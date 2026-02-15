Иов сразу заинтересовал меня. Никакая другая книга Ветхого Завета не привлекла мое внимание так, как Книга Иова. Я помню свое недоумение после того, как прочитал ее в первый раз. Финал принес больше вопросов, чем ответов, и откровенно разочаровал. Я даже решил, что, вероятно, часть книги утеряна — настолько последние главы не соответствовали моим ожиданиям.

Я ожидал от Бога в отношении Иова чего-то другого: более «глубокого» и специфического ответа, более участливого отношения и... хоть каких-нибудь объяснений! «Неужели первый в мире праведник не заслуживал ответов на свои вопросы после того, что с ним сделали?!» — думал я. Божий ответ напоминал скорее игру мускулами и устрашение, нежели утешение. Это была какая-то непостижимая демонстрация превосходства, которую я меньше всего ожидал от милосердного Небесного Душепопечителя, События, описанные в книге, постоянно удерживали мои мысли. Я подозревал, что послание, оставленное Богом в этой, вероятно, самой старой части Писания, таит в себе ответы на важные вопросы, касающиеся взаимоотношений с Господом.

Тимур Расулов - Поклонение во тьме - Размышления над Книгой Иова

Пенза, 2012.-192 с.

ISBN 978-5-93434-134-4

Тимур Расулов - Поклонение во тьме - Размышления над Книгой Иова - Содержание

Глава 1. Великая драма. Пролог

Глава 2. Проблемы богословия

Глава 3. Жалкие утешители

Глава 4. Забытый персонаж

Глава 5. Надежда

Глава 6. "Праведный" бунт

Глава 7. Право Горшечника (часть 1)

Глава 8. Право Горшечника (часть 2)

Глава 9. Смысл жизни

Эпилог

Библиография