Рашнелл Скваир - Когда Бог подмигивает - О том, как Бог ведет нас по жизни с помощью «случайных совпадений»

Случалось ли тебе, дорогой Читатель, почему-то вспомнить о человеке, с которым ты не пересекался многие годы, а затем — буквально на следующий день —столкнуться с ним на улице?

А не бывало ли так, что тебя отказывались принять на работу в одном месте будто специально для того, чтобы вскоре ты смог получить более выгодное предложение в другом?

И не ты ли, перед тем как стереть из памяти эти на первый взгляд случайные эпизоды, говорил себе: «Ин- те-ре-е-есно! Это случайность или нечто большее?»

И наконец, что заставило тебя взять в руки именно эту книгу!

Случайность?

Или, может, тебе захотелось побольше узнать о себе и о тех встречающихся тебе на жизненном пути таинственных указателях, которые я и называю словами «Бог подмигивает»? Ведь именно эти «указатели» заставляют нас встречаться с теми или иными людьми или искать новые жизненные пути. Эти «указатели» порой направляют нас в такие ситуации, каких мы совсем не ожидали!

Ведь ты и сам давно догадывался о том, что случайности (моменты, когда Бог подмигивает тебе) — это краткая информация, которую ты получаешь, путешествуя по жизни. Такая информация не дает сбиться с «главной дороги», проложенной специально для тебя.

Считай, что эта книга — просто еще один мост на пути к самопознанию.

• Усвоив первую часть этой книги, ты научишься управлять своим зрением, чтобы увидеть главную дорогу, которая уготована тебе Высшими Силами космоса.

• Затем из второй части ты узнаешь о том, как использовать «случайные совпадения» для того, чтобы сделать свой жизненный путь прямым и ровным. Ты даже научишься создавать собственные «совпадения», и тогда Бог будет все чаще подмигивать в ответ на твои мечты и желания. Эта книга расскажет тебе о других людях (кстати, многие из них очень знамениты), которые, как и ты, научились понимать, что хочет сказать Бог, когда подмигивает нам. Эти люди научились пользоваться знаками, посылаемыми нам свыше.

• В части третьей ты найдешь массу занимательных историй, показывающих, как Бог, подмигивая нам, ведет нас по жизни во всех ее сферах: в личных взаимоотношениях, в карьере, в искусстве и в спорте.

Перед тем как ты начнешь учиться распознавать удивительные моменты, когда Бог тебе подмигивает, я попрошу тебя приготовиться мыслить и действовать так, чтобы воспользоваться возможностями, о существовании которых ты даже не подозревал. Эти возможности откроются тебе, когда ты прочтешь эту книгу. Я попрошу тебя настойчиво добиваться поставленной цели, сколь бы далекой она ни казалась.

Рашнелл Скваир - Когда Бог подмигивает - О том, как Бог ведет нас по жизни с помощью «случайных совпадений»

Перев. с англ. С. Важненко. — М.: ООО Издательский дом «София», 2004. — 208 с.

ISBN 5-9550-0394-0

Рашнелл Скваир - Когда Бог подмигивает – Содержание

Выражение благодарности

Введение

Часть первая Открой глаза — Бог тебе подмигивает

1 Неслучайные «совпадения»

2 Ты — часть Вселенной, где все предопределено

3 Когда картина не смещается в рамки

4 Поверь в мечту и в свои силы

Часть Вторая Что делать, когда Бог подмигивает

5 Загадай желание

6 Решительно следуй тропой своей судьбы

7 Постигай смысл Его знаков

Часть третья «Совпадения» в нашей жизни

8 Сплетения судеб

9 Случайности в семейной жизни

10 Когда случай спасает жизнь

11 Случайности в конце пути

12 Совпадения в истории

13 «Совпадения» в искусстве

14 «Совпадения» в спорте

15 Случайности в бизнесе и карьере

16 Маленькие сюрпризы судьбы

Заключение