком, на котором написаны Талмуд и Зогар, владел древнегреческим и латынью, а также разговорными языками: французским и итальянским. В ранней юности начал изучать каббалу и уже к четырнадцати годам понимал и знал наизусть многие книги р. Хаима Виталя, отразившие учение р. Ицхака Лурии (Аризаля). В месяце сиван 5487/1727/ года, когда Рамха-лю (аббревиатура имени р. Моше-Хаим Луцатто) было всего двадцать лет, ему впервые открылся малах га-магид (ангел-вестник), который обучал его тайнам Торы. В возрасте тридцати шести лет р. Моше-Хаим Луцатто вместе с женой и сыном поднялся в Землю Израиля. Он побывал в Иерусалиме, но для жительства выбрал портовый город Акко, где несколькими веками ранее располагались знаменитые ешивы французских тосафи-стов и Рамбана. Рамхаль погиб во время эпидемии чумы, поразившей Акко в 5507/1747/ году. Похоронен в Тверии рядом с могилой р. Акивы.За свою короткую и полную драматических событий жизнь р. Моше-Хаим Луцатто написал десятки важнейших для иудаизма книг. В последующих поколениях имя Рамхаля стало духовным знаменем целого ряда направлений еврейской традиции - в том числе и таких, которые решительно противостояли друг другу. Лидеры хасидизма увидели в нем одного из своих величайших предтеч. Знаменитый Магид из Межерича, ближайший ученик Бааль-Шем-Това и его духовный наследник, утверждал, что «поколение Рамхаля неспособно было оценить его великую праведность, но, если бы Рамхаль родился в следующем поколении он стал бы главою народа». В то же время в р. Моше-Хаим Луцатто видели духовного вождя и миснагдим (противники хасидизма). Существуют свидетельства, что, когда Виленский Гаон прочитал книгу «Месилат Йешарим» («Путь праведных»), он принялся разыскивать ее автора, чтобы стать его учеником, - однако, к его великому разочарованию, выяснилось, что автор книги уже ушел из этого мира. Основоположник движения Мусар р. Исраэль Салантер, оппонировавший и хасидам, и ортодоксальным последователям Виленского Гаона, также видел в Рамхале своего величайшего предшественника и считал его книгу «Месилат Йешарим» шедевром еврейской мысли. Через четыре десятилетия после смерти Рамхаля начали издаваться его каббалистические труды. Так, в 5545/1785/ году в типографии украинского городка Корец, одной из столиц хасидизма, был напечатан трактат «Клах Питхей Хохма» («138 врат мудрости»), в котором разъяснялись многие сложнейшие мистические феномены, отраженные в учении Аризаля. В том же, 5545/1785 году в белорусском городе Шклов, одном из центров литовского еврейства, вышла в свет книга «Хокер у-Мекубаль» («Исследователь и каббалист»), -в форме диалога в ней сопоставляются два подхода к познанию мудрости Торы: путь интеллектуального исследования и путь прямого духовного постижения, свойственный каббале. Сегодня мы представляем эту книгу русскоязычному читателю в переводе р. Лейба-Александра Саврасова.

Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Исследователь и каббалист

Перевод рав Лейб Александр Саврасов

JEWISH BOOK ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА Иерусалим - Запорожье 5772 - 2012 ISBN 978-965-7392-36-2

Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Исследователь и каббалист - Отзыв

Просмотрев и проанализировав последний труд, - перевод книги нашего знаменитого учителя, великого мудреца Торы и каббалиста Рамхаля, могу сказать, что эта книга действительно соединяет читателя с глубочайшими и тонкими понятиями еврейской мудрости. По моему мнению, те, кто переводят такие книги на русский язык, делают важнейшую работу. В наше время, когда ослабли опоры святости и очень многие молодые люди теряются и отдаляются от основ настоящей веры, увлекшись искаженными источниками по каббале (тайной части Торы), эта книга поможет выявить различные ошибки и правильно взглянуть на вещи. Перевод этой книги на русский язык поддержит многих евреев, а для некоторых из них она будет в прямом смысле спасением. р. Игаль Полищук, Раввин и руководитель русскоязычных аврехим в йешиве «Ран», глава организации «Бээрот Ицхак».

Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Исследователь и каббалист - От издательства

Просмотрев и проанализировав последний труд, - перевод книги нашего знаменитого учителя, великого мудреца Торы и каббалиста Рамхаля, могу сказать, что эта книга действительно соединяет читателя с глубочайшими и тонкими понятиями еврейской мудрости. По моему мнению, те, кто переводят такие книги на русский язык, делают важнейшую работу. В наше время, когда ослабли опоры святости и очень многие молодые люди теряются и отдаляются от основ настоящей веры, увлекшись искаженными источниками по каббале (тайной части Торы), эта книга поможет выявить различные ошибки и правильно взглянуть на вещи. Перевод этой книги на русский язык поддержит многих евреев, а для некоторых из них она будет в прямом смысле спасением. р. Игаль Полищук, Раввин и руководитель русскоязычных аврехим в йешиве «Ран», глава организации «Бээрот Ицхак».

Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Исследователь и каббалист - Введение

Сказал исследователь: Мир тебе, брат, как хорошо, что ты пришел именно сейчас, когда я особенно нуждаюсь в тебе!

Каббалист: Как исследователь может нуждаться в каббалисте?! Ведь твой разум уже обошел все уголки Творения и завоевал их неопровержимой логикой! Чем же я могу помочь тебе?

Исследователь: Твоя хвала - всего лишь насмешка. Давай перейдем к делу. Я хочу поговорить с тобой совершенно откровенно, как к этому располагает наша дружба. Я читал и слышал некоторые положения вашей Каббалы, и мне они показались очень странными, ибо мои исследования полностью опровергают их. Но поскольку я вижу, что множество благочестивых следует этим путем, решил я узнать, что ты думаешь. Может быть, я услышу от тебя нечто такое, что даже если оно и не будет доказуемым, то, по крайней мере, не будет отвергнуто разумом, как это происходит сейчас, когда я не могу принять ничего из этого учения.

Каббалист: Я выполню твою просьбу и раскрою тебе полную истину. Как известно нам от тех, кто уже познал ее, главной пользой от этого будет то, что ты получишь от меня особое знание. Ты поймешь: все, что человек может постичь в исследованиях, ничтожно и путанно по сравнению с тем, что можно постичь с помощью истинной Каббалы. Об этом говоритписание: «Всевышний даст мудрость из уст Его, знание и понимание». А теперь «раскрой уста твои, и я наполню их»2.

Исследователь: Прежде всего, я хотел бы получить от тебя ясное представление о сфирот, которые вы постоянно упоминаете. Ведь я слышал о них вещи настолько странные, что теперь мне приходится сдерживаться из уважения к тебе, дабы не перейти с самого начала все границы вежливости, ибо я вынужден утверждать, что все это ерунда и бессмыслица.

Каббалист: Расскажи, что ты слышал об этом?

Исследователь: Слышал я, что есть Ацилут, и есть Брия, Йецира и Асия3, и Б.И.А. - это только свечение Ацилута. И здесь есть две составляющие: одна -Ацилут, являющаяся душой, называемой Б-жественной,

а другая часть - не Б-жественная, и она называется «миром разделения».

Каббалист: Ну и что ты скажешь об этом?

Исследователь: Клянусь тебе, мое недоумение столь велико и серьезно, что я даже не могу сформулировать все, что меня удивляет, ибо все это противоречит разуму и истинной вере!

Каббалист: Каким образом?

Исследователь: Ты должен выбрать одно из двух: либо эти миры - Б-жественность, либо нет!

Каббалист: Но ведь ты уже слышал, что Ацилут - это Б-жественность.

2 То есть «задавай вопросы, а я отвечу на них».

3 Все созданное делится на три мира, в духовном смысле находящихся один над другим. Это мир Асия (действия), самый нижний из них, мир Йецира (можно сказать, мир «образов»), еще называемый миром ангелов или миром речений, и мир Брия (Творения) - это мир замыслов. Вот что говорит об этом Рамхаль в книге «Путь Всевышнего»: «Еще необходимо знать, что всего есть четыре мира. А именно: наш мир, состоящий из двух частей: верхней и нижней, то есть части небесной, называемой «миром сфер», и фундамента, называемого «низшим миром». Вместе они составляют один мир (это мир Асия). Над этим миром есть мир ангелов - Йецира). А над ним - мир высших сил, источник Творения, упомянутый в первой части. Называется этот мир - «мир трона Всевышнего» (Брия). Еще выше можно различить совокупность влияний Всевышнего - открытие Его света, из которого возникают и от которого зависят все творения. По аналогии эта совокупность влияний тоже называется единым миром - «миром Б-жественности» (Ацилут). Однако заметь, что название «мир» можно применить к нему только как метафору, по причинам, которые будут объяснены ниже. Трем же предыдущим мирам это название соответствует на самом деле».

Исследователь: Если это Б-жественность, то как ты можешь говорить, что Б-жественность проистекает из Б-жественности? Ведь мы должны свести источник всех творений к абсолютному единству. Если этих источников много, как может осуществляться постоянное управление, без изменений и разрушений? Поэтому мы вынуждены понимать источник как абсолютное единство. И если так, то невозможно представить себе умножение миров, порождение их друг другом и возникновение друг из друга. Говоря начистоту, разве это далеко от представлений христиан, внесших понятие троицы, говоря, что Он един и Он тройственен, ибо, несмотря на то, что Он порождает нечто - все это остается единым?

Исследователь: Слышал я, что есть Ацилут, и есть Брия, Йецира и Асия3, и Б.И.А. - это только свечение Ацилута. И здесь есть две составляющие: одна -Ацилут, являющаяся душой, называемой Б-жественной.