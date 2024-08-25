Рассел – Колдовство и ведьмы в Средние века
Тот, кто понял, что любая точка зрения есть не более чем «случайность», кто научился видеть наравне с глупостью других свою собственную глупость, уже не может слишком серьезно относиться к себе. В страшной, обжигающей комедии Фланнери О'Коннор взрыв пророческого смеха сокрушает все утешительные иллюзии этого мира. Ведовство — это человеческая комедия, пророчествующая об извечной, неотъемлемой глупости человека.
Поэтому исследование ведовства имеет фундаменталное значение для понимания человека. Оно проливает свет на теологию. Оно обогащает наши знания об индивидуальной и социальной психологии. Особую важность оно приобретает в контексте истории и социологии идей, в контексте изучения народных верований, истории социального протеста, истории церкви и гонений со стороны церкви.
Джеффри Бартон Рассел – Колдовство и ведьмы в Средние века
Санкт-Петербург: Издательская группа «Евразия», 2001 г. — 480 с.
ISBN 5-8071-0088-3
Джеффри Бартон Рассел – Колдовство и ведьмы в Средние века – Содержание
От издательства
Благодарности
- Глава I. Определение ведовства
- Глава II. Ведовство в истории
- Глава III. Трансформация язычества с 300 по 700 гг
- Глава IV. Народное ведовство и ересь с 700 по 1140 гг
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Глава V. Демонология, катарская ересь и ведовство с 1140 по 1230 гг
- Демонология
- Интеллектуальные и народные основы ведовства
- Ведовство и ересь, с 1140 по 1230 гг
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Глава VI. Антиномизм, схоластика и инквизиция с 1230 по 1300 гг
- Народная культура
- Ересь
- Схоластика
- Репрессии и инквизиция
- Ведьмы и ересь
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Глава VII. Ведьмы и мятеж в средневековом обществе, с 1300 по 1360 гг
- Интеллектуальная и юридическая оценка ведовства
- Bonae res и дикие скачки
- Ересь и ведовство
- Политические процессы над ведьмами
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Глава VIII. Начало охоты на ведьм, с 1360 по 1427 гг
- Борьба с ведьмами
- Незначительные эпизоды в истории ведовства с 1360 по 1427 гг
- Основные ведовские процессы, не связанные с другими ересями
- Ересь и ведовство
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Глава IX. Формирование классического образа ведьмы, с 1427 по 1486 гг
- Борьба с ведьмами
- Ересь и ведовство в XV веке
- Ведовские процессы, 1427—1486 гг
- Пьер Валлен и Мария-врачевательница
- Политические процессы
- Глава X. Ведовство и средневековое мировоззрение
Примечания
Библиография
Указатели
Джеффри Бартон Рассел – Колдовство и ведьмы в Средние века – Определение ведовства
В эпоху Средневековья социально-религиозные формы протеста были направлены против церкви. В истории христианства ведовство является лишь эпизодом в долгой борьбе между властью и порядком с одной стороны и пророчеством, и бунтом с другой. Развитие средневекового ведовства тесно связано с развитием ереси, с борьбой за право выражения религиозных чувств вне рамок, установленных церковью. Иногда во главе этой борьбы стояли фанатики: их убежденность в собственной правоте позволяла им оправдать любые, даже самые крайние, эксцессы — главное, чтобы последние наносили вред общественному устройству.
Поскольку всякий вызов власти церкви по средневековым понятиям являл собой угрозу общественному порядку и трактовался как вызов самому Богу, то общество, естественно, реагировало на ересь и колдовство репрессивными мерами. Члены епископальных, светских и инквизиционных судов считали себя защитниками Бога. В большинстве своем эти люди были движимы не корыстью, их даже нельзя назвать безнравственными людьми. Скорее, они пошли на поводу неиссякаемой человеческой слабости — склонности к самообману — и были захвачены священническим лицемерием. Пожалуй, самым справедливым обвинением в их адрес будет обвинение в «ложной преданности — готовности поступиться правом выбора во имя вымышленной необходимости». Так ли уж странно, что люди мучили и убивали друг друга во славу Князя мира, если в Дрездене и Май Ле одни люди мучили и убивали других во имя демократии и свободы? Жестокость непростительна ни в бунтовщике, ни в инквизиторе. Понять не значит простить. Терпимость, доведенная до попустительства, до готовности терпеть разрушение процессов, которые служат гарантией терпимости, невыносима. Но наша задача не в том, чтобы осудить фанатика или инквизитора, — мы должны распознать их в своей собственной душе, сколь бы страшно это ни было для нас.
В те времена, когда церковь и общество были неотделимы друг от друга, колдуны и ведьмы являли собой олицетворение протеста. Современные представления о ведьме как о беззубой старой карге в остроконечном колпаке, с черным котом и помелом, несомненно, уходят корнями в прошлое, но этот карикатурный образ не имеет большой исторической ценности. Однако найти лучшее определение совсем непросто. Вряд ли нам следует здесь стремиться к точности, ведь любое определение — это плод человеческих измышлений, и оно не обязательно совпадает с объективной реальностью, но мы вправе требовать, чтобы определение было адекватным. Самым разумным подходом к определению феномена ведовства представляется признание его как феномена человеческого восприятия. В этом случае мы получим не статичное, а динамичное определение, ибо сам термин «ведовство» в разные времена и применительно к разным культурам использовался для обозначения очень широкого круга явлений, что сделало его крайне размытым.
спасибо