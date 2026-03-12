Описанные события происходили в течение семи лет на острове Новая Гвинея. С одной стороны, этот рассказ может вызвать улыбку, а с другой — он хорошо показывает, как применять в жизни один из основных принципов Библии.

Читая эту историю, вы станете свидетелем борьбы, которую переживает каждый из нас, прежде чем узнает о принципе передачи своих прав Богу и научится его применять.

Рассказ об ананасах – Как преодолеть гнев

Институт основных жизненных принципов, 1978. – 42 с.

Я со своей семьёй работал среди местного населения в диких джунглях.

Однажды я решил посадить ананасы.

Местные жители знали, что такое ананасы, и даже пробовали их, но в этих краях ананасы никто не выращивал.

Я привёз около ста ананасовых саженцев из другого миссионерского поселения и попросил одного из местных жителей посадить их.

Конечно, я заплатил ему за работу: дал ему соль и ещё кое-что по его желанию.