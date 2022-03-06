«Главное в истории литературы». Какое подходящее и вместе с тем парадоксальное название. Подходящее, потому что литература, или совокупность художественных произведений, в том числе романов, не что иное, как повествовательная машина. Это история не только о самих историях, но и о том, как они стали узнаваемыми, осмысляемыми и функциональными. А парадоксально название потому, что форма повествования, используемая в этой книге, — короткий рассказ — существенно отличается от той, о которой книга повествует, — от романа. Можно ли передать историю литературы в коротких рассказах? Не подойдут ли больше трехэтажные, солидные, тяжеловесные формы — скажем, романы воспитания наподобие «Дэвида Копперфилда» или «Годов учения Вильгельма Мейстера» ? Ведь роман — это марафон, а не спринт, эпическая поэма, а не хайку; роман не рассказ.

Книга, которую вы собираетесь прочитать, или пролистать, или просмотреть, через короткие рассказы дает общее представление о большой прозе. Такое парадоксальное свойство — одна из сильных сторон этого издания. Осознать повествовательную мощь короткого рассказа может помочь Эрнест Хемингуэй, у которого хорошо получалось писать и романы, и рассказы. Рассказ, по его словам, несмотря на свою краткость, идеальный проводник, обладающий всей монументальностью нарратива; подобно айсбергу, чья основная масса скрывается под водой, он черпает свою силу главным образом не из сказанного, а из того, что остается невысказанным, — тех структур, что всегда молчаливо таятся под поверхностью. «Величавость движения айсберга в том, — пишет Хемингуэй, — что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды». Автор короткого рассказа вынужден «опустить» большую часть того, что знает, но «читатель почувствует все опущенное так же сильно».

Таким образом, рассказ подпитывает и то, о чем в нем говорится, и то, о чем умалчивается. В коротких рассказах, представленных на страницах этой книги, творится такая же алхимия — здесь многое выражается через опущение деталей. Все, что вам предстоит прочесть, автор сжал до крайней степени, а потом сжал еще немного. Перед вами схематичные наброски индивидуальных произведений («Улисса», «Золотой тетради», «В поисках утраченного времени»), и каждый из них — образчик лаконичности. Взятые вместе, они устраивают читателю стремительную экскурсию по истории литературы и истории романа; книга основана на анализе шестидесяти семи тщательно отобранных прозаических произведений, охватывающих период в тысячу лет и десятки имен — от Сикибу до Ферранте. Затем анализируется в целом то, как эти романы устроены, как они работают, какие используют приемы, темы и жанровые элементы.

Рассел Генри - Главное в истории литературы. Ключевые произведения, темы, приемы, жанры

пер. с англ. Ю.Змеевой ; науч. ред. А. Михальская

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. 224 с. : ил.

Серия "Главное в истории"

ISBN 9 78-5-00195-156-8

Рассел Генри - Главное в истории литературы. Ключевые произведения, темы, приемы, жанры

Предисловие

Введение

Как пользоваться книгой

ЖАНРЫ

Исторический

Комический

Плутовской

Приключенческий

Антироман

Автобиографический

Эпистолярный

Роман воспитания

Фантастика и фэнтези

Хоррор (роман ужасов)

Триллер

Роман о природе

Реалистический

Детский

Новелла (повесть)

Психологический

Роман с ключом

Запрещенный

Роман о любви

Роман-река

Роман — поток сознания

Военный

Мистический

Философский

Модернистский

Аллегорический

Постмодернистский

Квир-роман

Детективный

Эротический

Сага

Магический реализм

Феминистский

Научно-фантастический

Роман-диалог

Политический

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Повесть о Гэндзи, Сикибу

Гаргантюа и Пантагрюэль, Рабле

Дон Кихот, Сервантес

Принцесса Клевская, Лафайет

Робинзон Крузо, Дефо

Тристрам Шенди, Стерн

Страдания юного Вертера, Гёте

Эвелина, Бёрни

Гордость и предубеждение, Остин

Франкенштейн, Шелли

Утраченные иллюзии, Бальзак

Граф Монте-Кристо, Дюма (отец)

Джейн Эйр, Бронте

Моби Дик, Мелвилл

Мадам Бовари, Флобер

Большие надежды, Диккенс

Алиса в Стране Чудес, Кэрролл

Преступление и наказание, Достоевский

Война и мир, Толстой

Мидлмарч, Элиот

Приключения Гекльберри Финна, Твен

Жерминаль, Золя

Сердце тьмы, Конрад

Век невинности, Уортон

Улисс, Джойс

Волшебная гора, Манн

Процесс, Кафка

Великий Гэтсби, Фицджеральд

В поисках утраченного времени, Пруст

Шум и ярость, Фолкнер

Прощай, оружие! Хемингуэй

На Западном фронте без перемен, Ремарк

Волны, Вулф

Мастер и Маргарита, Булгаков

Посторонний, Камю

Человек без свойств, Музиль

Скотный двор, Оруэлл

Один в Берлине, Фаллада

Моллой, Беккет

Над пропастью во ржи, Сэлинджер

Иди, вещай с горы, Болдуин

Властелин колец, Толкин

Лолита, Набоков

Мегрэ и тело без головы, Сименон

Каирская трилогия, Махфуз

Леопард, Лампедуза

Распад, Ачебе

Жестяной барабан, Грасс

Убить пересмешника, Ли

Золотая тетрадь, Лессинг

Сто лет одиночества, Маркес

Волшебник Земноморья, Ле Гуин

Случай Портного, Рот

Радуга земного тяготения, Пинчон

Поцелуй женщины-паука, Пуиг

Сияние, Кинг

Имя розы, Эко

Любовник, Дюрас

Рассказ служанки, Этвуд

Возлюбленная, Моррисон

Земля, Пак

Хроники заводной птицы, Мураками

Бесчестье, Кутзее

2666, Боланьо

Половина желтого солнца, Адичи

Моя борьба, Кнаусгор

Моя гениальная подруга, Ферранте

ТЕМЫ

Любовь

Адюльтер

Вера

Семья

Индивид и общество

История

Конфликт

Взросление

Секс

Деньги

Из грязи в князи

Побег

Человек и природа

Художник и общество

Идеи

Психология

Классовое общество

Образование

Смерть

Судьба

Человек против машины

Преступление и наказание

Сельская жизнь

Утопия

ПРИЕМЫ

Начало

Конец

Аллюзия

Диалог

Повествование от лица нескольких персонажей

Путешествия во времени / альтернативная история

Трагический изъян

Высокий/низкий жанр

Сюжет и фабула

Сатира

Имена

Типы рассказчиков

Идея литературного произведения

Сочувствие и эмпатия

Символизм

Пародия

Историзмы и архаизмы

Кульминация

Антропоморфизм и олицетворение

Предзнаменование

Обрамление

Место действия

Ретроспектива

Образный язык

Пурпурная проза

Правки

Алфавитный указатель

Источники иллюстраций