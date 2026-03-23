Джеффри Рассел - Князь Тьмы
Издательство: Евразия, 2002 г.
Твердый переплет, 448 стр.
ISBN 5-8071-0098-0
Тираж: 2000 экз.
Настоящая книга представляет собой общий контур истории этих представлений, изложенный в одном томе. Автор ставит себе задачей изложить в обобщающем труде историю Дьявола в западном мире от самого начала и до наших дней, ориентируясь при этом не только и не столько на академическую, сколько на самую широкую публику.
Основываясь в основном на том же материале, который использовался в предыдущих четырех книгах, он стремится избежать излишней детализации и огромных примечаний, сосредотачивая внимание читателя `на наиболее важных вопросах этой истории и показывая глубочайшие ее подводные течения.
Джеффри Рассел - Князь Тьмы - Содержание
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава I. ЗЛО
Глава II ДЬЯВОЛ В МИРЕ
Глава III. БЛАГОЙ Господь и Дьявол
Глава IV. ХРИСТОС и силы ЗЛА
Глава V. САТАНА и ЕРЕСИ
Глава VI. ДУАЛИЗМ и ПУСТЫННИКИ
Глава VII. КЛАССИЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Глава VIII. ЛЮЦИФЕР НАРОДНЫЙ и ЛЮЦИФЕР элиты
Глава IX. СХОЛАСТЫ, поэты и ДРАМАТУРГИ
Глава X. НОМИНАЛИСТЫ, мистики и КОЛДУНЫ
Глава XI. Дьявол и РЕФОРМАТОРЫ
Глава XII. НА ТРОНЕ ЦАРСКОМ
Глава XIII. ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ АДА
Глава XIV. От РОМАНТИЗМА к НИГИЛИЗМУ
Глава XV. ИНТЕГРАЦИЯ ЗЛА
Глава XVI. ОСВЕНЦИМ и ХИРОСИМА
Глава XVII. СМЫСЛ ЗЛА
УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ в ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ, ОТРАЖАЮЩИХ ДВОЙСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР БОГА
Дьявол в Новом ЗАВЕТЕ
No comments yet. Be the first!