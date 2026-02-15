Иисус—смысл жизни, неиссякаемый источник радости и счастья. Он изумителен! Еще более Он изумителен на фоне человеческих несовершенств, и такой способ познания придуман не нами. Все познается в сравнении—важнейший библейский и философский принцип, который красной нитью пройдет через всю книгу.

Правильный объект сравнения— Божий характер. Это и есть добро. Когда его удается увидеть, мы тут же обнаруживаем проявления зла в себе, и два этих аспекта реальности ярко контрастируют. Если вы думаете, что нравственные преобразования избавят живущих во плоти от такого контраста или сведут его к удовлетворительному минимуму, то вы явно что-то упустили из библейского учения о Боге, о человеке, об освящении, о благодати. Слово Божье учит, что проблему присутствия греха не решить до самой смерти (1 Иоан. 1:8; Иак. 3:2). Царство Небесное принадлежит нищим духом. Блажен, кто, возрастая, всегда недоволен своим духовным ростом (Матф. 5:3; Флп. 3:13-14).

Тимур Расулов - Только благодатью

Самара: Расулов Т., 2022.—240 с.

ISBN 978-5-9909405-3-6

Тимур Расулов - Только благодатью - Содержание

Введение

Глава 1. Непостижимая благодать

Глава 2. Благодать, научающая благочестию

Глава 3. Безусловная любовь

Глава 4. Жертвенная любовь

Глава 5. Вечная любовь

Глава 6. Бессилие закона

Глава 7. Познание добра и зла

Глава 8. Убегая от крайностей

Глава 9. Сила благодати

Глава 10. Война и мир

Глава 11. Благодать преображающая

Послесловие