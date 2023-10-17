Жак Рансьер - Невежественный учитель

В 1818 году с Жозефом Жакото, преподавателем французской литературы в университете Лувена, произошло интеллектуальное приключение. И это при том, что долгая, полная перипетий карьера должна была, казалось, обезопасить его, отметившего в 1789 году свое девятнадцатилетие, от каких-либо сюрпризов. Тогда он преподавал в Дижоне риторику и готовился стать адвокатом. Спустя три года Жакото оказался артиллеристом в вооруженных силах Республики. Затем при Конвенте последовательно занимал должности инструктора в Бюро пороха, секретаря военного министра и заместителя директора Политехнической школы. Вернувшись в Дижон, преподавал там анализ, идеологию идревниеязыки, чистую и трансцендентную математикуи право. В марте 1815 года высокая оценка соотечественников вопреки его желанию привела Жакото в депутатское кресло. Возвращение Бурбонов вынудило его к изгнанию, и, благодаря терпимости короля Нидерландов, он получил пост профессора на полставки. Жозеф Жакото воспользовался законом гостеприимства и рассчитывал провести в Лувене спокойные дни.

Случай распорядился иначе. Студенты быстро оценили лекции скромного преподавателя. Среди тех, кто хотел их посещать, многие не знали французского языка. Со своей стороны, Жозеф Жакото был полным профаном в голландском. Таким образом, не существовало языка, на котором он мог бы обучить их тому, чего они от него ждали. Тем не менее он хотел откликнуться на их пожелания, адля этого требовалось установить с ними минимальную связь через что-то общее. Между тем в Брюсселе как раз в это время вышло из печати двуязычное издание «Телемака». Что-то общее было найдено, и так в жизнь Жозефа Жакото вошел Телемак. Через переводчика он раздал книги студентам и попросил их, обращаясь за помощью к переводу, выучить французский текст наизусть. Когда они добрались до середины первой книги, он передал им, чтобы они постоянно повторяли то, что уже выучили, а остальное прочитали и были готовы пересказать. Это было чисто случайное решение, но вместе с тем в малом масштабе это был и философский опыт из разряда тех, которыми вдохновлялись в эпоху Просвещения. А Жозеф Жакото оставался в 1818 году человеком минувшего столетия.

Опыт, однако же, превзошел все его ожидания. Он попросил подготовленных таким образом студентов написать по-французски, что они думают о прочитанном. «Он ожидал чудовищных варваризмов, возможно, абсолютного бессилия. В самом деле, как этим лишенным каких бы то ни было объяснений молодым людям удастся справиться и разобраться со всеми трудностями нового для них языка? Не суть важно! Следовало посмотреть, куда их приведет эта наугад открывшаяся дорога, какими окажутся результаты такого отчаянного эмпиризма. Как же он был изумлен, обнаружив, что предоставленные самим себе ученики выпутались из этого затруднительного положения ничуть не хуже, чем многие французы! Так не достаточно ли для того, чтобы мочь, просто хотеть? Уж не выходит ли, что все люди в принципе способны понять то, что сделали и поняли другие?».

Жак Рансьер - Невежественный учитель

Пер. с фр. Виктора Лапицкого

М.: Музей современного искусства «Гараж», 2023, 152 с.

ISBN 978-5-6049359-7-2

Жак Рансьер - Невежественный учитель - Оглавление

I. Интеллектуальное приключение

Система объяснений

Случай и воля

Учитель как раскрепоститель

Круг силы

II. Урок невежды

Остров книги

Калипсо и слесарь

Учитель и Сократ

Что может невежда

Каждому свое

Слепой и собака-поводырь

Все во всем

III. Разум равных

Мозги и листья

Внимательное животное

Воля, обслуживаемая интеллектом

Принцип правдивости

Разум и язык

И я, я тоже художник!

Урок поэтов

Сообщество равных

IV. Общество презрения

Законы тяготения

Страсть к неравенству

Риторическое безумие

Высшие низшие

Царь-философ и суверенный народ

Как разумно бездумствовать

Речь на Авентине

V. Раскрепоститель и его обезьяна