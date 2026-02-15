Я стоял перед дверью и не мог заставить себя позвонить. Во мне происходила ожесточенная битва, которую я как бы наблюдал со стороны. Хозяева этой квартиры были очень непохожи на остальных, и эта непохожесть меня одновременно пугала и манила. Они призывали поклониться Царю царей, что казалось мне тогда, честно говоря, унизительным. Что за средневековые отношения! Нельзя, что ли, просто общаться с Небесным Кем-то?! Обязательно раболепствовать?! Чепуха какая-то! Видя, как на собрании они молятся и поют песни прославления, я чувствовал себя ужасно неловко. Пойте, если хотите, главное, меня не заставляйте. В такие моменты мне всегда хотелось куда-то деться, но я оставался. Было некомфортно, но интересно. Там проповедовали о Том, к Кому меня тащила какая-то неведомая сила, и Чье существование я на тот момент уже признал.

Я был похож на голодного пса, которого подманивают аппетитным куском мяса. Не смея противиться зову пустого желудка, тот, поскуливая, медленно и опасливо полз к протянутой руке Незнакомца. Во второй руке Он держал ошейник Своего господства, который должен был положить конец моей бродячей жизни. Ветер «свободы» и своеволия звал меня спасаться бегством, однако, голодный, больной и блохастый, я продолжал приближаться, догадываясь, что эти добрые руки хотят мне помочь.

Тимур Расулов - Ближе к Тебе - Размышления о познании Бога

Самара: Церковь «Благая весть», 2020. — 256 с.

ISBN 978-5-7454-1611-8

