В октябре 1996 года Опра Уинфри представила многомиллионной аудитории книгу «Код души», автор которой, высокий седовласый джентльмен с орлиным профилем — доктор Джеймс Хиллман — мгновенно стал национальным феноменом. Его идея была революционной: жизнь человека определяется не только генами или средой, но ведома даймоном — внутренней фигурой воображения, которая «подталкивает» нас к нашему истинному призванию. Хиллман сравнивал этот процесс с желудем, который уже содержит в себе невидимый образ будущего дуба. Чтобы понять свою судьбу, нужно уметь «читать жизнь задом наперед», распознавая знаки призвания в самых ранних детских привычках.

Первая часть биографии, написанной Диком Расселом, исследует истоки этого выдающегося ума. Путь Хиллмана начинается в Атлантик-Сити, в атмосфере семейного отельного бизнеса и Великой депрессии, где среди променадов и соленых брызг Атлантики зарождался его собственный даймон. Книга прослеживает годы взросления во время войны, службу на флоте и судьбоносное прибытие в послевоенную Европу. Читатель следует за молодым Хиллманом через Париж и Дублин, где он погружается в литературную жизнь журнала «Энвой», спорит с поэтами в пабах и ищет свой голос в Тринити-колледже.

Особое место в томе занимают «Африканское испытание» и путешествие на Восток. Опыт жизни среди племен динка в Конго и пребывание во дворце Махди в Судане сформировали его уникальный взгляд на «значение животного» и первобытные образы психики. Основатель архетипической психологии предстает здесь не только как ученый, отделивший свое учение от юнгианства, но и как искатель приключений, чья личная история столь же многогранна, как и его теории. Это глубокое исследование жизни человека, ставшего для многих «мудрейшим из тех, о ком вы никогда не слышали».

Дик Рассел — Жизнь и идеи Джеймса Хиллмана. Часть 1

Предисловие Сону Шамдасани. Комментарии Скотта Беккера. — «Касталия», 2026. — 368 с.

ISBN 978-5-907969-92-6

Дик Рассел — Жизнь и идеи Джеймса Хиллмана — Содержание