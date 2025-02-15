Рассел Джеффри - Феномен колдовства в Средневековье

Чтобы понять феномен ведовства, мы должны погрузиться в мрачные глубины нашего разума. В попытках избежать столкновения с человеческим злом мы приручили ведьму и сделали ее комичной, надев на нее остроконечную шляпу и посадив на метлу для развлечения детей на Хэллоуин. Наделив ее такими нелепыми чертами, мы можем легко изгнать ее из своих мыслей, а также можем убедить наших детей — и самих себя, — что «ведьм не существует». Однако кое-что все же есть или, по крайней мере, было. Феномен, на протяжении веков занимавший умы людей, от самого неграмотного крестьянина до самого образованного философа или ученого, приведший к пыткам и смерти сотен тысяч, не может быть ни шуткой, ни иллюзией.

И все же если в основе мира и лежит страдание, то в сердце страдания заключена глубокомысленная комедия. Христос — это Бог тех, кто умеет смеяться, и, как отметил Питер Бергер, чувство юмора — одна из христианских добродетелей, позволяющая нам видеть сквозь лицемерие и притворство мира. Осознав, что любая точка зрения относительна, и начав замечать не только чужие глупости, но и свои собственные, мы перестаем относиться к себе с прежней серьезностью. В пугающей, пронзительной комедии Фланнери О’Коннор’ взрыв пророческого смеха разрушает комфортные иллюзии мира. Ведовство — это человеческая комедия, в которой пророческий дух способен различить безумие, неотъемлемо присущее и соприродное роду человеческому.

Поэтому изучение феномена ведовства имеет фундаментальное значение для понимания человека. Оно проливает свет на теологию. Способствует пониманию индивидуальной и социальной психологии. Оно занимает особое место в истории и социологии идей, в изучении народных верований, в истории социального протеста, в истории Церкви и религиозных гонений. В этой книге, в некоторых смыслах относящейся к области социологии знания, исследуется, почему в конкретное время и в конкретном месте извечная человеческая глупость и порочность привели к появлению феномена ведовства. Нам предстоит ответить на несколько главных вопросов о том, как возник подобный феномен, как он развивался в Средние века, кто и в какой мере признавал его существование.

История фольклора и народной религии помогает нам поместить европейское ведовство в контекст социологии знания. Мы должны оценить, в какой степени этот феномен можно рассматривать как нормальный в плане сходства с верованиями и практиками колдовства в других обществах, например у китайцев или у индейцев племени Навахо, и до какой степени он был ненормальным и несвойственным западному христианскому обществу.

Ведовство также играло важную роль в истории социального протеста. Одновременное появление к концу Средневековья многочисленных движений — флагеллантов, танцоров, милленариев, мистиков и других — указывает на то, что чума, голод, войны и стремительные социальные изменения спровоцировали мощные общественные волнения. Как всегда бывает в обществе, в котором религиозные ценности превалируют, эти движения облекались в религиозную форму. Позднее, когда в западном сознании деньги заняли место Христа одесную Бога, народное недовольство все чаще стало выражаться в экономических формах.

Рассел Джеффри - Феномен колдовства в Средневековье

Джеффри Рассел; пер. с англ. А. Ефременко.

Москва : Издательство ACT, 2024. — 416 с. — (История и наука в деталях).

ISBN 978-5-17-147614-4

Рассел Джеффри - Феномен колдовства в Средневековье - Содержание

Благодарности

Глава 1. Понятие ведовства

Глава 2. Ведовство в истории

Глава 3. Изменения в языческих верованиях (300-700 гг.)

Глава 4. Народоное ведовство и ересь (700-1140 гг.)

Глава 5. Демонология, катаризм н ведовстве (1140-1230 гг.)

Демонология

Ученые и народные основы ведовства

Народное ведовство и ересь (1140-1230 гг.)

Глава 6. Антнниманство, схоластика к инквизиция (1230-1300 гг.)

Народная культура

Ересь

Схоластика

Репрессии и инквизиция

Ведьмы-еретики

Глава 7. Ведовство и бунт в средневековой обществе (1300-1300 гг.)

Интеллектуальные оценки и юридические репрессии

Bonae (хорошие женщины) и дикая охота

Ересь и ведовство

Политические процессы по обвинению в колдовстве

Глава 8. Начало охоты на ведьм (1360-1427 гг.)

Репрессии против ведьм

Второстепенные судебные процессы над ведьмами (1360-1427 гг.)

Крупные судебные процессы над ведьмами, не связанные с другими ересями

Ересь и ведовство

Глава 9. Формирввание классического образа феномена ведьм (1427-1486 гг.)

Репрессии против ведьм

Ересь и ведовство в XV веке

Суды над ведьмами в 1427-1486 гг.

Пьер Валлен и Мария-целительница

Политические суды

Глава 10. ведовство в сознании средневеиового человека

Приложение

Примечания

Библиография

Указатель