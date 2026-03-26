Рассел - Дьявол

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Эта книга об истории, а не о теологии. В ней рассматривается не метафизическое учение о Дьяволе, а представление о нем в человеческом сознании. Историческая наука не способна установить, существует ли Дьявол на самом деле. Тем не менее, историк может предположить, что люди действовали так, словно Дьявол все-таки существует. Зло, то есть причинение боли чувствующему существу, является одной из наиболее древних и сложных проблем человеческого существования. Во многих культурах зло часто оказывалось персонифицированным. В этой книге представлена история той персонификации зла, которую я, для ясности, назвал Дьяволом.

Джеффри Бартон Рассел - Дьявол. Восприятие зла с древнейших времен до раннего христианства

Санкт-Петербург: Издательская группа «Евразия», 2001 г. — 408 с.

ISBN 5-8071-0063-8

Джеффри Бартон Рассел - Дьявол. Восприятие зла с древнейших времен до раннего христианства - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ОРИГИНАЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ

ДЬЯВОЛ

  • Глава I. Проблема зла

  • Глава II. В поисках Дьявола

  • Глава III. Дьявол на Востоке и на Западе

  • Глава IV. Зло в классическом мире

  • Глава V. Древнееврейские персонификации зла

  • Глава VI. Дьявол в Новом Завете

  • Глава VII. Лик Дьявола

ПРИМЕЧАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛИ

Указатель основных понятий

Предметный указатель

Мифологический указатель

Указатель географических названий

Указатель имен

