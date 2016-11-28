Майрон Раш - основатель и президент консультативной фирмы „Системы подготовки менеджеров", которая специализируется на обучении и консультировании предприятий и христианских организаций. Его семинары и доклады о библейских принципах менеджмента пользуются большой популярностью в США.

Раш обладает богатым профессиональным опытом. Многие предприятия и государственные учреждения, в том числе министерство образования и социальных вопросов в Вашингтоне воспользовались его помощью консультанта по менеджменту.

Раш имеет степень магистра общественных наук и педагогики Центром университета штата Миссури. Он работал в качестве доцента по вопросам менеджмента и руководства на факультете усовершенствования профессий колледжа Меза, колледжа в Восточной Юте и колледжа Навахо. Он является автором книги о совместном принятии решений в сфере частного предпринимательства.

Майрон Раш - Менеджмент - Библейский путь

Типография: Ebner Ulm Meda, Canada

Перевод и оформление: Логос Издательство Логос

Potsdamer Str. 115, 4800 Bielefeld 17, Germany 1991

Майрон Раш - Менеджмент - Библейский путь - Содержание

Об авторе

Предисловие

1. Библейский путь менеджерства

2. Ваш самый ценный капитал

3. Рабочая атмосфера

4. Дух коллективизма

5. Отношения между людьми

6. Планирование

7. Принятие решений и решение проблем

8. Стратегия успешной коммуникации

9. Когда и как давать поручения?

10. Дорожите временем

И. Отношение к делу и производительность труда

12. Оценка производительности

13. Производственные конфликты

14. Эффективное руководство

15. Менеджер-христианин и общество

Майрон Раш - Менеджмент - Библейский путь - Предисловие

В качестве консультанта по менеджменту, докладчика и совладельца производственной фирмы я располагаю непосредственными фактами о все большей нехватке хорошего руководства и квалифицированного менеджмента в деловом мире и христианских организациях. Современный технический прогресс и обусловленная им напряженность вследствие неустойчивых производственных отношений заставили руководящие силы осознать необходимость усовершенствования навыков руководства.

Однако, христиане не могут закрывать глаза на то, что философия менеджмента и управления часто входит в конфликт с христианскими ценностями. Руководители-христиане ищут альтернативы. Задачей этой книги является предложить ее.

Я старался сосредоточить внимание на библейском подходе к руководству и менеджменту. Я попробовал показать различные механизмы менеджмента, необходимые для развития и сохранения успешного предприятия или успешной христианской организации, а также дать им библейское обоснование.

В некотором отношении работа над этой книгой далась мне нелегко. Я хочу обратиться к бизнесменам-христианам, чтобы они в своих мирских предпринимательствах руководствовались положениями Библии. Одновременно я обращаюсь к руководителям христианских организаций. Без сомнения, большинство принципов применимо к тем и другим.

В этой книге не говорится о том, как можно стать духовным руководителем - хотя я был бы счастлив, если бы читатель стал более зрелым в духовном плане. Однако, основное ударение в книге делается на то, как можно руководить людьми, организациями и предприятиями по библейскому образцу.

Я попытался показать скорее практический, чем философский аспект руководства и менеджмента. Вместо того, чтобы изобретать производственные примеры, я привел много случаев из собственной практики. При этом я изменил названия фирм и организаций в интересах защиты их личных прав.

Работая в последние годы в качестве консультанта менеджеров, я наблюдал, что можно учиться, не применяя усвоенное. Поэтому, с целью облегчить применение изложенного, в книге неоднократно даются задания для применения в личной практике.

Я искренно молюсь, чтобы после прочтения этой книги Вы, так же как и Ваша фирма или организация, работали эффективнее и продуктивнее. Кроме того, я молюсь о том, чтобы Вы, как руководитель, послужили примером для многих неверующих руководителей и бизнесменов в поисках Божьего водительства в повседневной работе.

Майрон Д. Раш