Расулов - Поклонение во тьме

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics

Иов сразу заинтересовал меня. Никакая другая книга Ветхого Завета не привлекла мое внимание так, как Книга Иова. Я помню свое недоумение после того, как прочитал ее в первый раз. Финал принес больше вопросов, чем ответов, и откровенно разочаровал. Я даже решил, что, вероятно, часть книги утеряна — настолько последние главы не соответствовали моим ожиданиям.

Я ожидал от Бога в отношении Иова чего-то другого: более «глубокого» и специфического ответа, более участливого отношения и... хоть каких-нибудь объяснений! «Неужели первый в мире праведник не заслуживал ответов на свои вопросы после того, что с ним сделали?!» — думал я. Божий ответ напоминал скорее игру мускулами и устрашение, нежели утешение. Это была какая-то непостижимая демонстрация превосходства, которую я меньше всего ожидал от милосердного Небесного Душепопечителя, События, описанные в книге, постоянно удерживали мои мысли. Я подозревал, что послание, оставленное Богом в этой, вероятно, самой старой части Писания, таит в себе ответы на важные вопросы, касающиеся взаимоотношений с Господом.

Тимур Расулов - Поклонение во тьме - Размышления над Книгой Иова

Пенза, 2012.-192 с.

ISBN 978-5-93434-134-4

Тимур Расулов - Поклонение во тьме - Размышления над Книгой Иова - Содержание

  • Глава 1. Великая драма. Пролог

  • Глава 2. Проблемы богословия

  • Глава 3. Жалкие утешители

  • Глава 4. Забытый персонаж

  • Глава 5. Надежда

  • Глава 6. "Праведный" бунт

  • Глава 7. Право Горшечника (часть 1)

  • Глава 8. Право Горшечника (часть 2)

  • Глава 9. Смысл жизни

Эпилог
Библиография

Added 15.02.2026
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books