Рассказ бывшего каторжника

Прозвище «Смоленый» Павел получил еще в вось- / V ми летнем возрасте при особых обстоятельствах, о которых будет рассказано ниже. Настоящая его фамилия — Тихомиров, он сын крестьянина одной из беднейших деревушек Могилевской губернии. Семья Тихомировых состояла из отца, матери и двух малолетних детей — десятилетней Шуры и восьмилетнего Паши.

Эта православная семья была дружной, мирной и пользовалась уважением не только односельчан, но и церковного причта: у них по праздникам бывал и играл в карты с хозяином даже местный священник. Играли не на деньги, а просто, чтобы «убить» время: то в «дурачка», то в «носы», причем проигравшему били картами по носу. Когда у кого-нибудь из игравших были деньги, детей посылали за водкой, после этого у всех было веселое настроение, а «батюшка» оправдывал себя ложно, говоря: «Умеренно пить не грешно; Сам Господь любил веселье и претворил воду в вино на браке в Кане Галилейской».

Дети с интересом наблюдали, как нос священника краснел не то от водки, не то от ударов картами, которые особенно ловко наносил обычно выигрывающий отец. Добряк священник только покрякивал, говоря: «Претерпевший же до конца, спасется» (Мф. 10:22); и говорил при этом: «И на нашей улице будет праздник; тогда держись, брат, и ты, ибо написано: “Не оставайтесь должными никому” (Рим. 13:8) и “Какою мерою мерите, такою и вам от- мерится” (Мф. 7:2)».

Но вот однажды веселой жизни пришел конец. Следовавшие один за другим неурожаи заставили крестьян деревни Сосновка подумать о переселении в Сибирь. Целыми днями они обсуждали этот вопрос и, наконец, выбрали нескольких односельчан, чтобы те поехали туда и подыскали подходящий участок земли в одной из сибирских губерний.

В число избранных попал и Тихомиров, человек толковый и расторопный. Через три месяца посланцы вернулись. Участок был найден в Томской губернии. Распродав все имущество, переселенцы тронулись в путь-дорогу. Несколько вагонов длинного поезда, одного из нескольких переселенческих поездов, заняли СОСКОВЦЫ. Дело было в 1897 году.

Поезда тогда двигались очень медленно, часто останавливались на долгое время для пересадок на узловых станциях — Самара, Челябинск, Омск...

Переселенцам по целым неделям приходилось ожидать нужных поездов, им дни и ночи приходилось проводить в тесных станционных помещениях и спать на полу. Кипяченой воды в баках не хватало, горячая пища в буфетах была беднякам не по карману, и голодные люди раскупали дешевую селедку да вяленую воблу, а потом часто пили сырую воду. Вскоре появились первые признаки желудочных заболеваний, а потом вспыхнула холера.

Рассказ бывшего каторжника - Захватывающая история о том, как Слово Божье изменило жизнь шайки разбойников - История жизни Павла Смоленого

Типография «Благодать», б.г. – 42 с.

«РАССКАЗ БЫВШЕГО КАТОРЖНИКА» — это волнующий рассказ о том, как Господь вырвал страшного грешника из пучины зла и насилия и возродил к новой жизни во Христе.

Осиротев в детстве, Павел Тихомиров попал в детдом, а, убежав оттуда, очутился в шайке разбойников, совершая с ними жестокие злодеяния. Но однажды ему в руки попадает Евангелие, которое резко изменяет всю его жизнь. Павел становится горячим проповедником Христа, за что подвергается гонениям.

Действие происходит в конце ХІХ-начале XX века в России, когда там началось мощное духовное возрождение.