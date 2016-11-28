Раш - Менеджмент
Майрон Раш - основатель и президент консультативной фирмы „Системы подготовки менеджеров", которая специализируется на обучении и консультировании предприятий и христианских организаций. Его семинары и доклады о библейских принципах менеджмента пользуются большой популярностью в США.
Раш обладает богатым профессиональным опытом. Многие предприятия и государственные учреждения, в том числе министерство образования и социальных вопросов в Вашингтоне воспользовались его помощью консультанта по менеджменту.
Раш имеет степень магистра общественных наук и педагогики Центром университета штата Миссури. Он работал в качестве доцента по вопросам менеджмента и руководства на факультете усовершенствования профессий колледжа Меза, колледжа в Восточной Юте и колледжа Навахо. Он является автором книги о совместном принятии решений в сфере частного предпринимательства.
Майрон Раш - Менеджмент - Библейский путь
Типография: Ebner Ulm Meda, Canada
Перевод и оформление: Логос Издательство Логос
Potsdamer Str. 115, 4800 Bielefeld 17, Germany 1991
Майрон Раш - Менеджмент - Библейский путь - Содержание
Об авторе
Предисловие
1. Библейский путь менеджерства
2. Ваш самый ценный капитал
3. Рабочая атмосфера
4. Дух коллективизма
5. Отношения между людьми
6. Планирование
7. Принятие решений и решение проблем
8. Стратегия успешной коммуникации
9. Когда и как давать поручения?
10. Дорожите временем
И. Отношение к делу и производительность труда
12. Оценка производительности
13. Производственные конфликты
14. Эффективное руководство
15. Менеджер-христианин и общество
Майрон Раш - Менеджмент - Библейский путь - Предисловие
В качестве консультанта по менеджменту, докладчика и совладельца производственной фирмы я располагаю непосредственными фактами о все большей нехватке хорошего руководства и квалифицированного менеджмента в деловом мире и христианских организациях. Современный технический прогресс и обусловленная им напряженность вследствие неустойчивых производственных отношений заставили руководящие силы осознать необходимость усовершенствования навыков руководства.
Однако, христиане не могут закрывать глаза на то, что философия менеджмента и управления часто входит в конфликт с христианскими ценностями. Руководители-христиане ищут альтернативы. Задачей этой книги является предложить ее.
Я старался сосредоточить внимание на библейском подходе к руководству и менеджменту. Я попробовал показать различные механизмы менеджмента, необходимые для развития и сохранения успешного предприятия или успешной христианской организации, а также дать им библейское обоснование.
В некотором отношении работа над этой книгой далась мне нелегко. Я хочу обратиться к бизнесменам-христианам, чтобы они в своих мирских предпринимательствах руководствовались положениями Библии. Одновременно я обращаюсь к руководителям христианских организаций. Без сомнения, большинство принципов применимо к тем и другим.
В этой книге не говорится о том, как можно стать духовным руководителем - хотя я был бы счастлив, если бы читатель стал более зрелым в духовном плане. Однако, основное ударение в книге делается на то, как можно руководить людьми, организациями и предприятиями по библейскому образцу.
Я попытался показать скорее практический, чем философский аспект руководства и менеджмента. Вместо того, чтобы изобретать производственные примеры, я привел много случаев из собственной практики. При этом я изменил названия фирм и организаций в интересах защиты их личных прав.
Работая в последние годы в качестве консультанта менеджеров, я наблюдал, что можно учиться, не применяя усвоенное. Поэтому, с целью облегчить применение изложенного, в книге неоднократно даются задания для применения в личной практике.
Я искренно молюсь, чтобы после прочтения этой книги Вы, так же как и Ваша фирма или организация, работали эффективнее и продуктивнее. Кроме того, я молюсь о том, чтобы Вы, как руководитель, послужили примером для многих неверующих руководителей и бизнесменов в поисках Божьего водительства в повседневной работе.
Майрон Д. Раш
Благодарю.
добрый день. Как можно почитать эту книгу?
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Приветствую! Подскажите пожалуйста, как можно скачать эту книгу? (не получается)